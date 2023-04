Dorfplatz: Bis zum Baustart dauert’s noch

Laut Verwaltung fehlt ein Bescheid der Bezirksregierung, ohne den es nicht losgehen kann. Enttäuschung beim Verein.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Kulturdorf Dhünn. Hinter diesem Titel steckt eine Idee, die den Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Dhünn umtreibt. „Wir könnten zwei oder drei Mal im Jahr im Dorf-Zentrum Konzerte veranstalten – Open-Air und mit Sperrung der Hauptstraße, wobei der Verkehr umgeleitet wird.“ So skizzierte der Vorsitzende Frank Jäger auf der Hauptversammlung des VVV im Restaurant „Jägerhof“ das Vorhaben, das Dhünn zum Kulturdorf machen soll.

Auch wenn die Idee noch in den Kinderschuhen steckt, geht die Vorstellung noch einige Schritte weiter. „Durch die Sperrung für den Verkehr können wir die Fläche der Straße mit nutzen“, so Jäger: „Das Geschehen auf dem Dorfplatz soll den benachbarten Kirchplatz rund um die Dorfkirche mit einbeziehen.“ Aber, so meinte Frank Jäger, zur Beruhigung der Anwohner rund um Dorfplatz und Kirche: „Die Veranstaltung muss abends zu einer bestimmten Zeit zu Ende sein, damit die Anlieger nicht übermäßig gestört werden.“

Arbeitskreis nimm bald seine Arbeit auf

Damit die Kulturdorf-Idee nicht im Sand verläuft, bestimmte die VVV-Versammlung einen Arbeitskreis um unter anderem Jana Markovic und Laura Block. Jana Markovic und Laura Block haben bereits diverse Veranstaltungen für den SSV Dhünn-Förderverein organisiert.

Die Nachbarschaft von Kirch- und Dorfplatz sieht Frank Jäger nicht nur punktuell auf bestimmte Termine bezogen, sondern im Zuge der geplanten Dorfplatz-Sanierung als dauerhaftes Konzept: „Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass der Kirchplatz öfters mit genutzt wird, die Kirche zum Publikumsmagnet wird. Sitzgelegenheiten auf dem Kirchplatz könnten zum Verweilen einladen.“ Beispielhaft führte Jäger die Evangelische Stephanus-Kirchengemeinde an, die in Hilgen-Neuenhaus rund um das Gemeindezentrum eine gast- und familienfreundliche Atmosphäre geschaffen habe.

Wermelskirchens Bürgermeisterin Marion Lück hatte indes diesbezüglich keine guten Nachrichten. Denn: Ein greifbarer Termin für die Verschönerung des Dorfplatzes, die zum Großteil mit Fördermitteln finanziert werden soll und deren Start eigentlich für das Frühjahr diesen Jahres angekündigt war, gibt es nicht. „Die Planung läuft. Aber uns fehlt ein Bescheid von der Bezirksregierung. Diese verbindliche Zusage brauchen wir, ohne das Papier dürfen wir nicht anfangen“, sagte die Bürgermeisterin.

„Davon sind wir nicht begeistert. Wir hatten doch eigentlich eine Zusage für den Start im März“, stellte daraufhin Frank Jäger fest und wollte wissen: „Kann es denn passieren, dass das zugesagte Fördergeld nicht kommt?“ Marion Lück: „Ich wüsste nicht, warum das passieren sollte. Ich weiß aber nicht, woran es gerade hakt.“

Um Geduld bat Bürgermeisterin Marion Lück genauso zum drängenden Thema der fehlenden Kindergartenplätze.

Suche nach Kita-Standort sei „extrem schwierig“

„Der vorliegende Bedarfsplan war wichtig, um konkret zu wissen, was geschehen muss. Wir haben einen großen Bedarf an einer weiteren Kindertagesstätte in Dhünn.“ Wegen des Wasserschutzes, Bau-Recht oder auch einer geeigneten Lage sei die Suche nach einem Standort extrem schwierig, betonte die Bürgermeisterin: „Alles ist eng, alles ist knapp. Zumal wir auch nach einem Grundstück für einen Rettungswachen-Standort in diesem Bereich suchen.“ Marion Lück versprach: „Im September haben wir einen Plan. Ich bin nicht total pessimistisch.“ Auf Nachfrage gestand die Bürgermeisterin ein, dass nicht davon ausgegangen werden könne, dass das Problem in 2024 gelöst sei.

Finanzen

Wie Schatzmeister Christian Döring ausführte, ist die Dhünnsche Kirmes für den VVV der größte Ausgabe-Batzen, der in 2022 mit rund 5800 Euro an Kosten zu Buche schlug. Dennoch konnte der VVV im vergangenen Jahr einen Überschuss von knapp 3500 Euro verbuchen.