Die Sportabzeichen-Saison geht an den Start

Für Schwimmer gibt es erstmals eigens Termine im Freibad Dabringhausen

Von Stephan Singer

Der Stadtsportverband Wermelskirchen heißt alle Sportbegeisterten im Alter ab sechs Jahren wieder dazu willkommen, ihr Sportabzeichen zu erwerben. Für das Sportabzeichen werden vier Disziplinen aus unterschiedlichen Anforderungsbereichen absolviert. „Häufig sind dies Seil- oder Weitsprung, Standweitsprung oder Kugelwurf, Sprint oder Schwimmsprint, Ausdauerlauf oder lange Schwimmstrecke“, beschreibt die Sportabzeichen-Obfrau des Stadtsportverbandes, Jule Krüger: „Ist das Schwimmen nicht in einer der vier Disziplinen enthalten, muss noch nachgewiesen werden, dass man schwimmen kann.“ Ein Schwimmnachweis für das Sportabzeichen könne in jedem Schwimmbad abgelegt werden, dieses Jahr gebe es aber auch eigens Termine für Sportabzeichenteilnehmer im Freibad Dabringhausen. „Die weiteren Disziplinen nehmen wir auf dem Sportplatz im Dönges-Eifgen-Stadion oder am Sportplatz in Dabringhausen ab“, sagt Jule Krüger.

Für die Abnahme müssen die Absolventen nicht Mitglied in einem Sportverein sein. Die Urkunde kostet drei Euro – für Kinder und Jugendliche ist es in Wermelskirchen kostenlos.

Leichtathletische Disziplinen

Eifgen-Stadion, Wermelskirchen: Abendtermine dienstags, 23. Mai, 13. Juni, 5. und 19. September, jeweils von 18 bis 20 Uhr. Familie-Sportabzeichen-Tage: samstags, 12. und 19. August je von 10 bis 14 Uhr.

Straußenfarm-Höferhof-Stadion: Sobald die Termine fest stehen, werden sie auf der Internetseite des Dabringhausener Turnvereins (DTV) veröffentlicht.

Schwimmdisziplinen

Freibad Dabringhausen: dienstags, 27. Juni und 18. Juli jeweils von 18 bis 19 Uhr sowie sonntags, 2. und 8. Juli je zwischen 10 und 11 Uhr.

Fragen beantwortet die Sportabzeichenobfrau des Stadtsportverbandes Wermelskirchen, Jule Krüger, via E-Mail an: jhannss@gmx.de

Weitere Informationen zu den individuellen Anforderungen sind auf der Sportabzeichen-Homepage unter Leistungskatalogen zu finden: www.deutsches-sportabzeichen.de