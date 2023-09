Echte Kinogeschichte in der Vitrine

BGV und Film-Eck präsentieren besondere Ausstellungsstücke im Vorraum der Stadtbücherei.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Wenn Leo Michel Ende der 1920er Jahre im Wermelskirchener Kino im Einsatz war, dann hatte er alle Hände voll zu tun. Der Vorführer musste die Maschinen und Filmrollen im Auge haben. Schließlich war die Technik bekannt dafür, dass der Nitrofilm zu glimmen begann.

Nicht selten brach in den Kinos damals Feuer aus. „Deswegen musste in der Nähe immer ein Eimer mit Wischlappen stehen“, erzählt Klaus Schiffler. Entdeckte der Vorführer ein erstes Glimmen, griff er beherzt zum feuchten Lappen, umfasste das glimmende Filmband und warf es kurzerhand aus dem Fenster in den Hof. „Die Größe des Fensters war genau aus diesem Grund gesetzlich geregelt“, sagt Schiffler.

Leo Michel durfte in Wermelskirchen also keine Sekunde unaufmerksam sein – und war es wohl auch nicht. Von einem Feuer im Kino ist jedenfalls nichts bekannt. Wenn Klaus Schiffler sich heute die Filmrollen in dem kleinen Ausstellungsraum im Foyer der Stadtbücherei anschaut, dann fallen ihm schnell die Geschichten von Leo Michel ein. „Es hat sich alles schnell weiterentwickelt“, sagt er dann und deutet auf die Vitrine.

Wer genau hinsieht, entdeckt in der Vitrine auch alte Trailer

Seit vergangener Woche können Besucher hinter Glas dank der aufwendigen Beleuchtung ein Stück Wermels-kirchener Kinogeschichte entdecken. Klaus Schiffler und der Bergische Geschichtsverein haben dafür an einem Strang gezogen. „Wir widmen diese Vitrine ganz unterschiedlichen Themen“, erklärt Marita Bahr vom Geschichtsverein. Und weil schon bei der letzten Ausstellung auch Stücke aus dem Film-Eck ihren Weg in die Vitrine gefunden hatten, lag die Idee nahe, der Kinogeschichte ein eigens Vitrinenkapitel zu widmen.

„Ich bin selbst Mitglied im Geschichtsverein und wir haben im Film-Eck wirklich genug Dinge für eine Ausstellung“, sagt Schiffler, „wir fallen fast darüber.“ Und so ging es am Ende vor allem um die Auswahl dieser Dinge, um Kinogeschichte zu erzählen.

„Auf Filmrollen wollten wir nicht verzichten“, waren sich die Macher schnell einig. Wer Klaus Schiffler nach Breite und Länge, nach Entwicklung und Digitalisierung fragt, der findet sich schnell mittendrin in einer spannenden Geschichte rund um Technik und Modernisierung. „Wir haben allerdings mit 35 Millimetern angefangen und auch als die Digitalisierung die Filmrollen ablöste, waren wir noch bei 35 Millimetern“, sagt der Kinobesitzer. Wer genau hinsieht, entdeckt in der Vitrine auch alte Trailer, die über die Filmrollen liefen.

Eine Etage tiefer entdecken Betrachter neben Fotos und Erklärtexten auch Fünf- und Zehnpfennigscheine. „Münzgeld war damals zu teuer“, sagt Marita Bahr und erinnert an die Nachkriegszeit. Stattdessen bekamen die Pfennigwerte eigene, kleine Scheinchen – mit denen die Besucher auch im Kino bezahlten. Daneben liegt die alte Taschenlampe des Platzanweisers, die er dringend brauchte, um den Besuchern im dunklen Kinosaal zu helfen. Auch Klebepressen und Klebefläschchen werden in der Vitrine gezeigt und erinnern damit an ein Kapitel Kinogeschichte, in dem die Vorführer richtig Handarbeit leisten mussten, um die Filmrollen für die Vorführung vorzubereiten. „Bei der Umstellung vom Stummfilm auf Tonfilm kamen dann Lichttonabtaster zum Einsatz“, erklärt Klaus Schiffler und deutet auf ein unscheinbares Gerät in der Vitrine. Lichtsignale wurden mithilfe der elektrischen Maschine in Ton umgewandelt – und plötzlich begannen die Figuren auf der Leinwand zu sprechen.

Ganz unten in der Vitrine können Betrachter auch einen Heimprojektor entdecken – den Vorläufer von Super-Acht-Filmen und den Vor-Vor-Vorläufer des Smart-TVs also. Wohlhabendere Familien holten sich die Filme so an die Wohnzimmerwand – schon 1913. Genau 100 Jahre später löste auch im Film-Eck die digitale Filmvorführung die Filmrolle ab. Im Dezember 2013 lief der erste digitale Film über die Leinwand. „Das war ‚Fack ju Göhte‘, daran erinnere ich mich noch genau“, sagt Schiffler. Seitdem weht durch das ehrwürdige Kino zwar noch der Geist seiner langen Geschichte, die Technik allerdings erinnert kaum noch an die Anfänge. Das übernimmt nun die Ausstellung in der Vitrine – die während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei zu sehen ist.

Geschichte im Vorbeigehen

Bevor das Thema „Kino“ in die Vitrine einzog, beschäftigten sich die kleinen Ausstellungen des Geschichtsvereins mit den Themen „Schuhindustrie in Wermelskirchen“, „Aus der Schulgeschichte“, „Wermelskirchener Frauen – allein auf steinigen Wegen“ und „Kalender des Geschichtsvereins aus den Jahren 2016 bis 2022“. Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei zu sehen: montags von 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 16 Uhr und jeden ersten und dritten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr.