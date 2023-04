Die Nummer eins bleibt die Nummer eins

Sascha Mohaupt verteidigte bei der Stadtmeisterschaft im Schach seinen Titel.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Die Spannung scheint fast greifbar. Sascha Mohaupt und Semir Nurovic sitzen sich am Schachbrett im Haus der Begegnung gegenüber. Beide wollen Stadtmeister werden, und beide haben an diesem Abend dazu auch die Chance. Mit einem halben Punkt Unterschied sind die beiden Listenführer des Schachvereins Wermelskirchen in diesen Finaltag gestartet. Heute geht es um den Titel.

Semir Nurovic würde nur zu gerne der Nummer eins des Vereins den Spitzenplatz abnehmen. Doch Sascha Mohaupt will ihn verteidigen. Am Schachbrett fällt kein Wort. Insgesamt 90 Minuten hat jeder Spieler Zeit, um sich die richtigen Züge zu überlegen – pro Zug gibt es noch etwas Zeit dazu. Und beide nehmen sich diese Zeit auch.

Gerade ist Mohaupt am Zug. Er hat den Kopf in die Hände gestützt und blickt hochkonzentriert aufs Brett. Sein Gegenspieler verlässt den Tisch kurz, um sein Glas mit Wasser aufzufüllen. Es ist, als würde Mohaupt davon kaum Notiz nehmen. Es vergehen Minuten.

Nurovic sitzt inzwischen wieder am Tisch, immer mal wieder kommen die anderen Spieler vorbei und werfen einen Blick auf das Spitzenspiel des Abends. Selbst vom Nebentisch, an dem gerade eine andere Partie ausgetragen wird, kommt ein Spieler vorbei. Dann zieht Mohaupt und schlägt auf die Uhr. Nurovic ist nun an der Reihe.

Erst kurz vor Mitternacht steht das Ergebnis schließlich fest: Die beiden trennen sich unentschieden, bekommen beide einen halben Punkt. Für Sascha Mohaupt reicht dieses Ergebnis: Er verteidigt den Titel, Semir Nurovic belegt mit einem halben Punkt weniger Platz zwei.

Nebenan am Tisch hat sich währenddessen das „kleine Finale“ entschieden: Osman Cici holt den dritten Platz. Währenddessen haben die zwölf Jugendlichen ihren Wettkampf bereits Anfang des Monats zu Ende gebracht – mit der neuen Jugend-Stadtmeisterin Arwen Steinhaus.

Im Januar hatte der Schachverein die Stadtmeisterschaften eröffnet. An sieben Spieltagen trafen sich die 19 Spieler dann im Haus der Begegnung – immer am Freitagabend zur vertrauten Trainingszeit. Nach dem Schweizer System wurden die Partien in der ersten Runde ausgelost, anschließend traten immer die Gewinner gegeneinander an. Jeder Sieg brachte einen Punkt. Unter Fachleuten besteht Einigkeit: Nach sieben Runde ermöglicht eben dieses System ein repräsentatives Ergebnis.

„Wir haben uns über die gute Resonanz gefreut“, bekundet Vorsitzender Rainer Engels. Auch vor Corona habe man diese Zahl lange Jahre nicht erreicht. Neben den Vereinsspielern nutzten auch andere Interessierte die offenen Meisterschaften. „Wir haben auch ein neues Mitglied gewonnen“, freut sich Rainer Engels.

An diesem Abend blickt er zufrieden auf die vergangenen Wochen zurück. „Das waren schöne Abende“, sagt er. Dann kümmert er sich darum, die Namen auf die Urkunden zu schreiben, um spät in der Nacht den neuen Stadtmeister zu ehren.