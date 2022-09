Diskussion über Metall-Vorrichtung

Sie ist ein regelmäßig wiederkehrendes Gesprächsthema – dieses Mal vorgetragen von SPD-Fraktionschef Jürgen Becker in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses: die Geschwindigkeitsbegrenzung durch die sogenannten Kölner Teller auf der Friedrichstraße. „Mir wurde von einem Zweiradfahrer berichtet, der auf den Kölner Tellern ausgerutscht und gestürzt ist.“ Er sei auch darauf hingewiesen worden, dass an den Seiten der runden Metallknöpfe ein Mindestabstand eingehalten werden müsse, damit Radfahrer daran vorbeifahren können. „Die Verwaltung könnte juristisch belangt werden, wenn dieser Abstand nicht eingehalten wird. Bei uns ist er das, aber es stehen wohl regelmäßig Fahrzeuge so geparkt, dass er dadurch nicht mehr gegeben ist“, sagte Becker.