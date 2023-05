Dominik Greif übernimmt Meyer-Praxis

Betrieb des alteingesessenen Allgemeinmediziners an der Berliner Straße geht weiter.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Mit 69 Jahren wird es Zeit für den Ruhestand. Dr. Hans-Christian Meyer tritt aus seinem Praxisbetrieb an der Berliner Straße ab und übergibt ihn an den Allgemeinmediziner Dominik Greif, der bereits seit Oktober 2020 in der Meyer-Praxis tätig ist und den Patienten deshalb kein Unbekannter ist. Auch Ärztin Simone Mayer, die halbtags in der Praxis arbeitet, bleibt dabei – sie wird Dominik Greif unterstützen, im Oktober folgt ein weiterer Arzt in Vollzeit, so dass dann die gewohnte Personalstärke wieder aktiv ist. „Auch die Mitarbeiter werden alle dabei bleiben“, kündigen Hans-Christian Meyer und Dominik Greif an.

Der Hausarzt Dr. Meyer ist in Wermelskirchen ein Begriff, den kaum jemand nicht kennt. Am 1. Juli 1962 gründete Hans-Christian Meyers Vater die Praxis, sein Sohn trat im November 1988 in dessen Fußstapfen. „Es gab mehrere Versuche, einen Partner zu finden, in dessen Hände ich die Praxis übergeben kann“, gesteht Hans-Christian Meyer im Gespräch mit unserer Redaktion ein.

Bei Dominik Greif, der zuvor unter anderem im Wermelskirchener Krankenhaus tätig war, habe letztlich alles gepasst: „Wir haben uns eine Probezeit genommen, um zu sehen, ob es für beide Seiten funktioniert.“ In dieser Zeit habe sich Dominik Greif eine ähnliche Patientenbindung erarbeitet, wie er selbst, attestiert Hans-Christian Meyer seinem Nachfolger.

„Eigentlich bin ich ja seit vier Jahren berentet, habe aber noch nicht die Kurve gekratzt“, sagt Hans-Christian Meyer mit einem Lachen. Gänzlich werde er auch nicht aus dem Praxis-Geschehen verschwinden, denn: „Die Schwerpunkte Osteopathie und Reisemedizin, die die Praxis geprägt haben, bleiben weiter bestehen, weshalb ich auch noch regelmäßig tätig sein werde. Und natürlich helfe ich aus, wenn es mal nötig ist.“

Die Hausarztpraxis sei sehr auskömmlich ausgelastet, erklären Dominik Greif und Hans-Christian Meyer: „Der Laden brummt und soll weiter brummen.“ Deshalb komme auch ab Oktober ein neuer Arzt, der namentlich noch nicht öffentlich genannt werden will, in Vollzeit hinzu. Dass die Arbeit in Zukunft weniger werden könnte, erwarten weder Meyer noch Greif, denn: „Es herrscht bei Hausärzten eine totale Unterversorgung. Im Nordkreis des Rheinisch-Bergischen Kreises sind es sechs bis acht.“ Und Hans-Christian Meyer fügt hinzu: „Man muss ja auch den Altersdurchschnitt der Kollegen bedenken. Ich möchte es gar denken, wie dramatisch die Unterversorgung werden kann, wenn die in zehn bis 15 Jahren in den Ruhestand gehen.“

Der Bedarf an Allgemeinmedizinern werde steigen, ist Dominik Greif, der im Kölner Norden lebt, überzeugt. Unisono loben Hans-Christian Meyer und Dominik Greif die Kooperation des Wermelskirchener Krankenhauses mit den Hausärzten: „Deshalb muss das Krankenhaus unbedingt erhalten bleiben.“

Die Gesamtversorgung der Patienten, die ein Hausarzt ausübe, sei etwas ganz Spannendes, schätzt Dominik Greif ein. „Und ich bin mein eigener Chef, wenn ich die Praxis führe – kann gestalten“, antwortet der 41-Jährige auf die Frage, warum er eine Hausarzt-Praxis im ländlichen Raum übernimmt, was vielerorts auf wenig Beliebtheit bei jüngeren Medizinern stößt. Kontinuität sei ihm wichtig, verspricht Dominik Greif: „Auch unser Schwerpunkt der regelmäßigen Hausbesuche bleibt erhalten.“

Praxis

Derzeit arbeiten in der Praxis an der Berliner Straße drei Ärzte und sieben Medizinische Fachangestellte. Nach der Übernahme des Betriebs von Dr. Hans-Christian Meyer durch Dominik Greif im Juli dieses Jahres wird das weiterhin so sein, denn ab Oktober stößt ein weiterer Arzt in Vollzeit zum Team dazu. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.meyer-praxis.de