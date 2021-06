Ehrenamt wird zum Vollzeitjob

+ © Jürgen Moll Annegret Hachenberg vom Waschcafé bietet montags Berufsberatung für Flüchtlinge an. © Jürgen Moll

Annegret Hachenberg unterstützt Flüchtlinge bei der Suche nach Jobs.

Von Theresa Demski

Neulich spazierte Annegret Hachenberg mit einer jungen Iranerin durch den Wald. Sie hob Bucheckern auf, deutete auf Rinden und zeigte ihrer Begleiterin Eicheln. „Dafür gibt es auf iranisch eben keine Worte“, sagt Hachenberg. Aber weil die junge Frau demnächst ein Praktikum in einem Waldkindergarten beginnt, wollte sie vorbereitet sein. Da sprang eben Annegret Hachenberg ein. Das ist ihre Art, einfach, weil sie nun einmal die Energie dafür habe.

Inzwischen sind es 20, auch mal 30 Stunden in der Woche, die die 70-Jährige im Einsatz für die Flüchtlingsinitiative „Willkommen in Wermelskirchen“ aufbringt. Jeden Montagnachmittag sitzt sie im Waschcafé und stellt sich dem Andrang derer, die auf der Suche nach einer beruflichen Perspektive sind. Männer und Frauen, die gut ausgebildet und mit abgeschlossenem Studium nach Deutschland kamen und nun um die Anerkennung von Zeugnissen ringen, mit der neuen Sprache und den Gepflogenheiten eines europäischen Arbeitsmarktes auszukommen versuchen. Junge Leute, die noch als Schüler die Flucht antreten mussten, um Leib und Leben zu retten und nun bei Null anfangen. Und Menschen, die in ihrer Heimat Olivenöl pressten, Teppiche knüpften oder Öl-Pipelines bauten und hier im Bergischen einfach nicht fündig werden auf der Suche nach einer beruflichen Perspektive.

Annegret Hachenberg kommt mit ihnen ins Gespräch und nimmt sich Zeit für sie. „Am Anfang jeder Laufbahnberatung steht die Frage nach den Sprachkenntnissen“, erklärt sie. Nur wenn die Tests bestanden, Anweisungen verstanden werden, Antworten möglich sind und Maschinenschilder gelesen werden können, macht sie weiter. Dann putzt sie Klinken. „Ich rufe bei Unternehmen und Handelskammern an“, sagt sie, „ich suche dann einen Einstieg in den Arbeitsmarkt.“

Bürokratische Hürden hat sie schon im Berufsleben überwunden

Weil die Wermelskirchnerin aus ihrem Berufsleben als Referentin beim DRK-Landesverband bürokratische Hürden kennt, lässt sie sich nicht abschrecken. Nicht von Antragsformularen und Zurückweisungen, nicht von Behörden und Geschäftsführern: „Als Ehrenamtlicher kannst du Türen aufstoßen, die Hauptamtliche nicht anrühren dürfen.“ Aber das bedeutet eben auch: Wenn die Beratungsstunde endet, fängt die eigentliche Arbeit erst an – und so kommt ein hoher Stundenumfang zustande.

Aber die unermüdliche Arbeit zeigt Erfolg (siehe Kasten). Und weil am Ende des Tages immer noch ein bisschen Energie übrig ist, engagiert sich Annegret Hachenberg auch als Seniorpatin, die den Neueinsteigern in den Arbeitsmarkt helfend zur Seite steht, Fachvokabular durchgeht, Fragen klärt, die in der Berufsschule entstehen.

ERFOLGE HINTERGRUND 40 Geflüchtete haben in Wermelskirchen inzwischen dank der Laufbahnberatung im Waschcafé einen Ausbildungsplatz gefunden, 80 Menschen haben einen Arbeitsplatz und vielen weiteren wurden von dort Praktika vermittelt.

„Als Cornelia Seng 2015 Mitstreiter für die Flüchtlingsinitiative suchte, fand ich es einfach richtig, etwas zu tun“, erinnert sie sich. Sie testete Einsatzfelder und brachte schließlich die Idee ein, eine Laufbahnberatung aufzubauen. „Hätten wir damals gewusst, welches Ausmaß diese Arbeit annehmen würde, hätten wir den Mut wohl nicht gehabt“, sagt sie heute. Stattdessen fuchsten sich die Ehrenamtliche in ihre Aufgabe, lernten dazu und stellen sich jeden Tag neuen Herausforderungen. Sie erkannten, dass es nicht nur darum geht, den Erstkontakt zum Arbeitsmarkt für die Flüchtlinge herzustellen, sondern dranzubleiben – auch dann, wenn Abschiebungen drohen, wenn ihnen menschliche Schicksalsschläge begegnen. Der Lohn sind die Erfolgsgeschichten, die Menschen, die über sich hinauswachsen und in ihrer neuen Aufgabe aufgehen.