Dokumentar-Film über das Café Wild ist abgedreht

+ © Doro Siewert Geschäftsinhaber Thomas Wild (l.) und Seniorchef Horst Wild (r.) mit den Schauspielern Desiree Ogaj aus Wermelskirchen und Roland Martini aus Köln. © Doro Siewert

Die Geschichte seit 1830 wird mit großem Aufwand und originalgetreuen Kostümen erzählt. Sie bietet so manche Kuriosität.

Von Monika Steinmetzler

Auf eine Zeitreise begaben sich die Protagonisten für den Dokumentarfilm über die Familie Wild. Die Geschichte führt ins Jahr 1830 zurück, als Conrad und Lisette ihre Zuckerbäckerei mit Konfekt und Süßwaren an der Kölner Straße eröffneten. Später wurde am jetzigen Standort um 1900 ein neues Gebäude errichtet.

Conrad Wild stammte aus Radevormwald und hatte bei seinem Vater die Zuckerbäckerei erlernt. Dieser war immer für Neuerungen offen. Und lernte einen französischen Zuckerbäcker kennen, mit dem er Rezepte austauschte und so sein Wissen erweitern konnte. Gedreht wurden diese historischen Szenen laut Armin Dhillon von der Produktionsgesellschaft „Statrack“ auf Schloss Burg von der Laienspielgruppe „Hünger“. Die Rolle des Conrad Wild wurde von Christopher Reinh

+ Desiree Ogaj mit der Wermelskirchenerin Ines Halfmann-Wirtz, die für die Maske zuständig ist. © Doro Siewert

ard, die seiner Frau Lisette von Jenny Fox gespielt.

Natürlich musste man genau darauf achten, dass keine modernen Gegenstände im Film vorkamen. Also wurden Schilder abmontiert und Autos verbannt. In der damaligen Zeit waren Lehrjahre wirklich kein „Zuckerschlecken“. Aus alten Lehrverträgen geht hervor, dass an sieben Tagen in der Woche gearbeitet wurde – und nur zum Kirchgang gab es Freizeit. Teuer war die Ausbildung auch: 500 Dukaten für die Ausbildung und für Logis mussten investiert werden.

Da der Zucker sehr teuer war und importiert wurde, konnten sich nur die Begüterten diesen Luxus leisten. Zucker wurde auch nur in geringen Maßen verwendet. Gekauft wurde seinerzeit der Zucker in Apotheken, so dass Apotheker und Zuckerbäcker immer eng zusammengearbeitet haben. Damals wurde auch noch keine Sahne verarbeitet, da es keinerlei Kühlmöglichkeiten gab. Es gab nur Blätterteig und Kuchen.

Schauspielerin war schon als Kind in der Bäckerei

Der letzte Drehtag vorige Woche behandelte die Zeit ab dem Jahr 1954. Die in Wermelskirchen wohnhafte Schauspielerin mit Ballettausbildung, Desiree Ogaj, hat die Rolle der Thea Wild übernommen. Sie hat schon als Kind im Café Wild Kuchen eingekauft und bekam immer ein Stück Schokolade als Belohnung.

Die Visagistin und Stylistin Ines Halfmann-Wirtz aus Wermelskirchen frisierte Desiree Ogaj im Look der 1950er Jahre. Sie hatte auch die Beratung zur Kleidung übernommen, die aus einem Fundus entliehen wurde. Der letzte Drehtag spielt in einer Backstube aus den 1950- er Jahren.

Horst Wild, der Vater des jetzigen Inhabers, erinnert sich noch recht gut an diese Zeit. Für die normalen Bürger war ein Konditoreibesuch äußerst selten. Da gab es oftmals beengte Wohnverhältnisse und viel Kampf um das tägliche Brot. Nur die Honoratioren der Stadt oder die Fabrikanten kamen vorbei.

Falls einmal Eis vorhanden war, wurde eine „Eisfahne“ herausgehängt, und die Leute taten sich an der seltenen Leckerei gütlich. Wie Horst Wild berichtete, kamen Anfang der 60er Jahre die Kühlschränke auf den Markt – und so konnte man nun auch das Angebot weiter ausweiten. Jetzt wurden auch Sahnekuchen hergestellt. Aber ein Konditoreibesuch galt immer noch als großer Luxus, vor allen Dingen, da die Menschen kaum mobil waren. Heute hat das Café Wild regen Zulauf. Selbst aus dem Umland, aus Köln und Düsseldorf finden Leute den Weg in dieses Traditions-Café. Es ist bekannt für hohe Qualität und außergewöhnlichen Genuss – bei Kuchen, Pralinen und Gebäck.