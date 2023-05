DLRG will sich beim Hallenbad-Neubau einbringen

Auf der Hauptversammlung war außerdem Energiesparen Thema.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Die Zahlen sprechen im Grunde für sich: Insgesamt 789 Mitglieder zählt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Wermelskirchen aktuell – 88 mehr als noch im vergangenen Jahr. 45 Seepferdchen stellten die Schwimmtrainer in diesem Jahr aus, 31 Bronze- und zwölf Silberabzeichen.

Vereinsleben ist nach Corona wieder angelaufen

Dazu kommen etliche Abzeichen für Rettungsschwimmer. „Wir haben die Warteliste bei den Schwimmkursen abgearbeitet“, berichtete Daniela Schuh bei der Jahreshauptversammlung der Rettungsschwimmer. Nur bei den Unter-Fünfjährigen gebe es noch eine Warteliste. Und 117 Männer und Frauen besuchten einen Erste-Hilfe-Lehrgang bei der DLRG – und sorgten damit auch für ein bisschen Geld in der Kasse.

Fest steht jedenfalls: Das Vereinsleben bei der DLRG in Wermelskirchen ist nach der Corona-Pandemie wieder richtig angelaufen. Und so herrschte auch bei der Hauptversammlung des Vereins am Freitagabend Hochbetrieb.

Vorsitzender Christian Behnke blickte auf die vergangenen Monate zurück und erinnerte vor allem an die Frage nach der Energiekrise. „Wir haben uns in der ersten Zeit damit beschäftigt, was aus unserem Vereinsleben wird, wenn das Hallenbad schließen muss“, erzählte er. Vor allem habe die DLRG aber die Frage beschäftigt, wie sich der Verein am Energiesparen beteiligen könne. Von geschlossenen Türen im Quellenbad bis hin zu Badehauben statt der Föhnbenutzung: Die Vereinsmitglieder hätten viel Kreativität an den Tag gelegt.

Beim Festumzug zum Stadtjubiläum ist die DLRG aktiv

Aktuell seien die Rettungsschwimmer nun auch damit beschäftigt, in der Stadt sichtbarer zu werden: Deswegen sei etwa eine starke Beteiligung beim Festzug zum 150-jährigen Jubiläum der Stadtrechte geplant. Und am 20. und 21. Mai lädt die DLRG wieder zum beliebten 24-Stunden-Schwimmen ins Hallenbad am Quellenweg ein. Der Startschuss fällt am kommenden Samstagnachmittag um 15 Uhr.

Apropos Quellenbad: „Wir begleiten auch den geplanten Neubau des Bades“, so Behnke. Zudem wolle man Strukturen schaffen, um den Ehrenamtlichen mehr Wertschätzung entgegenzubringen – von besonderem Versicherungsschutz bis hin zu Ehrungen liegen Pläne in der Prüfung. „Das ist uns wirklich eine Herzensangelegenheit“, betonte Behnke. Neben der Arbeit im Hallenbad waren die Rettungsschwimmer im vergangenen Jahr auch wieder im Einsatz gefragt – davon berichtete Martin Rimroth.

Sowohl in der Personensuche bei Notfällen als auch bei Drohneneinsätzen, beim Wasserrettungsdienst an heimischen Gewässern sowie an Nord- und Ostsee, bei der Absturzsicherung und auch beim Tauchen seien die DLRG-Einsatzkräfte ausgerückt – weit über die Grenzen der Stadt hinaus.