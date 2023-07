Doppelkonzert beschert Haus Eifgen eine Rekordkulisse

Von „Smoke on the water“ bis „Spacetruckin“: Das italienische Quintett Strange Kind Of Women lieferte im Eifgen-Biergarten wieder einmal eine überzeugende Performance der Deep-Purple-Klassiker. 2024 wollen sie wiederkommen, kündigte Sängerin Eliana an.

560 Fans von Lachy Doley und Strange Kind Of Women sind restlos begeistert.

Von Peter Klohs

Wermelskirchen. Das Wermelskirchener Haus Eifgen ist für seine erstklassigen Konzerte bekannt und beliebt. So ein Gipfeltreffen von Rockmusikerinnen und –musikern, wie es am Samstag stattfand, ist jedoch auch dort eine Ausnahme. Es fand vor der Rekordkulisse von 560 Besuchern Open-Air im Biergarten statt.

Lachy Doley, 45–jähriger australischer Hammondorgelspieler, eröffnete das Doppelkonzert mit seinem Trio. Hoch virtuos und mit überbordendem Energielevel zelebrierten die drei Musiker Blues und Funk auf hohem Niveau – ein Powertrio. Seine Landsleute, Bassist Joel Burton, der einen mehr als soliden Teppich legte und Drummer Jackie Barnes, der kein begnadeter Solist, aber ein Groover der Extraklasse ist, hielten die Musik zusammen. Extrem dynamisch gestaltete Songs, in denen Doleys Soli zumeist leise beginnen und sich bis zum Furioso steigern, wechselten sich mit rüden Bluesrock-Nummern ab („Voodoo Chile“, Jimi Hendrix).

Der Organist wechselte bei manchen Stücken zum Whammy Clavinet, dass unter Mithilfe eines „Cry Baby Wah“, eines besonderen Hebels am Instrument, wie eine E-Gitarre klingt. Auch reiner Blues ist Bestandteil der Setlist, die diese Musikart in „The only cure for the blues is the blues“ und „I’m still in love with you“ kultiviert. Kommentar von Besucher Klaus, der aus Velbert-Langenberg angereist war: „Cool, der Mann lebt den Blues.“

+ Nicht zu bremsen an den Tasten: Irrwisch Lachy Doley hat sich im Haus Eifgen über die Jahre eine Fangemeinde erspielt. © Peter Klohs

Die aus Italien kommende, rein weibliche Deep-Purple-Tributeband „Strange Kind Of Women“ (SKOW) musste aus gesundheitlichen Gründen auf Sängerin Alteria verzichten. Die etatmäßige Gitarristin Eliana Cargnelutti übernahm diesen Part und hatte Silvia Zaniboni mitgebracht, die in die Saiten griff. Das Quintett brauchte zwei Stücke („Stormbringer“ und „Black night“) zum Warmwerden, dann starteten sie mit einem Feuerwerk durch.

Die Band hatte auch ein Stück vom Purple-Album „Stormbringer“ mitgebracht, was sie im Eifgen erstmals spielten: „Lady double dealer“, ein formidabler Uptempo-Rocker, dem andere folgen sollten: Das schwierig zu spielende „Lay down, stay down“ oder „Speed king“ sollen als Beispiele genügen. Einziger Ruhepunkt des neunzigminütigen Sets war der vom Soul geprägte, hingebungsvolle Blues „Mistreated“, den Eliana nicht viel schlechter sang als David Coverdale im Original. Des Weiteren fiel die ausnehmend gute Schlagzeugarbeit von Chiara Cotugno auf, die eine Menge Druck an das Publikum weitergab.

Auch die kleine Organistin Margherita Gruden überzeugte durch geschmackvolle Soli. Mit „Burn“ endete der offizielle Teil des Programms kurz vor 21 Uhr. Zur Zugabe fand sich Lachy Doley mit SKOW auf der Bühne ein. Als Sextett feierte man eine groovige Jam-Version des ersten Purple-Hits „Hush“ (1968) ab, gespickt mit reichlich Improvisationsanteilen. Musiker und Publikum genossen einen tollen Abend.

So geht es im Haus Eifgen weiter

Nach dem Rockgipfel im Haus Eifgen – beide Bands wollen im nächsten Jahr wiederkommen – gestaltet sich das weitere Programm des Wermelskirchener Kulturpalastes etwas ruhiger: Am kommenden Freitag, den 21. Juli, werden diverse Bands aus Wermelskichen ihr Können präsentieren. Am Abend wird Nadine Weyer mit dem Popsofa zu Gast sein. Am 28. Juli geben sich mit der Luke Band und The Bluesanovas zwei Bluesbands die Ehre. Am Sonntag, dem 30. Juli, gibt es Jazz aus Wermelskirchen.