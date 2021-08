Edeka: Immobilie in Tente wird verkauft

Supermarkt

Betreiber dementiert, dass der Standort geschlossen wird. Vom Konzern und der Immobilienfirma gibt es noch kein Statement.

Von Anja Carolina Siebel

Die Anzeige der Immobilienfirma klingt ansprechend: „Investieren Sie Ihr Kapital in Beton und Steine: Einkaufsmarkt mit 74 Stellplätzen und sechs Wohneinheiten im Staffelgeschoss.“ Gemeint ist die Immobilie, in der der Edeka-Markt Tente untergebracht ist. Sie steht derzeit zum Verkauf.

Insbesondere die Anwohner von Tente verunsichert das. Im sozialen Netzwerk Facebook tauschen sie sich darüber aus, mutmaßen, dass es den Edeka-Markt „bald nicht mehr geben“ wird.

Rolf Harbring, Betreiber der beiden Edeka-Märkte in Tente und Im Belten, dementiert das: „Dass es zum Verkauf steht, heißt ja nicht, dass wir nicht länger Mieter bleiben. Den Markt zu schließen, ist bei uns nicht in der Planung.“

Sowohl beim Edeka-Konzern als auch bei der inserierenden Immobilienfirma, gab es am Mittwoch keinen Ansprechpartner, der genauere Auskunft hätte geben können.

Es ist indes nicht unwahrscheinlich, dass der Markt beizeiten schließt. Evertzberg baut wie berichtet in Tente gerade eine neue Filiale.

„Ich kann mir vorstellen, dass es doch einen Wegzug geben wird.“

Jochen Bilstein, Fraktionsvorsitzender SPD

Ein Grund sei die Entwicklung der Einzelhandelssituation in Wermelskirchen gewesen, hieß es vonseiten der Geschäftsleitung dazu vor wenigen Wochen: „Für den Fall, dass die beiden Edeka-Märkte in Tente und Belten, in denen wir vertreten sind, irgendwann schließen, hätten wir dann nur noch den Standort Telegrafenstraße in Wermelskirchen gehabt.“ Zudem zeigte Edeka Interesse an einem großen Markt in Dabringhausen. Und auch am neuen Loches-Platz soll laut Plan des favorisierten Investors der Edeka-Konzern den Zuschlag für einen Vollsortimenter mit rund 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche bekommen. Rolf Harbring hatte überdies bereits vor einigen Jahren, als ein XXL-Markt am ehemaligen Rhombus-Gelände im Gespräch war, signalisiert, dass er in diesem Fall seine Märkte schließen würde.

„Es ist immer wieder Thema, dass der Markt geschlossen wird“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Jochen Bilstein, der selbst in Tente wohnt. „Ich kann mir auch vorstellen“, sagt Bilstein, „dass es mit dem Verkauf doch einen Wegzug von Edeka geben wird.“ Für die Menschen in Tente hoffe er, dass dann ein Nachfolger mit ähnlichem Sortiment hinziehen würde.

„Vermutlich wird das aber erst akut, wenn der große Vollsortimenter zum Loches-Platz zieht“, vermutet Jürgen Manderla, Fraktionsvorsitzender der Wermelskirchener FDP. Auch er würde es begrüßen, wenn es im Falle einer Schließung einen Nachfolger geben würde: „Aber es geht ja auch immer um betriebswirtschaftliche Entscheidungen. Wenn die Leute unterm Strich doch eher im Discounter kaufen, rentiert sich so ein Markt nicht.“ Er selbst schätze aber die Atmosphäre in kleinen Märkten wie Tente. „Eine Schließung würde ich natürlich bedauern.“

Auch ein Teilverkauf des Ladens ist laut Anzeige möglich

Stefan Janosi (Grüne) weist darauf hin, „dass die Politik auf eine solche Entscheidung wenig Einfluss“ habe. „Wir als Grüne setzen uns aber für die Nahversorgung vor Ort ein, besonders in den Außenbezirken“, sagt Janosi. „Das wird auch so sein, wenn die Schließung irgendwann auf der Tagesordnung steht.“

Auch Christian Klicki, Fraktionsvorsitzender der CDU, beobachtet die Situation in Tente. „Ich denke auch, dass es erst mit der Eröffnung am Loches-Platz zum Tragen kommen wird. Aber auch wir werden alles tun, um die Nahversorgung zu erhalten.“

Noch steht nichts fest. Allein, dass die Immobilie an der B 51 in Tente für insgesamt 2 670 000 Euro Kaufpreis zum Verkauf steht. Inklusive Verkaufs- und Sozialräumen. Zusatz in der Anzeige: „Ein Teilverkauf, nur der Gewerbeeinheit, ist möglich.“