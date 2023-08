Die Sonne strahlt zum Fassanstich

Die Wermelskirchener Kirmes ist seit Freitag eröffnet.

Wermelskirchen. Es ist kurz vor dem Fassanstich: Regine Ernst und Sabine Kaden nehmen Bürgermeisterin Marion Lück in ihre Mitte. Und sie schießen ein Selfie. Beide freuen sich schon sehr auf den Festumzug. Sie ziehen in der Gruppe der Lebenshilfe mit.

Punkt 16 Uhr: Die Sonne strahlt. Und Marion Lück geht in die Trinkhalle von Kevin Traber und waltet ihres Amtes: Sie schlägt mit dem kleinen Hammer zu, das Kölsch fließt. Bier für Bier wird in die Gläser abgefüllt. Und die werden an die Umherstehenden verteilt.

Nebenan dreht das Kinderkarussell seine Runden. Vier kleine Jungen haben die zwei Motorräder und den Ferrari besetzt. Die Riesenschiffschaukel Nessy setzt sich Punkt 16.15 Uhr in Bewegung. Das Schiff schaukelt hin und her, hin und her. „Es ist richtig gut, dass wir wieder auf dem Loches-Platz sind“, sagt der Beigeordnete Stefan Görnert. „Ich besuche den Fassanstich und die Kirmes schon über 50 Jahre“, berichtet Friedel Burghoff, der mit über 90 Jahren immer noch unermüdlich Politik für die CDU in Wermelskirchen macht. „Als Kind hat mich mein Vater huckepack von Unterstraße bis zur Kirmes nach Wermelskirchen getragen“, erinnert er sich noch.

+ Der Fassanstich fand wieder auf dem Loches-Platz statt – bei strahlendem Sonnenschein. © Doro Siewert

„Ich gucke mir gerne die Menschen an“, sagt Daniela Kinzel, die schon im Kinderwagen über die Kirmes geschoben wurde. Die fast 48-Jährige ist mit ihrem Mann unterwegs. „Mein Sohn ist 18 Jahre alt, auch er war schon als Baby dabei.“

Michael Schneider (CDU) verbindet mit der Kirmes ein Heimatgefühl. Und SPD-Fraktionsvorsitzender Jochen Bilstein besucht die Wermelskirchener Kirmes, seitdem er 1976 nach Wermelskirchen gezogen ist. „Ich mag am liebsten das Weindorf an der Katt.“

Überall ziehen die Menschen durch Wermelskirchen, über den Krammarkt und über die Kirmes an der Eich. Auf dem Schwanenplatz dreht sich das große Riesenrad. „Das nagelneue Fahrgeschäft der Familie Lemoine wurde hier vom Pfarrer gesegnet“, sagt Ordnungsamtsleiter Arne Feldmann.

Service

Toiletten: Für Menschen mit Handicap ist es schwierig, eine öffentliche Toilette zu finden. Jetzt wurde eine barrierefreie Toilette auf dem Loches-Platz aufgebaut. Zwei weitere gibt es am Busbahnhof und in der Kattwinkelschen Fabrik.

Öffnungszeiten: Die Kirmes öffnet am Samstag um 13 Uhr, der Krammarkt ab 10 Uhr; Kirmes-Sonntag ab 11 Uhr, Krammarkt ab 11 Uhr. Kirmes-Montag ab 11 Uhr, Krammarkt ab 10 Uhr; Dienstag um 14 Uhr, Krammarkt, 10 Uhr.