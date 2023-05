Donnernder Applaus für die Jüngsten

Das große Kinderkonzert der evangelischen Kirchengemeinde wurde gekrönt vom gemeinsamen Waffelessen.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Am Ende stehen Eltern und Großeltern in den Bänken und jubeln. Der Applaus will gar nicht abreißen. Und die Kinder stehen auf der Bühne und lachen. Sie winken ins Publikum, tanzen ein bisschen und lassen sich feiern. Hinter ihnen liegt eine Stunde Musik: Kindergartenkinder, Grundschulkinder und der Kämmerchenchor der evangelischen Kirchengemeinde haben gemeinsam ein buntes Programm auf die Bühne gebracht. Zum großen Kinderkonzert in der Stadtkirche haben sie ihre Kräfte gebündelt. Vor allem die großen Chöre der beiden evangelischen Kindergärten Heisterbusch und Wielstraße haben am Stadtfest-Sonntag für ein großes Publikum gesorgt.

Die Jüngsten haben pünktlich um genau 15 Uhr auch den musikalischen Reigen eröffnet und das Publikum lautstark begrüßt: „Hallihallo, herzlich willkommen.“ Die Jungen und Mädchen in ihren bunten T-Shirts haben sich mutig vor die vollen Kirchenbänke gestellt und losgeschmettert. Der eine lauter, der andere etwas schüchterner. Andreas Pumpa, Kantor der Kirchengemeinde und Leiter der Kindergartenchöre, hatte nur den Einsatz am Klavier geben müssen und schon waren die Kinder in bester Singlaune. Sie tanzten, hüpften, klatschten gelegentlich und die pure Freude sprang schnell in die Bankreihen über.

Bevor dann die anderen Ensembles ihr Können zeigten, war das Publikum selbst gefragt, mitzusingen: Als Motto des Nachmittags flankierte das Mitsinglied „Wir singen vor Freude“ das Programm – bevor die Grundschulkinder die Bühne betraten. Jeden Mittwoch lädt Jutta Benedix Kinder ab zehn Jahre zum Üben in das Gemeindehaus ein. Das kleine Ensemble bewies am Sonntag eindrücklich, was junge Stimmen schaffen können – mal auf Deutsch, mal mit brasilianischem Lebensgefühl, mal mit Gummibärengeschichten im Gepäck und dann wieder mit einem Froschkonzert. Der kleine Chor brachte geübte Stimmen mit, die für großen Applaus sorgten.

Gleichzeitig nutzen die Musiker der evangelischen Kirchengemeinde die Gelegenheit, das Publikum in die musikalische Liturgie der Gemeinde mitzunehmen. Erst die Lesung, dann das Halleluja: So las Presbyterium Connie Okrus Zeilen aus der Bibel, bevor die Kindergartenkinder lautstark und gut gelaunt in ihr eigenes „Halleluja“ einstimmten.

Viele der jungen Sänger bringen jahrelange Erfahrung mit

Beim großen Konzert präsentierte sich auch der Kämmerchenchor, in dem Erwachsene und Kinder gemeinsam singen – auf hohem Niveau und mit anspruchsvollem Notenmaterial. Viele der jungen Sänger bringen schon jahrelange Erfahrung mit und werden unterstützt von Mitgliedern der Kantorei.

Am Sonntag dirigierte Veronika Madler außerdem ein Vocalensemble des Kämmerchenchores. Kinder und Jugendliche hatten gemeinsam mit der Profisängerin Melodien aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ eingeübt. So traf das bunte Gewusel des großen Kinderkonzerts auf die berührenden französischen Melodien. Zum Gesang der Kinder segelten bunte Papierflieger von der Empore, die mit hellem Lachen von den großen und kleinen Zuhörern in den Bänken aufgefangen wurden – während Veronica Madler zur Ruhe rief und das Vokalensemble durch die nächste Strophe dirigierte.

Zum Abschlussapplaus waren alle Kinder wieder auf die Bühne geklettert. Dann donnerte der Applaus durch die Kirche. Connie Okrus dankte den musikalischen Leitern um Kantor Andreas Pumpa, Jutta Benedix und Veronika Madler und hatte für die Kinder süße Geschenke im Gepäck.

Proben

Mittwochs finden Chorproben für Drei- bis Sechsjährige statt – in der Wielstraße um 14 Uhr, im Heisterbusch um 15 Uhr. Der Juniorchor probt mittwochs von 16.30 bis 17.15 Uhr im Gemeindezentrum am Markt. Der Kämmerchenchor trifft sich danach von 16.45 Uhr bis 18 Uhr.

www.ekwk.de/kirchenmusik