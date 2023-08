Doppelte Blues-Vollbedienung im Haus Eifgen

Mit der Luke Band und The Bluesanovas waren zwei famose Live-Bands zu Gast.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Es ist eine schöne Tradition, dass es im Haus Eifgen vermehrt Doppelkonzerte gibt. Das Konzept ging in den vergangenen Wochen schon gut auf, und so verwunderte es nicht, dass am Freitagabend schon kurz nach 18 Uhr eine nahezu dreistellige Besucherzahl anwesend war, die große Lust auf die doppelte Blues-Vollbedienung hatte.

Und die bekamen die Gäste auch, denn mit der Luke Band aus dem Saarland und The Bluesanovas aus Münster hatten gleich zwei echte Hochkaräter den Weg nach Wermelskirchen gefunden. Die Luke Band um den sympathischen singenden Gitarristen Lukas Schüssler durfte direkt vor vollem Haus loslegen – und begeisterte mit Songs wie dem zwischen Funk und Blues mäandernden „In Too Deep“, bei dem sich Gitarre und Keyboard ein grandioses Soloduell lieferten. Da war das Quartett bereits eine knappe halbe Stunde eingespielt, und nach dem perfekten und durchaus überraschenden Schluss war der Applaus der gerechte Lohn. Erinnerungen an den ersten vielbejubelten Auftritt im Open-Air-Garten vor einem Jahr wurden da wach.

Es war eine geniale Mixtur aus E-Gitarre, Orgel, Bass und Trommeln, über der Schüsslers rauer Gesang thronte. Das machte Spaß, etwa bei „When The Rebels Rebel Again“, ließ den einen und die andere im Publikum das Tanzbein schwingen und heizte das Haus Eifgen deutlich auf.

Der weiße Cowboyhut verrutscht keinen Millimeter

Und so wurde dann auch ganz wunderbar die Grundlage für den Auftritt von The Bluesanovas bereitet, die zu viert kurz nach halb neun die Bühne betraten und gleich mit den ersten rein instrumentalen Klängen klar machten, dass sie auf einer Mission waren – auf einer Mission, die Musik zu verbreiten, von der alles abstammte, was man heutzutage von einer elektrischen Gitarre, Schlagzeug, Bass und Orgel vorgespielt bekommen konnte.

Als dann zu „Back On My Feet“ auch noch der wuchtige Sänger Melvin Schulz dazukam, ging die Blues-Party richtig los. Das Quintett ließ es krachen, man merkte, dass hier Profis am Werk waren, die bereits mehrfach mit dem „German Blues Award“ ausgezeichnet wurden und hörbar Lust auf den Blues hatten. Die Orgel wummerte, der Bass dröhnte und auf der Gitarre wurden die klassischen drei Akkorde geschrubbt oder abwechselnd das Griffbrett rauf und runter soliert, ohne dass der lässige weiße Cowboyhut auch nur einen Millimeter verrutschte.

Aber auch am Piano ging munter die Post ab. Etwa bei „Baby I‘m Gone“, einer rasanten Boogie-Abfahrt, die stellenweise von Schlagzeug und Klavier alleine bestritten wurde, was nicht nur die anderen Musiker begeisterte, sondern auch spontane Begeisterungsstürme beim Publikum auslöste.