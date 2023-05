DTV: Sportler bringen Ideen ein

Pläne für ein neues Vereinsheim.

Von Theresa Demski

Der Dabringhauser Turnverein (DTV) wünscht sich ein neues Vereinsheim am sportlichen Zentrum am Höferhof. „Dabei sollen die Sportler die Gelegenheit bekommen, mitzureden“, sagt Vorsitzender Christoph Leyhausen. Und deswegen werden die Pläne für das neue Vereinsheim nicht nur im Vorstand und der Baugruppe besprochen.

Leyhausen hatte alle Interessierten zu einer Ideenrunde in die Mehrzweckhalle eingeladen. Dabei gab der Vorsitzende noch einmal einen Rundumblick auf das geplante Projekt: Das marode Vereinsheim am ehemaligen Sportplatz am Asterweg wird nicht mehr genutzt und soll daher ersetzt werden – durch einen Neubau am Stadion am Höferhof.

Eine „Wunschlos-Glücklich-Variante“, die der Architekt für den Verein auf das Papier gebracht hatte, sollte 1,8 Millionen Euro kosten. Inzwischen plant der DTV mit einem deutlich kleineren Vereinsheim – das Platz für Versammlungen, Trainingsgruppen, Schulungen und die Arbeit der Geschäftsstelle bieten soll. Im Erdgeschoss sollen vor allem Umkleiden und Duschen für Sportler und Schiedsrichter entstehen. Auch eine Terrasse für Zuschauer ist denkbar.

Parallel zu den Plänen für das neue Vereinsheim entstehen aktuell auch die Finanzierungskonzepte: Neben dem Erlös aus dem Verkauf des Sportplatzes am Asterweg sollen auch die Einnahmen aus dem möglichen Verkauf des Vereinsheims investiert werden. Darüber hinaus setzt der Verein auf eine Beteiligung der Stadt. „Im besten Falle stellen wir 2023 den Bauantrag“, erklärte der Vorsitzende.

Sportler halten zwei Kabinen für nicht ausreichend

Vorher allerdings seien Ideen gefragt – und die brachten die Sportler reichlich mit. Schnell befanden sie, dass die zwei geplanten Kabinen nicht ausreichen. Stattdessen könnten die groß geplanten Räume geteilt und dann für bis zu vier Kabinen Platz bieten. Der erste Stock, der auf Höhe der Tartan-Bahn verläuft, sei auf jeden Fall „aschefreie“ Zone, wünschte sich eine Sportlerin mit Blick auf die Schuhe der Fußballer. Statt eines Geräteraumes wolle man auf zusätzliche Garagen setzen, um Platz für Material zu haben.