Dr. Anne Schindler übernimmt Baetzel-Praxis

Generationswechsel trägt zur Sicherung der Versorgung mit Allgemeinmedizinern bei.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Die Versorgung mit Ärzten im ländlichen Raum ist immer wieder ein kritisch beleuchtetes Thema. Das wissen auch die Allgemeinmedizinerin Angela Baetzel und Dr. Anne Schindler. Die beiden Hausärztinnen vollziehen nun den Generationswechsel in der Praxis an der Jahnstraße 8, die den Wermelskirchenern seit Jahrzehnten als Standort einer Hausarzt-Praxis bekannt ist. Zuletzt praktizierte dort Angela Baetzel über 30 Jahre, nachdem sie die Praxis von Dr. Schwanke übernommen hatte. Jetzt ist Dr. Anne Schindler an der Jahnstraße an der Reihe: Die 39-Jährige, die bisher in einer Gemeinschaftspraxis in Hückeswagen als selbstständige Ärztin arbeitete und in Wermelskirchen lebt, wird ab April Hausherrin der Baetzel-Praxis.

„Zuvor erfolgt eine Kernsanierung der Praxisräume – es wird nichts mehr so aussehen, wie bisher. Die Einrichtung wird komplett erneuert und modernisiert“, blickt Anne Schindler im Gespräch mit unserer Redaktion aus: „Und wir schaffen dank der Installation von digitaler Technik die Voraussetzung für moderne Anforderungen. Zum Beispiel wird eine Terminvereinbarung auch online möglich sein.“ Die Digitalisierung der Arztpraxis solle eine Erleichterung für die tägliche Arbeit und vor allem für die Patienten sein.

Die Geschichte, wie die beiden Medizinerinnen zueinander gefunden haben, könnte kaum typischer für Wermelskirchen sein, berichtet Anne Schindler: „Für mich war klar, dass wenn sich etwas ergibt, ich eine eigene Praxis haben möchte.“ Durch Zufall habe sie ihrer Friseurin erzählt, dass ihr das Haus an der Jahnstraße 8 sehr gut gefalle. Und zack: Der Kontakt zu Angela Baetzel war hergestellt. „Wir haben die ersten Gespräche im Januar 2022 geführt, uns sofort gut verstanden und mit den Planungen angefangen“, erinnern Angela Baetzel und Anne Schindler.

Angela Baetzel sagt, dass sie eigentlich gedacht habe, noch ein oder zwei Jahre länger bis zum Ruhestand zu arbeiten. Aber: „Ich habe eine Nachfolgerin gefunden – sie ist quasi vom Himmel gefallen. Das hat sich alles sehr schnell sehr gut konkretisiert, was eine Riesen-Erleichterung für mich ist, denn das ist ja heutzutage nicht mehr selbstverständlich.“ Außerdem, so stellt die 64-Jährige fest: „Ich wohne ja um die Ecke, ich kann zukünftig vertreten und aushelfen.“

Das bisherige Team von Angela Baetzel, das aus zwei Vollzeit-, zwei Teilzeitkräften und einer „Haushaltsfee“ besteht, wird größtenteils bis Ende Juni ebenfalls in den Ruhestand gehen. „Eine Vollzeitkraft aus dem Team von Angela Baetzel bleibt über den Juni hinaus dabei, ansonsten sind meine Mitarbeiter dann neu.“ Um dieses Team zusammenzustellen, habe die Vorlaufzeit der vergangenen 14 Monate geholfen, schätzt Anne Schindler ein: „Das ist für mich beruhigend, weil ich weiß, dass mein Team beisammen ist.“

Was die Anzahl der Hausärzte in Wermelskirchen angehe, schätzt Angela Baetzel ein: „Wermelskirchen ist befriedigend aufgestellt.“ Der Sozialbedarf bei älteren und pflegebedürftigen Menschen steige stetig an und dabei wären in der Regel die Allgemeinmediziner eingebunden: „Das ist aber eigentlich nicht Sache der Hausärzte.“ Durch die demografische Entwicklung sei absehbar, dass das für die Hausärzte in Zukunft schwieriger werde. „Und die Aufgaben bei der Verwaltung in den Praxen müssen schlanker werden“, betont Angela Baetzel.

Krankenhaus Wermelskirchen unterstützt Hausärzte sehr

Ihre Nachfolgerin Anne Schindler schätzt ein: „Hausärzte sind wertgeschätzte Kümmerer, was jedoch den Zeitbedarf bei unserer Arbeit erhöht. Noch kriegen wir das in Wermelskirchen hin, aber Hausarztstellen sind bekanntlich fast überall frei.“ Ausdrücklich loben Anne Schindler und Angela Baetzel die Zusammenarbeit von niedergelassenen Hausärzten in Wermelskirchen und dem Krankenhaus: „Durch das Krankenhaus hat Wermelskirchen einen Sonderstatus – das Krankenhaus unterstützt uns Hausärzte immens.“ Obendrein habe die Stadt mit Fachärzten vor Ort eine vergleichsweise gesunde Struktur: „Eine Radiologie fehlt im Moment, aber die kommt ja in absehbarer Zeit in den Neubaukomplex auf dem Loches-Platz.“

Kontakt

Dr. Anne Schindler ist Fachärztin für Allgemeinmedizin mit Zusatzbezeichnung Notfallmedizin und psychosomatische Grundversorgung. Mehr Informationen zu den Leistungen gibt es auf der Webseite.

Praxis Dr. Anne Schindler, Jahnstraße 8, Wermelskirchen, (0 21 96) 9 19 90,

E-Mail: info@praxis-anneschindler.de; praxis-anneschindler.de