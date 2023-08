DTV macht neue Angebote gegen den Alltagsstress

Was die neuen Kurse Pickleball und Box-Fitness beim Dabringhauser Turnverein ausmacht.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Tarkan Tekbas boxt in die Luft, weicht erst links aus, dann rechts und deutet dann auf seine Füße. „Zwei zurück, einen vor“, sagt er. Und die Gruppe macht es ihm nach. Nach einer halben Stunde Training auf dem Sportplatz am Höferhof fließt bereits der Schweiß. Aber Tarkan Tekbas treibt seine Sportler weiter an. „Zuckerbrot und Peitsche“, wird er später sagen und fröhlich grinsen. Der Übungsleiter weiß, wovon er spricht. Schließlich hat er sich als Amateurboxer bei Bayer Leverkusen einen Namen gemacht. „Aber hier geht es vor allem um Fitness“, sagt er und deutet auf die Dabringhauser Hobbysportler, die jetzt ebenfalls in die Luft boxen.

Zum ersten Mal hat der Dabringhausener Turnverein (DTV) Boxen als Fitnessübung ins Programm aufgenommen. Und gleich zum ersten Training kamen mehr als 20 Interessierte. Einige sind seit dem abgesprungen, andere dazugekommen. „Wir haben im Kursbereich wenig Angebote für Männer im Programm“, sagt Sabine Krüger, Sportmanagerin beim DTV. Deshalb sei die Idee eines Sportlers aus den eigenen Reihen genau zur richtigen Zeit aufgetaucht: Er wünschte sich ein Boxangebot im Verein und machte den DTV auf Tarkan Tekbas aufmerksam. Und wirklich: Viele Männer finden über das neue Angebot den Weg auf den Sportplatz. Aber auch Frauen nehmen die Einladung an.

„Es ist mal was ganz anderes“, sagt Thorsten Ecke in einer kurzen Verschnaufpause. Dann grinst er und ergänzt: „Und es macht dich total fertig.“ Genau das wünscht sich Tarkan Tekbas für die Sportler: „Beim Boxen kann man über sich hinauswachsen, an seine eigenen Grenzen gehen“, sagt er und feuert die Teilnehmer an.

Der Ton auf dem kleinen Platz am Höferhof ist an diesem Abend ein ganz anderer als etwa bei der Rückengymnastik oder beim Zumba. Auch die Musik ist etwas härter. Und der Übungsleiter schont die Teilnehmer nicht. Ganz im Gegenteil: Er feuert sie an, lässt nicht locker und er kommt auch selbst ins Schwitzen. Es gehe hier ja nicht darum, Profis für den Ring auszubilden, sagt er. Stattdessen stehen Grundübungen auf dem Plan: Seilspringen, Koordination und die Verbesserung der Fitness, Schlag- und Abwehrtechniken.

Keiner wird hier in den Ring steigen, um gegeneinander zu kämpfen. Der Gegner ist der Alltagsstress. „Ich bekomme hier den Kopf frei“, sagt Frank Rossow, der gemeinsam mit Ehefrau Annette am Angebot teilnimmt. Eigentlich habe er nur eine zweite Trainingsmöglichkeit in der Woche gesucht. Dann hätten sie das Boxen entdeckt. „Hier kann man sich richtig auspowern“, sagt er. Anja Heitmann wischt sich währenddessen den Schweiß von der Stirn: „Und es hat für mich auch etwas mit Wehrhaftigkeit zu tun“, sagt sie dann, „was ich kann, das macht mich stark.“ Tarkan Tekbas ist mit der Gruppe inzwischen zu Sprints übergegangen.

Bevor die Stunde endet, treibt er die Teilnehmer noch mal zu Höchstleistungen an. „Wir merken, dass wir schon in der dritten Stunde sind“, sagt er. Die Teilnehmer der Gruppe haben sich schnell gesteigert. Und das Training mache es möglich, auf individuelle Fitnessstufen einzugehen. Denjenigen, die echtes Interesse am Boxen haben, gibt er Tipps mit für Zuhause. In den nächsten Wochen werden die Teilnehmer zum ersten Mal mit Handschuhen trainieren. Tarkan Tekbas gibt Tipps für die Anschaffung und erklärt den Hintergrund der Boxbandagen. Auf dem Platz am Höferhof werden die Teilnehmer dann weiterhin bei Partnerübungen die Bewegungen schulen. In der Halle halten auch die dicken Matten als Gegner her – vergleichbar mit Boxsäcken.

Nach einer Stunde Training steht den Teilnehmern am Montagabend die Anstrengung ins Gesicht geschrieben – genauso wie die Zufriedenheit. Sportmanagerin Sabine Krüger blickt ebenso froh in die Runde. „Das Angebot war als Versuch gedacht“, sagt sie, „aber wir machen weiter. Das läuft wirklich gut.“

Gleichzeitig hat der Verein noch andere neue Angebote ins Programm aufgenommen: Trendsportarten wie Pickleball. Eigentlich sollten damit Jugendliche angesprochen werden, aber die Resonanz ist verhalten. „Also öffnen wir es jetzt für alle“, sagt Sabine Krüger.

Ab sofort sind alle Interessierten zum Mitspielen am Montagabend – direkt nach dem Boxen – eingeladen: „Pickleball ist eine Mischung aus Tennis, Badminton und Tischtennis“, erklärt Übungsleiterin Wiebke Schulze, die gerade das flache Netz aufbaut. Jeder könne sofort einsteigen, sagt sie – und das gilt sowohl für Vereinsmitglieder als auch für alle anderen.

Hintergrund

Pickleball: Alle Interessierten sind zum Schnupperkursus für Pickleball und Ultimate Football eingeladen – an den nächsten drei Montagen von 19 bis 20.30 Uhr auf dem Sportplatz, bei schlechtem Wetter in der Sporthalle am Höferhof. Die Teilnahme ist für alle kostenlos. Anmeldungen sind bei Wiebke Schulze unter Tel. 0157-56441810 möglich.

Boxen: Auch beim Fitnesskurs Boxen können Interessierte noch einsteigen. Der Kursus ist vorerst bis zu den Herbstferien angelegt – immer montags von 18 bis 19 Uhr. Mitglieder können kostenlos teilnehmen, Nichtmitglieder bezahlen 40 Euro.

Anmeldungen unter Tel. 02193-500719 oder per E-Mail an: fitness@dabringhauser-tv.de