Dorfladen: Pächter setzen auf Regionales

Vor der Eröffnung noch viel zu tun

+ © Roland Keusch Das Solinger Paar Michael Kuhn (50) und Annika Fricke (36) wird den Dorfladen an der Hauptstraße in Dhünn weiterführen. Sie freuen sich darauf und gehen davon aus, spätestens im April eröffnen zu können. © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Anja Carolina Siebel schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Anja Carolina Siebel schließen

Michael Kuhn und Annika Fricke haben das Geschäft in Dhünn übernommen. Im April ist wohl Start.

Von Anja Carolina Siebel

Regionale Produkte, viel Obst und Gemüse, Fleisch aus der Selbstbedienungstheke, eine Postfiliale und – wenn Platz ist – auch ein kleines Stehcafé: All das wollen Michael Kuhn (50) und seine Lebenspartnerin Annika Fricke (36) schon bald an der Hauptstraße in Dhünn verwirklichen. Das Paar hat den Dorfladen übernommen und stellte sich am Dienstag offiziell vor.

+ Standpunkt von Anja Carolina Siebel © Roland Keusch

Bis die beiden ihre Ladentüren aber öffnen können, vergeht noch etwas Zeit. „Es gibt noch viel zu tun“, bleibt Michael Kuhn realistisch. Den Großteil der Arbeiten übernimmt das Paar selbst. „Wir sind aber sehr dankbar, dass die Vermieter die Deckensanierung zahlen“, betont der neue Pächter. „Selbstverständlich ist das nicht. Wir sind dankbar dafür.“

Die Pächter sind vorsichtig mit einer Prognose, wann sie öffnen können. „Die Deckenarbeiten sind aufwendig“, berichtet Annika Fricke. Ein neues LED-Beleuchtungssystem ist geplant. Zudem sei nicht klar, wann die Firma Lüning als Lieferant die Regale auffülle. Lüning ist ein Vertriebspartner von Edeka.

Kuhn geht davon aus, dass es möglicherweise einige Wochen dauern wird, bevor der Dorfladen endgültig öffnen kann. „Wir freuen uns aber schon sehr darauf; unser ganzes Herzblut liegt darin“, sagt er mit Überzeugung in der Stimme.

Michael Kuhn geht überlegt an Dinge heran. Das merkt man an der Art, wie er spricht. Ähnlich war es, als der Solinger plante, gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Annika Fricke den Dorfladen in Dhünn zu übernehmen. „Es war ein langsamer Prozess“, sagt Kuhn, der zurzeit noch als Interimshändler landwirtschaftliche Produkte direkt vom Hersteller holt und vertreibt. „Ich bin viel unterwegs und wusste deshalb auch, dass es den Laden hier gibt. Ich wusste dann natürlich irgendwann auch, dass er schließen wird.“

Die Öffnungszeiten werden länger als bisher sein

Zuerst habe er sich bei der Stadtverwaltung erkundigt, inwieweit es möglich sei, einen Obst- und Gemüsestand sporadisch dort aufzustellen, um die Dhünner wenigstens zeitweise mit frischen Produkten zu versorgen. „Wir haben uns dann aber besprochen, und uns wurde schnell klar, dass wir uns auch vorstellen können, den Laden selbst zu führen“, sagt er mit Blick auf seine Frau. Drei Kinder hat das Paar, die alle inzwischen die weiterführende Schule besuchen. „Sie finden gut, dass wir das machen“, sagt Annika Fricke.

HISTORIE DORFLADEN SCHLIESSUNG Seit Dezember 2017 steht der Dorfladen nun leer. Wie bereits berichtet, hatte der Vorbesitzer ihn aufgegeben, weil er „andere Pläne“ verfolge. Seit einigen Wochen gab es auch keine Poststelle in dem Lädchen mehr, was die Dhünner bereits im Sommer beklagt hatten. Zeitweise bestand die Überlegung, einen Genossenschaftsladen zu betreiben. Dazu wollte die Stadt schon eine Bürgerversammlung einberufen. Die Ideengeber orientierten sich am Beispiel eines Ladens in Wipperfürth-Thier.

Beide sind sie Geschmacksmenschen. „Wir wollen, dass die Möhren nach Möhren schmecken“, versucht es Annika Fricke in Worte zu fassen. Verdeutlichen möchten die Kuhn-Frickes das, was sie damit meinen, mit einigen Kirschtomaten, die sie mitgebracht haben. Und die schmecken wirklich nach Tomaten. „Wir suchen das alles sorgfältig aus. Die sind zum Beispiel aus Holland.“ Das Sortiment soll eine Mischung sein, aus landwirtschaftlichen Produkten und aus Produkten des Edeka-Vertriebspartners, die sowohl günstig als auch im höherpreisigen Segment zu haben sein werden. Wichtig ist den Pächtern: Die Preise werden nicht anders sein als in den Läden in der Innenstadt.

Bei allem Blick auf Qualität ist dem Paar auch bewusst, dass heutzutage nichts mehr ohne einen anständigen Online-Auftritt geht. „Natürlich werden wir im Netz zu finden sein, mit Adresse und Öffnungszeiten, und natürlich wird man uns in den sozialen Netzwerken finden“, sagt Annika Fricke.

Michael Kuhn ergänzt: „Die Öffnungszeiten werden wir ebenfalls anpassen. Mit ,Nine to five’ erreicht man heute nicht mehr viel.“ Kuhn geht davon aus, dass die Kunden spätestens im April ihre Waren an der Hauptstraße kaufen können.