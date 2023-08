Dieser Triathlon führt die Menschen zusammen

Ausrichter ist der Förderverein für die evangelische Gemeindearbeit in Tente.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Sie haben sich auf den Regen eingestellt. Als die Triathleten im Freibad in Dabringhausen ankommen, rechnen viele mit dem Dauerregen der vergangenen Tage. Sie bereiten die Wechselzone vor, in der sie nach den Bahnen im Wasser auf das Rad steigen werden. 27 Einzelkämpfer und fünf Teams sind gewappnet. Bevor die Wettkampfbesprechung und der Startschuss für den dritten Tenter Triathlon anstehen, lädt Stefan Klein zur kurzen Andacht ein. Mitten im Freibad.

„Wir machen die Erfahrung, dass sich die Menschen auch über diesen besonderen Start in den Tag freuen“, sagt Klein, „auch wenn sie mit Gemeinde und Kirche eigentlich wenig am Hut haben.“ Nach der Andacht erinnern Klein und Tillmann Heide an die drei vorgesehenen Etappen: 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen am Gemeindehaus Tente.

Es werde Sonne

Dann fällt der Startschuss. Klein bleibt zum ersten Mal in der Geschichte des Tenter Triathlons am Beckenrand stehen. Ihn hat eine Erkältung erwischt. Als sich plötzlich die Wolken zur Seite schieben und die Sonne die Schwimmer auf ihrer ersten Etappe begleiten, muss er lächeln. „Grandios“, sagt er. Und das wird er an diesem Tag noch gelegentlich wiederholen. Mitten in der Corona-Pandemie hatten er und Heide den Tenter Triathlon erfunden: „Damals wurde alles abgesagt, nichts fand mehr statt“, erinnert er sich. Der Triathlon unter freiem Himmel schien eine gute Idee, um möglichst sicher doch miteinander unterwegs sein zu können. „Als Förderverein sind wir ja generell auch jenseits des klassischen Gemeindeprogramms im Einsatz“, sagt Klein, „ganz niederschwellig“. Sport, Musik, Lesungen: Der Verein bringt die Menschen zusammen – und in Bewegung.

Bei der dritten Auflage am vergangenen Wochenende hat sich die Zahl der Teilnehmer noch einmal deutlich gesteigert. 25 Hobbysportler traten bei den letzten beiden Veranstaltungen an. In diesem Jahr sind 27 Einzelkämpfer und fünf Teams gemeldet. „Teilnehmer zwischen sechs und 60 Jahren“, sagt Klein.

+ Tente legt in Dabringhausen los: Die erste Disziplin wurde im Freibad bewältigt. © Stefan Klein

So sind drei Brüder aus Langenfeld angereist, die zum ersten Mal dabei sind – sieben, neun und zwölf Jahre alt. Der Opa begleitet sie auf dem E-Rad über die zweite und dritte Etappe. „Und wir haben es den Teams frei gestellt, sich die Aufgaben aufzuteilen“, sagt Klein. Das gilt sowohl für die zehn Bahnen im Schwimmbad als auch für die Etappen. Beim Laufen sind meistens wieder alle dabei. „Wir wollen vor allem gemeinsam Spaß haben“, sagt Klein, „deswegen sehen wir das nicht so eng.“

Hauptsächlich Hobbysportler haben sich angemeldet, aber auch einige Triathleten aus der Region nehmen das Angebot an. „Für sie ist das eher so eine Art Aufwärmtraining“, sagt Klein und lacht. Hobbysportler kommen bei dem Pensum an ihre Grenzen.

Inzwischen klettern die ersten Teilnehmer aus dem Becken, erledigen das Nötigste und schwingen sich aufs Rad. Die Strecke führt erst rauf ins Dorf, dann geht es zurück Richtung Bad und Rausmühle auf die Balkantrasse bis zum Gemeindehaus in Tente. Nach 20 Kilometern auf dem Rad geht es zu Fuß weiter.

Alle kommen schließlich im Ziel an. Auf eine Siegerehrung verzichten die Veranstalter. Stattdessen haben sie den Grill angeworfen und laden zum gemeinsamen Essen und Trinken ein. Für viele heißt es jetzt aber erstmal: Durchatmen. „Ich bin total platt“, sagt ein Läufer, „aber sehr glücklich.“ Stefan Klein grinst zufrieden und dann zieht er ein Fazit: „Grandios.“

Hintergrund

Triathlon: Zum dritten Mal hatte der Förderverein für evangelische Gemeindearbeit in Tente zum Triathlon eingeladen. Die Veranstaltung soll eine Fortsetzung finden. Viele Teilnehmer ließen sich für das nächste Jahr schon vormerken.

Förderverein: Die Ehrenamtlichen in Tente unterstützen mit dem Förderverein die Arbeit der Evangelischen Kirchengemeinde in ihrem Bezirk – mit Aktionen wie dem Tannenbaumverkauf, dem Trödel oder Kultur- und Sportveranstaltungen.