DRK verschenkt Schirm als Dankeschön

Blut wird jeden Tag aufs Neue benötigt.

Wermelskirchen. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Blutpräparaten ist ein Gemeinschaftswerk von vielen Menschen, die Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen. Ohne Blutspender läuft nämlich nichts in der medizinischen Grundversorgung - Blut wird jeden Tag aufs Neue benötigt. Ist das benötigte Ziel an Blutspenden heute erreicht, fängt der Blutspendedienst morgen wieder bei null an zu zählen.

Allein der DRK-Blutspendedienst West ist werktäglich auf ca. 3000 – 3500 Blutspendende angewiesen, um hunderte Krankenhäuser mit Blutpräparaten versorgen zu können. Deshalb gibt es aktuell eine Blutspender-werben-Blutspender-Aktion. Wer jetzt eine Freundin oder einen Kollegen mitbringt, der die Blutspende zum ersten Mal ausprobiert, bekommt einen schicken Regenschirm direkt auf dem Termin: auch in Dabringhausen am Montag, 12. Juni, von 15 bis 19 Uhr in der Mehrzweckhalle. kc