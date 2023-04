Die Stadt hält sich beim Gendern zurück

Verwaltung hat sich darauf verständigt, keine Sternchen oder Unterstriche in Formulierungen zu verwenden.

Von Melanie Aprin

Bürgermeisterin Marion Lück ist alleinerziehende Mutter, eine von nur wenigen weiblichen Bürgermeistern in Deutschland. Sie steht so auch ein wenig für Gleichstellung in der Politik. Anders sieht es beim Kampf um gendergerechte Sprache aus.

Während in Köln Oberbürgermeisterin Henriette Reker bereits 2021 Druck machte und Praxistipps „für eine geschlechterumfassende Sprache und wertschätzende Kommunikation bei der Stadt“ erteilte, zeigt sich Wermelskirchens Bürgermeisterin bei diesem Thema eher zurückhaltend.

Nicht ohne Grund, wie Kathrin Kellermann, Sprecherin der Verwaltung, erklärt: „Wir verzichten bewusst auf Sternchen oder Doppelpunkt oder Unterstrich, weil es der Beirat für Menschen mit Behinderung vor dem Hintergrund der möglichst leichten Verständlichkeit so empfohlen hat.“

Auch im privaten Umfeld nutzt Bürgermeisterin Marion Lück das Gendern eher selten, wie sie sagt: „Da spreche ich dann auch von Freunden – und nicht nur von Freundinnen und Freunden.“ Isoliert fühlt sich die Bürgermeisterin mit dieser sprachlichen Gewohnheit nicht. Im Gegenteil: „Ich persönlich glaube, dass das Thema Gendern mittlerweile auch viele Menschen abstößt, weil es zum Teil schwierige Ausmaße annimmt. Ein wenig Leichtigkeit würde da bestimmt sehr guttun.“

Passend dazu verzichtet das Rathaus komplett darauf, Gendersterne zwischen die Bürgerinnen und Bürger zu schieben, und hält auch weiter an Kolleginnen und Kollegen sowie Radfahrerinnen und Radfahrern fest – und zwar immer dann, „wenn es um gemischtgeschlechtliche Gruppen geht“, sagt Kathrin Kellermann und ergänzt, dass man diese Konsequenz sowohl in Briefen als auch auf der Internetseite der Stadt anwende, ferner „auf unseren Social-Media-Kanälen, in Ratssitzungen und Reden und auch in Pressemitteilungen“. Alternativ seien Begriffe wie Team und Mitarbeitende im Gebrauch.

Die Entscheidung, das Gendern innerhalb der Stadtverwaltung so zu handhaben, „wurde schon vor längerer Zeit intern im Verwaltungsvorstand besprochen“. Wobei es aus Sicht von Wermelskirchens Stadtspitze wünschenswert gewesen wäre, wenn es zum Gendern im Gleichstellungsgesetz vom Land NRW eine Vorgabe geben würde: „Das hätte es deutlich vereinfacht und vereinheitlicht.“

Stadt sucht „eine engagierte Gleichstellungsbeauftragte“

Indes wären aufgezwungene Gendersterne, Doppelpunkte und Unterstriche wohl kaum im Sinne der Bürgermeisterin gewesen. Denn Marion Lück ist überzeugt: „Sprache allein führt nicht zu mehr Geschlechtergerechtigkeit. Sie kann lediglich das Bewusstsein etwas mehr schärfen.“ Zudem schätzt die Bürgermeisterin ein, dass zumindest in der jungen Generation das Gendern gar nicht so wichtig ist: „Da geht es um ganz andere Themen, wie zum Beispiel Selbstfindung“, sagt die parteilose Marion Lück, die über ihren jugendlichen Sohn Einblicke in die Welt der sogenannten „Generation Z“ hat.

„Allein von Amts wegen geht mir das Gendern leicht über die Lippen“, sagt Marion Lück. So sucht die Stadt beispielsweise eine „engagierte Gleichstellungsbeauftragte“ – eine Formulierung, die klar erkennen lässt: In diesem einen Fall sind definitiv ausschließlich Frauen gemeint.

Frauenanteil

Laut dem Helene-Weber-Kolleg, einer parteiübergreifenden, bundesweiten Plattform für Frauen in der Kommunalpolitik, die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird, beträgt der Frauenanteil an den Mandaten im Landtag Nordrhein-Westfalen lediglich 34 Prozent (Stand Juni 2022). Schlusslicht ist demnach der Landtag in Bayern mit 27 Prozent. In der Hamburgischen Bürgerschaft sind die meisten Abgeordneten weiblich – 44 Prozent.