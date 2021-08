Dieter Nuhr testet sein neues Programm

Kabarett

+ © Michael Sieber/archiv Dieter Nuhr tritt am 21. September wieder in der Katt auf. © Michael Sieber/archiv

Tickets sind ab 8. März erhältlich.

Dieter Nuhr und Wermelskirchen – das passt einfach. Seit mehr als 20 Jahren präsentiert der Kabarettist seine Bühnenprogramme in der Kattwinkelschen Fabrik. Auch in diesem Jahr wird er wieder einen Abstecher ins Bergische machen, kündigt Katt-Manager Achim Stollberg an. Am Donnerstag, 21. September, wird Nuhr in der kleinen Halle der Katt aus seinem neuen Programm lesen – ein Test („Preview-Lesung“) vor der offiziellen Premiere im Oktober.

Der Vorverkauf startet amMittwoch, 8. März, 9.05 Uhr, teilt Stollberg mit. Karten sind dann im Büro der Katt oder im Internet (www.remscheid-live.de) erhältlich. Pro Person werden maximal zwei Karten ausgegeben. Vor zwei Jahren, als Nuhr zuletzt in Wermelskirchen auftrat, waren alle Tickets nach zwei Stunden weg.

Wie das neue Programm heißen wird und wovon es handelt, weiß Stollberg noch nicht. „Er schreibt er noch daran.“ Das Publikum darf sich aber wieder auf einen unterhaltsamen Abend freuen. Vor allem die Atmosphäre in der kleinen Halle (240 Plätze) begeistert Künstler und Publikum, weiß Stollberg. „Das Publikum ist auf Augenhöhe mit dem Künstler.“ ser