Dieser Weihnachtsmarkt gefällt allen

Bei den Bergischen Weihnachten störte nur der Regen die gute Stimmung. Viele Besucher zeigen sich in Geberlaune.

Von Monika Steinmetzer

Gespannt wartete das Publikum an der Kölner Straße auf den 94. Nikolausumzug. Der Nikolaus und Hans Muff mit der Engelschar in ihrer weißen Kutsche werden vom Tenter Blasorchester mit weihnachtlichen Klängen begleitet. An der RGA-Bühne, in der Nähe der großen Mammuttanne, machte das heilige Gespann halt.

Der Nikolaus, Hans Muff und die Engelchen: Maya (8 Jahre), Maxime (7), Mima (7) Nivia (9) und Philippa (8) sangen mit dem Publikum und warfen Süßigkeiten in die Menge. Auch der Nikolaus verteilte noch viele Süßigkeiten an die Kinder. Der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde erfreute die Besucher mit bekannten Weihnachtsliedern.

Dicht umringt war das historische Karussell. Hier wollte der kleine Moritz, 1½ Jahre, unbedingt auf ein Pferd steigen. Seine Mutter Nadya war begeistert von dem Karussell: „Es ist besonders schön, dass es auf Spendenbasis läuft, jeder spendet hier, was er kann, und jedes Kind darf so oft fahren, wie es möchte.“

Viele machen ein Selfie mit Engelsflügeln und spenden

Eine weitere gute Idee in die Tat umgesetzt haben Monika Schäffer und Katja Burger. Sie haben große Engelsflügel gebastelt. Jeder kann sich davorstellen und gegen eine Spende, zugunsten des Jugendfreizeitparkes, Fotos mit seinem Handy machen. Viele haben schon davon Gebrauch gemacht, so auch Paula (3) mit ihrer leuchtenden Laterne, ließ sich mit Engelsflügeln fotografieren. Wie Monika Schäffer erklärte, „geben viele Besucher großzügige Spenden, selbst wenn sie kein Foto machen.“

Auch über die gefüllten Nikolaus-Stiefel freuten sich die Kinder, die sie bei „Hannes Blumenstube“ in Empfang nehmen durften. Jana (4) sang dazu „Oh Tannenbaum“ und nahm freudestrahlend den gefüllten Nikolausstiefel entgegen, der tags zuvor bereits abgegeben wurde, damit der heilige Mann diese Schuhe füllen konnte. Auch in diesem Jahr war der Weihnachtsmarkt mit 20 Fachwerkhäuschen im bergischen Stil wieder sehr gut besucht. Nicht nur kommerzielle Anbieter waren vertreten, auch viele Vereine und Organisationen brachten sich für soziale Zwecke ein. So verkaufte Sandra Hokkeler leckere Crêpes, deren Erlös dem Ski -und Badminton-Club in Wermelskirchen zu Gute kommt. Sie berichtete: „Heute läuft es hier sehr gut, gestern, bei dem „Bergischen Weihnachtsregenwetter,“ leider nicht.“

DRITTER ADVENT INFO Am Freitag, 13. Dezember, um 18 Uhr gibt es eine Weihnachtsbaummeisterschaft: „Wer schmückt den schönsten Baum?“ Am Samstag, 14. Dezember, um 15.30 singt der Chor der Werkstatt Lebenshilfe „Bergisch Land.“ Anschließend swingt die Tanzschule Mavius. Am 15. Dezember um 15 Uhr nimmt Rainer Bleek die Urkunde „Fairtrade-Stadt entgegen.

Ein paar Stände weiter ist Stefanie Esser mit selbstgenähten Deko-Tannenbäumen, Schals und Taschen vertreten, die reges Interesse finden. „Nächstes Jahr bin ich wieder dabei,“ bestätigt sie.

Müllers Mahlzeit versorgte die Besucher mit leckeren Reibeplätzchen und Spießbraten, alles aus regionaler Produktion, und auch das Landhaus Spatzenhof verkaufte wieder Glühwein. „Erstmalig verkaufen wir Glüh-Gin, der kommt sehr gut an bei den Leuten“, erklärte die Verkäuferin.

Viele Besucher, auch aus dem Umland, finden den Weihnachtsmarkt sehr gemütlich und familiär, so auch Günter und Sigrun aus Wermelskirchen: „Man trifft Freunde und Bekannte und es herrscht eine angenehme Atmosphäre.“

Andrè Frowein von „Wir in Wermelskirchen“ erklärte: „Wir sind sehr glücklich, das Wetter stimmt, und das Zusammenspiel von Profis und Ehrenamtlern, ohne die es gar nicht möglich wäre, funktioniert hervorragend.“ Auch seine Kollegin Stefanie Hofer findet den Weihnachtsmarkt super organisiert, und möchte auch in den nächsten Jahren den Weihnachtsmarkt weiterhin unterstützen.