BEW dreht Kunden kurz das Wasser ab

Bis nachmittags hatten die Anwohner rund um die Telegrafenstraße kein Wasser.

Zwei defekte Schieber hatten an der Telegrafenstraße für Aufregung gesorgt. Seit Donnerstag läuft aber alles wieder.

Christoph Czersinsky konnte am Donnerstag gegen 15 Uhr Entwarnung geben. „Es hat alles reibungslos geklappt“, teilte der Abteilungsleiter für Gas- und Wassernetze bei der BEW auf Nachfrage mit. Dass am Nachmittag alle Haushalte rund um die Telegrafenstraße wieder fließendes Wasser hatten, war am Vormittag noch nicht so klar gewesen. Deshalb die Erleichterung.

Denn es hatte ein kleines Missgeschick gegeben. Mehrere Haushalte in der Innenstadt waren mittags bis nachmittags ohne Wasser. Und es waren mehr als ursprünglich geplant.

Wie bereits angekündigt, hatte der Energieversorger BEW für Donnerstag Arbeiten am Trinkwassernetz angekündigt. Zwölf Gebäude an Telegrafenstraße, Thomas-Mann-Straße, Remscheider Straße und Brückenstraße sollten von der angekündigten Trinkwasserunterbrechung am Donnerstagvormittag betroffen sein. Grund für die Reparaturen war ein am Pfingstmontag aufgetretener Wasseraustritt in Höhe des griechischen Restaurants am Bügeleisen. „Der Schaden konnte aber noch am selben Tag gestoppt und provisorisch repariert werden“, sagt BEW-Sprecherin Sonja Gerrath.

Schnellstmöglich mussten jetzt aber sowohl der defekte Schieber, ein bestimmtes Absperrorgan an Wasserleitungen, als auch die Wasserarmaturen ausgetauscht werden. „Dazu muss die BEW die Wasserzufuhr in den Bereichen Telegrafenstraße, Thomas-Mann-Straße, Remscheider Straße und gegebenenfalls auch Brückenweg zeitweise abstellen“, hieß es vorige Woche in einer Mitteilung. Am Donnerstagmorgen stellte sich dann heraus, dass noch ein zweiter Schieber defekt war. Entsprechend waren zusätzlich die Haushalte Brückenweg 10 bis 47 von der Sperrung betroffen. Das war zunächst so nicht geplant.

„Wir haben die betroffenen Anwohner noch am Morgen informiert“, sagte Gerrath. Mitarbeiter der BEW hätten an den Haustüren geklingelt, sich ausgewiesen und von der Sperrung berichtet. Allen Bewohnern rieten die BEW, sich einen Vorrat an Wasser in Kanister oder Eimer zu füllen.

„Wir arbeiten so zügig und sauber wie irgend möglich.“

Christoph Czersinsky, Abteilungsleiter BEW

„Wir arbeiten so zügig und sauber wie irgend möglich“, versprach Christoph Czersinsky als zuständiger Abteilungsleiter für die Gas- und Wassernetze von der BEW, schon vorab den Betroffenen. Ganz ohne Beeinträchtigung für Anwohner, Fußgänger und den Verkehr gehe es jedoch nicht. So kam es dann auch an der Telegrafenstraße am Vormittag und Mittag zu kleineren Verkehrsstaus. Für die Störungen bittet die BEW um Verständnis. Der Energie- und Wasserversorger riet den betroffenen Haushalten zudem, am Donnerstagmorgen zu prüfen, ob alle Wasserhähne geschlossen seien. „Beim Wiederanstellen kann es sonst unter gewissen Umständen zu Schäden kommen. Das lässt sich vermeiden“, erklärte Christoph Czernsinsky. Bei der Wieder-Inbetriebnahme der betroffenen Netzteile könne es kurzzeitig trotz aller Sorgfalt zu Druckschwankungen kommen. Auch könne das Wasser trüb sein, was jedoch unbedenklich sei. Sein Tipp: Das Wasser einfach laufen lassen, bis es wieder klar und kühl aus der Zapfstelle fließe.

Am Ende lief alles reibungslos und die Haushalte waren bereits am frühen Nachmittag wieder ans Wassernetz der Stadt angeschlossen.

Für Fragen und Informationen können Kunden auch jetzt noch unter Tel. (0 22 67) 686-816 oder -818 anrufen.