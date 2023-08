„efi“ fährt jetzt auch im Dorf

Das London-Taxi der wupsi gibt es neuerdings in Dabringhausen und Kürten-Bechen. „efi“ kann ganz einfach zu einer Haltestelle bestellt werden.

Von Frihtjof Bublitz

Wermelskirchen. Vielleicht werden sich einige Dabringhauser verwundert die Augen gerieben haben, als sie ein weißes London-Taxi mit rot-blauer Aufschrift in ihrem Ort gesehen haben. Aber „efi“, so nennt sich dieses Mobil, gehört nun zum Straßenbild. Denn seit Mitte August fährt „efi“ Dabringhausen und Kürten an.

„Unser On-Demand-Verkehr ‚efi‘ wurde ab der ersten Minute sehr gut angenommen und so freut es uns sehr, dass wir dieses einfache, flexible und individuelle Mobilitätsangebot jetzt noch mehr Menschen zur Verfügung stellen können“, sagt Marc Kretkowski, Geschäftsführer der wupsi, die „efi“ anbieten.

Seit dem Start des Angebotes hätten sich bereits mehr als 17.000 Nutzer registriert, knapp 20.000 Fahrten mit fast 26.000 Passagieren hätten in Odenthal stattgefunden, heißt es. Bei „efi“ handelt es sich um ein gefördertes Pilotprojekt, welches in Zusammenarbeit mit dem Betreiber Clevershuttle durchgehend analysiert wird. Im Rahmen dieser Analyse seien durch die Optimierung der vorhandenen Ressourcen die Möglichkeiten für die Gebietserweiterung entstanden.

Vorhandene Haltestellenwurden optimiert

Mit der Erweiterung werden nun auch zwei neue Gebiete in das Angebot aufgenommen. Dies ermöglicht jetzt auch Nutzern in Dabringhausen und in Bechen die Fahrt innerhalb der Stadt- und Ortsteile oder zwischen den drei Kommunen. Aber nicht nur neue Orte sind hinzugekommen, auch die bereits vorhandenen virtuellen Haltestellen wurden optimiert und angepasst.

Fahrzeug ist ohne festen Fahrplan unterwegs

„efi“ ist als On-Demand-Verkehr ohne festen Fahrplan unterwegs und stellt sich die Fahrtroute anhand von Kundenwünschen zusammen. Bestellt werden können die Fahrzeuge über die „efi“-App (erhältlich in allen App-Stores) oder telefonisch. Bis zu sechs Personen können gleichzeitig eines der umweltfreundlichen und barrierearmen E-Fahrzeuge nutzen. Dabei gilt der VRS-Tarif. So können Kunden mit einem VRS-Abo oder einem Deutschlandticket das Angebot ohne zusätzliche Kosten nutzen. Für Fahrgäste ohne Abo können in der App die Tickets der jeweiligen Preisstufen erworben werden. Der On-Demand-Verkehr ersetzt nicht den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), sondern dient als Ergänzung. Bei gleicher Fahrtroute werden die klassischen Linienbusse dem Interessenten zur Nutzung angezeigt. Neben den drei bergischen Kommunen ist der On-Demand-Verkehr seit Dezember 2022 auch in einem weiteren Gebiet in Leverkusen unterwegs. Und auch hier wurde das Angebot Mitte August erweitert.

Neben den Stadtteilen Lützenkirchen und Quettingen wurde das bestehende Angebot in Opladen und in Steinbüchel auf weitere Gebiete ausgeweitet. Darüber hinaus können künftig auch Bewohner von Bergisch Neukirchen „efi“ nutzen.

Informationen zum On-Demand-Verkehr im Rheinisch-Bergischen Kreis gibt es im Netz. www.efi.wupsi.de

Mehr Infos

Haltestellen Alle Haltestellen gibt es in der Haltestellenliste, die als pdf-Datei heruntergeladen werden kann, oder in der efi-App.

Klimaschutz „efi“ ist umweltfreundlich. Deshalb können unterwegs andere Passagiere zusteigen. „efi“ soll dann den kürzesten Weg berechnen, so dass alle möglichst rasch an ihr Ziel kommen können.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Alternativ mobil

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Neue Mobilität, Alternativen zum eigenen Pkw. Der Rheinisch-Bergische Kreis hatte sich dieses Ziel, zusammen mit den Kommunen und den Verkehrsbetrieben RVK und wupsi, bereits vor Jahren auf die Fahnen geschrieben.

Und setzt es nun clever und gezielt um. Mit Mobilstationen, leihbaren E-Bikes und E-Fahrzeugen – und eben neuen Möglichkeiten des Öffentlichen Nahverkehrs. Dazu gehören die Schnellbusse, die die Fahrgäste jetzt auf direktem Weg nach Opladen und Leverkusen befördern. Und dazu gehören eben nun auch die mietbaren London-Taxis, die man ganz unkonventionell mieten kann.

Gerade für Menschen in abgelegeneren Orten wie Dabringhausen oder Kürten-Bechen ist das eine große Erleichterung. Weil eben von dort die Busse doch nicht so regelmäßig fahren, vor allem nicht in den Abendstunden. Und weil herkömmliche Taxis nicht alle bezahlen können. Und das ganze darüber hinaus noch elektromobil.