Ehrenamtliche Handwerker helfen Geflüchteten

Wermelskirchen. Gerade hat Norbert Hensel eine Nachricht auf sein Handy bekommen: Die Wohnung einer verstorbenen Frau wird aufgelöst und eine Einbauküche steht zum Abbau bereit. „Wir freuen uns über diese Angebote“, sagt Norbert Hensel, der als Ehrenamtlicher bei der Flüchtlingsinitiative „Willkommen in Wermelskirchen“ im Einsatz ist. Denn diese Geschenke können an anderer Stelle den Neuanfang für Geflüchtete markieren. „Wir holen die Küche ab, nehmen sie in der Wohnung auseinander und bauen sie an anderer Stelle wieder auf“, erklärt Norbert Hensel. Tatkräftige Unterstützung bekommt er dabei von Ole Stobbe, der sich in der Initiative als Ehrenamtlicher auf den Ab- und Wiederaufbau von Küchen fokussiert hat. „Und dazu kommen viele Geflüchtete, die 2015 nach Wermelskirchen kamen und den Kontakt zur Initiative gehalten haben“, erzählt Norbert Hensel, „sie helfen heute beim Schleppen und Schrauben.“ Die Ehrenamtlichen kommen allerdings an ihre Grenzen. „Und deswegen suchen wir dringend nach Unterstützung“, sagt Ole Stobbe und denkt dabei auch an die Entlastung von Norbert Hensel, der häufig über seine Grenzen hinaus im Einsatz sei. Die Ehrenamtlichen wünschen sich den Aufbau eines neuen Handwerkerteams.

Und dafür werden Menschen mit ganz verschiedenen Fähigkeiten gebraucht: „Vor allem hilft es, wenn sich Ehrenamtliche finden, die sich beim Transport einbringen können“, sagt Ole Stobbe. Wer ein Autos mit Anhängerkupplung, einen kleinen Transporter, Bulli oder Anhänger hat, sei sehr gefragt. Gleichzeitig werden auch Ehrenamtliche fürs Schrauben und Bauen gesucht. „Da reicht das kleine Ein-mal-eins des Handwerks“, sagt Norbert Hensel, „und jeder bringt sich zeitlich so ein, wie es ihm möglich ist.“ Häufig sei etwas Flexibilität gefragt, weil Angebote kurzfristig reinkommen. „Die meisten von uns sind ja auch voll berufstätig“, sagt Hensel, „das ist dann eine Frage der Absprache.“ Auch Ehrenamtliche, die sich vorstellen können, die Arbeit der Gruppe zu koordinieren und die Schreibtischarbeit zu übernehmen, werden gesucht – Angebote annehmen, die Nachfrage im Blick behalten. Zur Vernetzung und Absprache zwischen den Ehrenamtlichen soll es ein monatliches Treffen geben.

Die Situationen gibt es häufig: Zum Beispiel hat eine Familie aus Syrien endlich eine Wohnung gefunden, hat aber kein Sofa oder es fehlen Betten. Oder Frauen aus der Ukraine suchen noch dringend einen Schreibtisch. „Auch für diese Situationen wäre es gut, wenn es ein Team gäbe, das dann bei der Umsetzung unterstützen könnte“, sagt Hensel.

Wer sich für die Arbeit interessiert, kann sich melden

Wer sich für die Arbeit im Handwerkerteam unter dem Dach der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ interessiert, ist herzlich eingeladen, ins Café International zu kommen. Jeden Donnerstag von 17 bis 18.30 Uhr treffen sich Menschen aus vielen verschiedenen Nationen dieser Welt in der CVJM-Etage im Gemeindezentrum am Markt. l Interessierte können aber auch eine Mail an Norbert Hensel schreiben – auch für weitere Informationen: norbert-hensel@web.de

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Tolles Engagement

Das Angebot von „Willkommen in Wermelskirchen“ ist wirklich toll. Handwerker und handwerklich Begabte bieten sich ehrenamtlich an, Geflüchteten in ihren Wohnungen zu helfen. Naturgemäß steht bei diesen Menschen nicht gleich jemand auf der Matte, der Schraubendreher und Akkuschrauber dabei hat. Denn ihnen fehlen ja erst einmal die Kontakte.

So springen – wieder einmal - Helfer der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ in die Bresche. Das ist unterstützenwert. Und es wäre doch gelacht, wenn sich nicht Menschen finden würden, die da mit anpacken. Die werden jetzt dringend gesucht. Denn verständlicherweise ist den wenigen derzeitigen Helfern der Aufwand auf die Dauer zu hoch. Gesucht werden Helfer mit verschiedensten Fähigkeiten, vor allem für den Transport. Und dafür muss man ja gar nicht besonders handwerklich geschickt sein.

Nur die Bereitschaft, tatkräftig zu unterstützen, die sollte man haben.