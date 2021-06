Edeka zahlt Kreisel anteilig

Standort Dabringhausen

Edeka würde sich an den Kosten für einen Kreisverkehr beteiligen, sagt Dr. Prusa.

Konzern hat großes Interesse am Standort Dabringhausen an der L 101.

Der Edeka-Konzern hat signalisiert, beim Bau eines Vollsortimenters an der Landstraße 101 in Dabringhausen auch Kosten für einen Kreisverkehr in dem Kreuzungsbereich anteilig zu übernehmen. Das teilt der Technische Beigeordnete Dr. André Benedict Prusa auf Anfrage mit: „Edeka ist so stark an dem Standort interessiert, dass das Unternehmen bereit wäre, sich in nicht unerheblichem Maße an Kosten für einen Kreisverkehr zu beteiligen.“

Die Politik muss die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung eines Vollsortimenters an der Kreuzung L 101/K 18 (Hilgener Straße) schaffen. Die Politiker hatten zuletzt signalisiert, dass sie den Edeka-Plänen grundsätzlich positiv gegenüberstehen. Schwierig wird die Verkehrsanbindung des Areals. Neben der Stadt sitzen StraßenNRW (L 101) und der Rheinisch-Bergische Kreis (K 18) als Straßenbaulastträger mit im Boot. Welche Kosten die Beteiligten am Bau eines Kreisverkehrs übernehmen würden, müssten laut Prusa weitere Gespräche ergeben. Dass Edeka den Bau komplett finanziert, sei unwahrscheinlich.

Politiker wollen Verkehrsgutachten abwarten

Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr machten die Politiker noch einmal deutlich, dass sich Edeka am Bau eines Kreisels beteiligen soll. Es wurde aber auch gesagt, dass man dem Konzern nicht die Pistole auf die Brust setzen werde, nach dem Motto: „Wenn du den Kreisverkehr-Bau nicht bezahlst, schaffen wir nicht die planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Neubau.“ Die Politiker verständigten sich darauf, zunächst ein Verkehrsgutachten zur geänderten Verkehrsbelastung durch einen Vollsortimenter abzuwarten.

Prusa geht davon aus, dass die vorbereitenden Arbeiten noch ein Jahr in Anspruch nehmen. Dass an der L 101/K 18 ein Kreisverkehr zur Verkehrslenkung gebaut werden soll, befürworten Politik und Verwaltung. Nur StraßenNRW sieht keinen Bedarf: Der Bau von Kreisverkehren an mehreren L 101-Einmündungen wurde in einer Priorisierungsliste erfasst – eine Umsetzung könnte 20 Jahre dauern. ser