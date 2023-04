DTV macht Kinder fit und selbstbewusst

Turnverein macht bei einer Aktion der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. Der Anspruch ist hoch: Kinder für ein suchtfreies Leben stark machen. „Wir haben uns gerne der Aktion der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) angeschlossen“, sagt Sabine Krüger, Abteilungsleiterin für Turnen, Fitness und Gesundheit des Dabringhauser Turnvereins. „Denn nur Kinder, die Selbstvertrauen entwickeln, die wissen, wer sie sind, können in Zweifelsfragen auch Nein sagen und sind gefeiter gegen Verführungen.“

In der Dabringhauser Mehrzweckhalle sind am Dienstagnachmittag sieben Stationen aufgebaut: das Schwungseil, Balltransport, Dreibeinlauf, Balancierparcours, Korbwurf, eine Vertrauensübung sowie Bankrutschen. Alexander (8 Jahre), Feah, Marie (8) und Isabell (9) sind gerade dabei, das Bankrutschen zu bewältigen. Rauf geht es über eine Kletterwand auf die schräg gestellte Bank. Hinsetzen. Einen Ball zwischen die Beine klemmen und dann hinunterrutschen. Der Ball fällt dann in einen Kasten vor der Bank.

„Das hat Spaß gemacht“, sagt Alexander. Und Marie ergänzt: „Mir hat der ganze Parcours bis jetzt großen Spaß gemacht.“ Im hinteren Teil des Raumes haben sich zwei Kinder das große, rote Schwungseil geschnappt. Sie drehen es und zwei weitere Kinder springen. Das klappt ganz wunderbar. Die Übungsleiter Christina Schmolke und Dietmar Weber stempeln derweil die einzelnen Übungen auf dem Blatt ab, dass die Mädchen und Jungen ihnen reichen. Unterstützt werden die beiden noch durch Veronika, eine junge Flüchtlingsfrau aus der Ukraine. „Sie hilft hier gerne mit“, sagt Sabine Krüger. „Sie verbessert dadurch ihr Deutsch, lenkt sich ab von ihren traurigen Gedanken – ihr Vater kämpft an der Front – und sie macht noch etwas Sinnvolles in ihrer Freizeit.“

Eine Stunde Zeit haben die Kinder, um den Parcours zu bewältigen. Dann kommt schon die nächste Gruppe. Christina Schmolke und Dietmar Weber verabschieden die Kinder im Kreis, ein Ritual, das sich entwickelt hat. Die nächsten Kinder – alle etwas jünger – setzen sich auf die große Matratze, während Dietmar Weber die Anwesenheit prüft. Und dann geht es los: wieder von vorne mit den sieben Stationen. Die Kinder rutschen die Bank hoch, balancieren über den Balken, weiter über drei kleine Bälle. „Wir haben jetzt im Dabringhauser Turnverein fünf Eltern-Kind-Gruppen sowie fünf Kinderturngruppen“, sagt Sabine Krüger. „Und wir schauen uns immer sehr aufmerksam um, womit Kinder noch gestärkt werden können.“ Im Paket der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind auch Begleitbroschüren für Eltern mit dabei – mit Spieletipps. Aber auch der Ratgeber „Starke Kinder“ mit vielen Ratschlägen zur Erziehung und Mutmach-Tipps für die Erwachsenen.

„Vertrauen, Anerkennung und Mut, das sind Dinge, die die Kinder bei den Übungen automatisch lernen“, sagt Sabine Krüger. „Für den Balancierparcours brauchen die Kinder Mut, Anerkennung bekommen sie durch die Stempel bei den bewältigten Aufgaben, aber auch durch die Aufmerksamkeit der anderen. Und Vertrauen lernen sie beispielsweise, wenn sie für die entsprechende Übung die Augen verbunden bekommen. Und nur miteinander können zwei Kinder einen Medizinball auf zwei Stäben wegtragen.“

Sie sei selbst auch im Sportverein groß geworden. „Ich hatte etwas, worauf ich stolz war, womit ich mich identifiziert habe“, sagt die Abteilungsleiterin. „Ich bin nie in die Versuchung gekommen, mich an Rauschmitteln auszuprobieren.“ Sie habe immer gut Nein sagen können. „Und ich habe wohl auch etwas ausgestrahlt, dass die anderen mich in Ruhe gelassen haben und mich nicht bedrängt haben.“

Die Kinder, die ihre Übungen nicht in der einen Stunde absolviert haben, können dies beim nächsten Mal machen. „Wir bauen die sieben Stationen wieder alle auf“, sagt Sabine Krüger. „Damit die Kinder am Ende auch alle ihre Bögen mit sieben Stempeln versehen haben.“ Das sei den Kindern sehr wichtig.

Kontakt

Geschäftsstelle: Asterweg 28, 42929 Wermelskirchen. Öffnungszeit: dienstags, 19 bis 20 Uhr. E-Mail: vorstand@

dabringhauser-tv.de;

Tel. (0 21 93) 30 26

Internet: Auf der Internetseite des Dabringhauser Turnvereins finden Sie die Sportgruppen mit ihren Zeiten: www.dabringhauser-tv.de

Kommentar von Susanne Koch: Turnen statt reden

+ susanne.koch@rga.de © Christian Beier

Die Kinder stark machen, das will der Dabringhauser Turnverein durchs Handeln. Um ihnen ein suchtfreies Leben zu ermöglichen, suchen die Übungsleiter immer wieder nach neuen Ideen, um die Kinder zu stärken, ihnen Selbstvertrauen beizubringen, um für Vertrauen zu werben und das Miteinander der Kinder untereinander zu fördern. Deshalb haben sie sich auch bei der Aktion der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gemeldet.

Das Schöne: Es sind keine Vorträge, die die Kinder hören, sondern sie machen das, was sie beim Kinderturnen immer machen: Sie turnen. Durch die Art der Übungen bekommen die Kinder vieles vermittelt. Sie lernen, sich mutig zu verhalten, sie arbeiten miteinander, sie brauchen Vertrauen – und sie bekommen für das Ausführen der Übungen auch Anerkennung. Kinder, die Jahre lang im Turnverein trainieren, werden stark. Sie können später leichter Versuchungen widerstehen.