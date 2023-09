Die Pläne für das Taubenhaus werden konkret

Dieser Standort an der Dellmannstraße hinter dem Aldi-Parkplatz ist derzeit für das Taubenhaus im Gespräch. Christina Hoff und Frank Benscheid engagieren sich ehrenamtlich für den Bau.

Wo es stehen soll, was es kostet und warum letztendlich alle davon profitieren.

Von Theresa Szorek

Wermelskirchen. Sie überträgt Krankheiten, zerstört mit ihrem ätzenden Kot Gebäude und je mehr man sie füttert, desto mehr Eier legt sie — soweit die gängigen Vorurteile zur Stadttaube. Dass das so nicht stimmt, wissen Christina Hoff, Frank Benscheid und die anderen zwölf Freiwilligen, die sich zusammengetan haben, um sich für den Bau eines Taubenhauses einzusetzen.

Im März begann Günter Leuerer, Vorsitzender des Tierschutzvereins, damit, die Kontaktdaten von Freiwilligen zu sammeln. Weil Leuerer, der auch Leiter des Tierheims ist, in den vergangenen Monaten nicht mehr dazu kam, sich weiterhin um das Taubenhaus-Projekt zu kümmern, übergab er die Leitung an Hoff.

Rückendeckung gibt es mittlerweile auch von der Stadt. Christina Hoff hat aus der Zeitung von dem Projekt erfahren. Dort stand, dass das Projekt vor dem Aus stehe, weil es zu wenig Helfer gebe. Daraufhin rief sie bei Leuerer an, um sich auf die Liste zu schreiben zu lassen. Nach den Sommerferien hakte sie noch mal nach. „Herr Leuerer hat mich dann gefragt, ob ich das nicht übernehmen will“, sagt Hoff.

Frank Benscheid möchte freie Stunden am Vormittag nutzen, um Gutes zu tun. Wenn das Taubenhaus erst einmal steht, wird er zweimal die Woche zum Füttern und Pflegen vorbeikommen. Die freiwilligen Helfer werden vor allem nach dem Bau des Taubenhauses benötigt. Es muss regelmäßig gereinigt und die Tauben ordentlich versorgt und gefüttert werden. Außerdem soll das Taubenhaus in Wermelskirchen nach dem Augsburger Modell funktionieren. Das bedeutet, dass die gelegten Eier gegen Attrappen aus Kunststoff getauscht werden, um die Population zu verringern.

Tauben legen drei- bis viermal im Jahr je zwei Eier

In der Wermelskirchener Innenstadt leben nach Schätzungen zurzeit etwa 100 bis 200 Tauben. Damit ist die aktuelle Population noch keine Plage, sollte sich aber auch nicht vergrößern. Denn entgegen der allgemein verbreiteten Auffassung vermehren sich Tauben nicht weniger, wenn sie nicht gefüttert werden. Für gewöhnlich legen die Vögel drei- bis viermal im Jahr je zwei Eier. Laut einer Untersuchung des Bayrischen Amts für Denkmalpflege liegt der Kot gesunder Tauben mit einem pH-Wert zwischen 5,3 und 5,7 lediglich in einem schwach säurehaltigen Bereich. Auf Stein und Mauerwerk habe er keine Auswirkungen, auch, wenn er kein schöner Anblick ist. Dafür hat die Interessengemeinschaft rund um Hoff vollstes Verständnis. „Die Diskussion um die Tauben in der Stadt ist leider ziemlich hitzig geworden“, sagt Hoff.

Letztendlich profitieren von einem Taubenhaus aber beide Seiten. Denn zum einen werden durch einen artgerechten Nistplatz abseits der Innenstadt die Straßen sauberer. Der Kot sammelt sich im Taubenhaus, wo er leicht entfernt werden kann. Außerdem treiben sich weniger Tauben an den Plätzen und Einkaufsstraßen herum, wenn sie anderswo einen sicheren Platz zum Schlafen haben. Und nicht zuletzt wird durch den Austausch der Eier die Population klein gehalten.

In der kommenden Woche stehen Gespräche mit der Bürgermeisterin und der Baufirma „Raumwunder“ an, mit der die Projektgruppe wegen einer recycelten Containerlösung für das Taubenhaus in Kontakt steht. Wichtig sei, dass der Container nicht ebenerdig steht oder Bäume im näheren Umkreis wachsen, da er sonst für Raubtiere und Vandalen zugänglich ist.

Gleichzeitig wird für die Helfer, von denen einige schon älter sind, ein Strom- und Wasseranschluss benötigt, um die Tauben ohne weite Umwege versorgen zu können. Wahrscheinlich wird der Etat von 20.000 Euro, den die Stadt bisher zur Verfügung stellt, nicht ausreichen. Für Bau und Instandhaltung des Taubenhauses ist die Projektgruppe daher auf Spenden und weitere Mithilfe durch Ehrenamtliche angewiesen. Mit dem Betreff „Taubenhaus“ kann über den Tierschutzverein gespendet werden.