Polizei fahndet nach gestohlenem Oldtimer

Diebstähle

+ © Polizei Rhein-Berg Der Oldtimer stand verschlossen auf einem Parkstreifen. Die Polizei fahndet nach dem Fahrzeug. © Polizei Rhein-Berg

Zuerst wurde ein Oldtimer entwendet – wenig später folgte ein Einbruch in einen Rohbau. Das sind die wichtigsten Infos.

Wermelskirchen. In den letzten Tagen musste die Polizei in Wermelskirchen zwei Diebstähle aufnehmen. In beiden Fällen werden noch Zeugen gesucht, da die Täter bislang unbekannt sind.

In der Joseph-Haydn-Straße wurde zwischen Montag, 12 Uhr, und Dienstag, 14.30 Uhr, ein Oldtimer gestohlen. Nach Angaben der Polizei stand der Wagen dort verschlossen auf einem Parkstreifen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Chevrolet El Camino mit dem Kennzeichen GL-OL 8. Er stammt aus dem Baujahr 1977 und wird auf einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Eine Strafanzeige wurde bereits gestellt. Das Fahrzeug wird zudem per Fahndung gesucht.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 zu wenden.

Diebe entwenden mehrere Geräte von einer Baustelle

Am Dienstagmorgen wurde die Polizei außerdem um 7 Uhr zu einem Gebäuderohbau an der Straße Neuenhaus gerufen. Dem Mitarbeiter eines Handwerksbetriebs ist aufgefallen, dass mehrere Baumaschinen fehlten, als er seine Arbeit aufnehmen wollte.

Aus einem Lagerraum im Gebäude wurden demnach mehrere Maschinen wie Bohrschrauber, Winkelschleifer, Spachtelmaschine und Mauernutfräse entwendet. Diese wurden zuletzt am Samstag, den 26. August, gesehen.



Die noch unbekannten Täter konnten vermutlich über ein Fenster in den Rohbau einsteigen. Der Schaden liegt schätzungsweise bei mehreren tausend Euro.

Es wurde ebenfalls eine Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats laufen. Zeugen sollen sich per Telefon unter der 02202 205-0 melden.

