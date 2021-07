DRK-Ortsverein zieht Resümee

Mitgliederversammlung

Blutspende ist eine wichtige Aufgabe des Deutschen Roten Kreuzes. Es gibt auch dieses Jahr noch einige restliche Termine.

Gute Arbeit, gute Ergebnisse aber auch Neues gab es bei der Mitgliederversammlung.

Von Walter Schubert

Bei der Mitgliederversammlung des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zeigte sich die gute und engagierte Arbeit für das Geschäftsjahr 2017. Aber auch Probleme wurden deutlich.

Durch die DRK-Bereitschaft wurden Judoturniere, der Nikolausumzug, der Mittsommernachtslauf in Dhünn, das Familienfest der Firma Ortlinghaus und zwei Martinsumzüge abgesichert. Unterstützt wurden Karnevalsumzüge in Bergisch Gladbach und Leichlingen. Veranstaltungen in Witzhelden, der Sengbachlauf und die Herbstkirmes wurden betreut. Der größte Einsatz war das Hochwasser in Leichlingen. Bei allen Bereichen, wie Beiträge, Spenden, Blutspenden oder Altkleidersammlung sind Rückgänge zu verzeichnen. Durch eine Rückzahlung der Stadt ergibt sich trotzdem ein positives Ergebnis.

Seit August 2018 ist der Ortsverein ohne Schatzmeister

Seit August 2018 ist der Ortsverein ohne Schatzmeister. „Tim Remmel hat uns frühzeitig informiert, dass er diese Position aufgibt“, sagt DRK-Vorsitzender Rainer Hussels. Der Vorstand versuchte, einen Nachfolger zu finden – bis jetzt ohne Ergebnis.

Die Trägerschaft des Kindergartens „Wunderwelt“ wird der Ortsverband an den Kreisverband abgeben. Personalabrechnung und die Buchhaltung sind seit August 2018 im Kreis angesiedelt. „Das entlastet den Ortsverband. Gespräche mit dem Kreisverband und der Stadtverwaltung sind aber noch nicht endgültig abgeschlossen“, sagte Vorsitzender Hussels. Nach dem Bericht der Kindergarten-Leiterin Birgit Fischer wird sich am Angebot und der Ausrichtung nichts ändern. „Auch in Wermelskirchen gibt es einen massiven Mangel an Kindergartenplätzen“, sagte Fischer. „Auch wir sind überbelegt. Daran wird sich auch 2019 nichts ändern.“

Im Nordrhein-Kreis betreibt das DRK 100 Kitas. Die Einrichtung „Wunderwelt“ gilt als Vorzeigeprojekt gesehen.

Als neue Kassenprüfer wurden Nadine Gerloff und Melissa Maccarrone gewählt. Der Ehrenvorsitzender Hans-Udo Höltken mahnte die Werte des DRK an. „Trotz aller personellen und organisatorischen Änderungen darf der Anspruch nicht verloren gehen.“

Nachträglich für 2017 wurden geehrt: für fünf Jahre Mitgliedschaft Manuel Fitzner, Alexander Hasenclever, Stefan Bohlius, Denise Ising und Melissa Maccarrone; für zehn Jahre Tobias Koebke; für 20 Jahre Christian Ballsieper, Sabine Ballsieper, Nadine Gerloff, Melanie Romano, Sven Gerdowski und Manuela Koebke. Für 2018 wurden geehrt: für fünf Jahre Giulia Maccarrone; für zehn Jahre Erwin Koebke, Lena Wantschura und Sara Wantschura; für 15 Jahre Ina Schmidt; für 20 Jahre Sigrid Degdau und für das Silberjubiläum Benedikt Kötter.

Die letzten Blutspende-Termine in diesem Jahr sind: 4. Dezember Bürgerzentrum, 15 bis 19.30 Uhr; 10. Dezember Mehrzweckhalle Dabringhausen, 15 bis 19 Uhr, 19. Dezember DRK-Haus, Berliner Straße, Blutspendebus, 14 bis 18.30 Uhr.