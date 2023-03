Dönges engagiert sich für gute Zwecke

Auf überregionaler und lokaler Ebene fließen regelmäßig Spenden.

Wermelskirchen. Zuletzt gingen größere Spenden an die Erdbebenopfer aus Syrien und der Türkei. Die Firma Dönges und der dazugehörige Werkzeughandel Wetec spendeten Ende Februar insgesamt 15 000 Euro an die Hilfsorganisation „Franziskaner helfen“, deren Engagement sich an die syrischen Erdbebenopfer richtet.

Zudem unterstützte das Wermelskirchener Unternehmen mit 200 Feldbetten, 200 Decken, 200 Stirnlampen, 1800 Batterien und 20 Stromgeneratoren den Düsseldorfer Flughafen für Erdbebenopfer-Hilfe in der Türkei. Dönges übergab die Hilfsgüter zum Selbstkostenpreis an den Flughafen, verdoppelte sie in der Anzahl und trug auch die Mehrkosten. 10 000 Euro kamen dafür in der Summe zusammen.

„Uns ist soziales Engagement wichtig – auf überregionaler, aber auch auf lokaler Ebene“, fasst Susanne Pletsch die Intention des Unternehmens zusammen. Die Ehefrau von Firmenchef Thomas Pletsch managt bei Dönges PR und Öffentlichkeitsarbeit und koordiniert die Spenden.

Sie möchten der Stadt etwas zurückgeben

„Es kommt vor, dass wir etwas sehen, das wir gern unterstützen würden“, erzählt sie im WGA-Gespräch. „Oft kommen aber auch Vereine, Initiativen, Gruppen oder die Stadt auf uns zu und fragen nach, ob wir bereit sind, zu helfen.“ Meistens sind sie. Denn sie möchten der Stadt auch etwas zurückgeben: „Wir sind hier mit offenen Armen empfangen worden“, sagt Thomas Pletsch. „Von Anfang an hatten wir guten Kontakt zur Stadtverwaltung; die Kommunikation hat immer funktioniert. Deshalb war von uns sofort klar, dass wir uns hier einbringen werden.“

Ende 2020 war die neue Firmenzentrale nahe der Autobahnauffahrt Richtung Köln fertig geworden. Mehr als 100 Jahre war Dönges zuvor in der Werkzeugstadt Remscheid zu Hause gewesen, bei der Schwesterfirma Wetec waren es immerhin mehr als 30 Jahre.

Weil sowohl Dönges als auch Wetec in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen sind, mussten sie innerhalb von 20 Jahren bereits dreimal umziehen. Dieses Mal, so hieß es vor gut zwei Jahren aus der Chefetage, soll es aber für lange Zeit der letzte Umzug gewesen sein. 3500 Quadratmeter umfasst das Logistikzentrum, 4000 Quadratmeter stehen im Bürogebäude zur Verfügung.

Und dort wird auch für die Mitarbeitenden einiges getan: Es gibt Ruheräume, eine einladende Cafeteria, einen Fitnessraum. „Regelmäßig kommen ein Burger-Imbiss und im Sommer der Eiswagen vorbei“, erzählt Susanne Pletsch. „Wir fühlen uns hier wohl; das sollen auch unsere Mitarbeitenden so empfinden“, unterstreicht sie. Und eben diesen Wohlfühlgedanken wollen sie auch nach außen dokumentieren; indem sie sich für den Standort engagieren.

Aktuell fließt Geld ans Tierheim

„Aktuelles Projekt ist Arbeitskleidung für das Team des örtlichen Tierheims, die wir zur Verfügung stellen“, erzählt Susanne Pletsch. Auch für das Gartenprojekt der Kattwinkelschen Fabrik hat sich Dönges starkgemacht. Kinder und Mitarbeiter der Katt durften für die Gartengestaltung des Außenbereichs kostenlos im Dönges-Shop bestellen: Kreissäge und Spaten, Eimer und Körbe, Hammer und einen hochwertigen Akkubohrer.

Der 20-prozentige Eigenanteil, den die Stadt im November 2022 für den „Kulturrucksack“, ein Kultur-Förderprogramm für Kinder und Jugendliche, aufbringen musste, hat ebenfalls Dönges übernommen.

Und auch für den Jugendfreizeitpark in Zenshäuschen war Dönges in der Vorbereitungsphase mit einer 5000-Euro-Spende dabei. Nicht zuletzt ist das Wermelskirchener Unternehmen Sponsor und Namensgeber des Dönges-Eifgen-Stadions im Herzen von Wermelskirchen. „Es gibt keine bestimmte Sparte oder ein bestimmtes Thema, dem wir uns widmen“, erklärt Susanne Pletsch, „Wir schauen, wo ist gerade Hilfe dringend nötig und ob es für uns gerade machbar ist. Und dann helfen wir.“

Kontakt

Die Firmenzentrale von Dönges und Wetec hat die Adresse Dönges-Straße 1. Aktuelle Informationen zu Neuheiten von und über Dönges sowie das soziale Engagement finde man stets auf der Internetseite.

www.doenges-online.de

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Ein Glücksfall

© Roland Keusch

Dass Dönges als einer der führenden Systemlieferanten für die Feuerwehren und die Rettungsdienste in Deutschland mit Lieferkontakten in die ganze Welt Ende 2020 nach Wermelskirchen zog, war für die Stadt ein Glücksfall. Denn was kann einer Stadt Besseres passieren als florierende, am Weltmarkt tätige Unternehmen, die auf eigenem Boden expandieren. Und davon hat Wermelskirchen immerhin einige.

Hinzu kommt, dass sich die Firma Dönges lokal engagiert, am Ball ist bei lokalen Themen wie der Kattwinkelschen Fabrik, dem Eifgen-Stadion, der Food-Sharing-Initiative – aber auch bei punktuellen Ereignissen wie beispielsweise dem Hochwasser im Juli 2021. Es ist ein Glücksfall für die Stadt, aber auch für die Mitarbeitenden des Unternehmens, wenn eine Firma sich vor Ort verwurzelt fühlt, an regionalen Ereignissen teil hat und eben mit dabei ist im Geschehen.

Gut, dass es in Wermelskirchen einige dieser Unternehmen gibt. Das ist Engagement, das sich für alle Beteiligten lohnt.