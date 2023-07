Wermelskirchen. So werden in den Ferien die Fahrbahndecken der Königstraße (bis Juli), Durholzen (10. bis 16. Juli), Ketzberg (10. bis 16. Juli), der fußläufige Verbindungsweg Weyersbusch/Wustbach (bis 9. Juli) saniert. Zwischen dem 6. und 11. Juli sind Arbeiten an der Oststraße geplant. -acs-