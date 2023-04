Die Orga-Teams sind zufrieden

Drei Läufe in Wermelskirchen: Stadtlauf, Firmenlauf und Mitternachtslauf in Dhünn.

In Wermelskirchen wird wieder gelaufen. Und das gleich mehrfach und mit viel Freude. Am Samstag, 29. April, wird der Stadtlauf des Wermelskirchener Turnvereins im Zentrum ausgetragen. Neu ist der Firmenlauf, der am 11. Mai in Wermelskirchen stattfindet. Und für den 17. Juni lädt der CVJM in Dhünn wieder zum Mitsommernachtslauf ein.

Noch knapp zwei Wochen sind es, bis der Stadtlauf des Wermelskirchener Turnvereins, unterstützt durch die Stadt, starten wird. „Wir haben bisher etwa 200 Anmeldungen von Kindergartenkindern sowie Schülerinnen und Schülern“, sagt Christian Werth, der im Turnverein mit im Organisationsteam arbeitet. „Damit befinden wir uns auf gewohntem Niveau. Es werden wohl alle Grundschulen mitmachen, lediglich die Grundschulen in Dhünn und Dabringhausen haben abgesagt, weil sie am Mittsommernachtslauf in Dhünn teilnehmen wollen.“

Eines wird dieses Jahr aber anders sein beim Stadtlauf in Wermelskirchen. „Wir verzichten dieses Mal auf den 10-Kilometer-Lauf“, sagt Christian Werth. „Es waren auch in der Vergangenheit nur etwa 40 bis 50 Läuferinnen und Läufer, die da mitgemacht haben. Unser Organisationsteam hat sich daher entschieden, darauf zu verzichten, und die Stadt dadurch deutlich kürzer abzusperren.“

„Wir haben jetzt schon für den 11. Mai 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.“

Auch Nicole Hafner ist zufrieden. Sie organisiert das erste Mal in Wermelskirchen den Firmenlauf. Start und Ziel werden an der Feuerwehrwache in Wermelskirchen sein. „Wir haben jetzt schon für den 11. Mai 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, sagt sie. „Die Stadt Burscheid hat 80 Läuferinnen und Läufer gemeldet.“ Bisher hätten sich 40 Unternehmen entschieden, am gesunden Betriebsausflug teilzunehmen. „Ich denke, bis Ende nächster Woche – dann ist Online-Anmeldeschluss – werden sich noch Unternehmen anmelden. Die Erfahrung zeigt mir, dass dann 98 Prozent der Teilnehmenden feststehen. Aber es gibt auch noch die Möglichkeit, sich quasi in letzter Sekunde kurz vor dem Start anzumelden.“

Nicole Hafner, die bereits in Remscheid den Firmenlauf organisiert, ist von der Resonanz der Wermelskirchener begeistert. „Ich glaube, dass wir am 11. Mai eine besondere Atmosphäre erleben, einschließlich der Party, die zum Schluss stattfindet.

Der Mittsommernachtslauf des CVJM in Dhünn findet am 17. Juni statt. „Alle Alters- und Leistungsklassen sind eingeladen, die Natur im Bergischen und die Anfeuerungen der zahlreichen Zuschauer an der Strecke zu genießen“, sagt Daniel Schmitz vom Organisationsteam. „Zur Auswahl stehen Distanzen über drei, sechs und zehn Kilometern. Und wem das nicht reicht, der kann sich am Bergischen Halbmarathon versuchen.“

Die 21 Kilometer lange Strecke mit einem der Region entsprechenden Höhenprofil erfreute sich schon in der Vergangenheit großer Beliebtheit. „Neben dem Halbmarathon kehren auch die professionelle Zeitmessung und die Ehrungen der Siegerinnen und Sieger auf der Bühne zurück“, sagt Daniel Schmitz. „Wer es etwas gemütlicher angehen möchte, der kann selbstverständlich auch ohne Wertung antreten.“ Das Anmeldeportal ist bereits geöffnet. Und wer sich bis zum 25. Mai anmeldet, der bekommt ein Gratis-T-Shirt geschenkt.

Gespannt auf die Läufe sind aber nicht nur diejenigen, die mitlaufen werden. „Es macht immer großen Spaß, die Läufer anzuspornen“, sagt Käthe Gottwald, die in der Stadt unterwegs ist und ihre Freundin besucht hat. „Dieses Mal bin ich sehr gespannt auf den Firmenlauf, auf die Atmosphäre, auf das, was sie Läuferinnen und Läufer tragen.“ Dass der Turnverein sich auf die Kindergartenkinder und Schülerinnen und Schüler konzentriert, wird diesem hoch angerechnet. „Für die Schülerinnen und Schüler sind es ja quasi Stadtmeisterschaften“, sagt Christian Werth.

Infos

Der Stadtlauf Wermelskirchen findet am 29. April statt. www.stadtlauf-wermelskirchen.de

Der Firmenlauf Wermelskirchen wird am Donnerstag, 11. Mai, ausgetragen. www.wermelskirchen-firmenlauf.de

Der Mittsommernachtslauf am 17. Juni: www.cvjm-dhünn.de/mittsommernachtslauf

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Sport verbindet

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Sind Ihnen schon mal Sportler begegnet, die sich beispielsweise an der Eschbachtalsperre entgegenkommen? Oder treiben Sie vielleicht selbst regelmäßig Sport? Dann wird Ihnen sicher aufgefallen sein, dass Sportler locker und freundschaftlich miteinander umgehen. Schlechte Laune gibt es sehr selten, Gleichgesinnte werden freundlich begrüßt, man kennt sich irgendwann, wenn man sich häufiger begegnet. Kurz gefasst: Sport verbindet. Und was könnte es da Schöneres geben als Veranstaltungen, bei denen sich Bewegungsfreudige zum gemeinsamen Sport treiben treffen?

In Wermelskirchen stehen in Kürze gleich drei solcher Events an. Es wird gelaufen. Beim Stadtlauf, beim Firmenlauf und beim Mitternachtslauf. Schön, dass auch das nach langer Corona-Pause wieder möglich ist. Denn sich bewegen, das ist nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch für die Stimmung. Mitmachen lohnt sich also.