Diese Regeln gelten für alle beim Winterdienst

Winter

+ © Udo Teifel Nicht freigeräumt war der Weg zum Zebrastreifen an der Mozartstraße. © Udo Teifel

Tiefbauamtsleiter Harald Drescher klärt die wichtigsten Fragen für Anlieger. Die Stadt selbst arbeite nach Dringlichkeitsstufen.

Von Udo Teifel

Wenn’s plötzlich draußen weiß ist, beginnt für Hauseigentümer der Frühsport: die winterliche Straßenreinigung. Und da gibt es jahraus, jahrein immer wieder ein Thema: Wie sind die Regeln? Tiefbauamtsleiter Harald Drescher nennt sie.

Was Anlieger beachten müssen: Versicherungsbedingt muss in der Zeit von 7 bis 20 Uhr gefallener Schnee und entstehende Glätte nach Beendigung des Schneefalls oder nach Entstehen der Glätte beseitigt werden. Nach 20 Uhr gefallener Schnee und Glätte sind bis 7 Uhr (sonn- und feiertags bis 9 Uhr) des folgenden Tages zu beseitigen. Haltestellen: An Haltestellen für Buslinien oder Schulbusse müssen Gehwege so von Schnee/Glätte freigehalten werden, dass ein gefahrloser Zu- und Abgang zwischen der Haltestelle und der Wartefläche möglich ist. An Überwegen muss der Anlieger den Zugang ebenfalls von Schnee freihalten und bei Glätte streuen.

Streumittel: Es müssen vorrangig abstumpfende, salzfreie Streumittel wie Sand, Split oder Kies vor auftauenden Mitteln eingesetzt werden.

Wohin mit Schnee: Schnee darf am Rand des Gehweges zur Fahrbahn gelagert werden, und zwar so, dass Fußgänger und Fahrverein nicht gefährdet oder behindert sind. Schnee darf nicht auf die Straße geschoben werden – auch nicht auf befestigte Seitenstreifen oder öffentlich ausgewiesene Parkflächen oder Wendehämmer.

Zuständigkeiten: Während Anwohner für eigene Grundstücke und Wohnbereiche und die zugehörigen Gehwege verantwortlich sind, werden städtische Straßen und Gehwege entlang städtischer Gebäude durch von der Stadt beauftragte Unternehmer geräumt. Für Bundes- und Landstraßen ist der Landesbetrieb Straßen NRW zuständig, für Kreisstraßen der Rheinisch-Bergische Kreis.

Dringlichkeitsstufen: Der städtische Winterdienst arbeitet nach Dringlichkeitsstufen und beginnt im Allgemeinen um 4 Uhr morgens und endet spätestens um 22.30 Uhr. In der Regel sind vier Räumfahrzeuge im Einsatz. Zuerst werden verkehrswichtige und gefährliche Straßen der Hauptverkehrs- und Durchgangsstraßen, Straßen für den öffentlichen Personenverkehr und Schulbusse, Zufahrtsstraßen um Krankenhaus und Schulen sowie Straßen zu Industriegebieten geräumt (Stufe 1). Stufe 2 umfasst Verbindungsstraßen und Wohnsammelstraßen, Stufe 3 Wohnstraßen und übrige Verkehrsflächen.

Drescher abschließend: „Es ist verständlicherweise technisch nicht möglich, alle Straßen gleichzeitig zu räumen und zu streuen. Bei anhaltendem Schneefall oder ständig neu entstehender Glätte müssen die verkehrswichtigeren Straßen zuerst und dauerhaft bearbeitet werden.“