Die nächste Generation steht schon bereit

Familie Dimou hat vor 40 Jahren ihr griechisches Restaurant Dimitra an der Telegrafenstraße eröffnet.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Aus der Küche weht schon ein erster köstlicher Duft in den Gastraum. In einer Stunde eröffnet das Restaurant und hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen. Im Restaurant ist es aber noch ganz leise. Die Tische sind bereits gedeckt. Eleni Manafa und Ehemann Waios Dimou nehmen an einem der großen Tische Platz, ihre Kinder Rafail und Xenia setzen sich dazu. „40 Jahre“, seufzt Waios Dimou, „damals waren wir jung.“ Im Herbst 1983 eröffnete er mit seinem Bruder das erste griechische Restaurant in Wermelskirchen. Sie nannten es Dimitra.

Zwei Jahre zuvor waren sie aus dem griechischen Dorf Oichalia nahe den Meteora-Klöstern in Griechenland nach Stade gekommen. Viele Familien aus dem Dorf waren schon vor ihnen diesen Weg Richtung Westeuropa gegangen. „Ich habe damals in einem griechischen Restaurant bei Bekannten in Stade erste Erfahrungen gesammelt“, erzählt Waios Dimou. Erst in der Küche, dann als Kellner. Er kennt jede Arbeit, die in einem Restaurant anfällt.

In Stade lernte er auch seine Eleni lieben. „Wir kommen aus demselben Dorf, wir kannten uns schon“, erzählt sie. Aber erst beim Wiedersehen in Deutschland begannen die beiden, gemeinsame Zukunftspläne zu schmieden.

Als ihnen ein Freund ein ehemaliges chinesisches Restaurant in Wermelskirchen empfahl, da machten sich Waios und Dimitris Dimou mit ihren Frauen auf den Weg ins Bergische. „Wir hatten natürlich noch nie von Wermelskirchen gehört“, erzählt Eleni Manafa, „aber wir fanden es von Anfang an wunderschön.“ Also blieben sie und eröffneten im Herbst 1983 das erste griechische Restaurant in Wermelskirchen.

„Wir hatten keinen Zweifel an diesem Plan. Wir wussten: Wir schaffen das“, sagt Waios Dimou. Die Familie arbeitete hart, überstand den ersten mageren Winter und zählte im Sommer darauf endlich steigende Besucherzahlen. „Die Menschen waren offen und neugierig“, sagt Waios Dimou.

Und schnell entdeckten die Vereine das neue Restaurant als ihren neuen Treffpunkt für Versammlungen und Feste. Dazu gehörte auch die Mannschaft von Bayer Leverkusen. Ulf Kirsten komme bis heute zum Essen ins Restaurant, erzählt die Familie. „Es ging also bergauf und bergab. Aber wir waren immer zufrieden“, sagt Waios Dimou. Erst recht, als erst Sohn Panagiotis und dann die Zwillinge Xenia und Rafail zur Welt kamen. „Wir wohnten über dem Restaurant“, erzählt Xenia Dimou und ergänzt dann lachend: „Wenn wir oben rumgelaufen sind, haben die Gäste uns hier unten gehört.“

Als die Kinder größer wurden, halfen sie im Restaurant, fanden ihren Platz hinter der Theke oder zwischen den Tischen. „Wir sind mit den Kindern der Gäste aufgewachsen“, sagt Xenia Dimou. Sie kannten den Alltag, in dem wenig Zeit für Freizeit blieb. Einmal im Jahr macht die Familie das Restaurant jeher für vier Wochen zu und reist gemeinsam zur Familie nach Griechenland. „Und wir haben auch die griechische Mentalität in uns“, sagt Rafail Dimou, „wir feiern gerne, haben das Temperament unserer Eltern und Großeltern und uns liegt auch die Gastronomie im Blut.“

Das gilt für alle drei Kinder: Sie sind alle – mal mehr, mal weniger – im Restaurant im Einsatz. Auch heute noch. „Aber wir sind in Deutschland aufgewachsen und haben auch die deutsche Mentalität“, sagt Rafail Dimou dann. „Wir sind vorsichtiger. Schließlich haben sich die Zeiten ja auch geändert.“

Manches hat sich seit den Anfängen verändert. In den 80er Jahren habe die Karte ganz anders ausgesehen, sagt Waios Dimou. Grillplatten und Fleisch waren vor allem gefragt. Dann kamen immer mehr andere Köstlichkeiten dazu, die Soßen wurden ausgefeilter und Vorspeisen immer beliebter. Bruder Dimitris verließ das Restaurant 2003 und gründete an der Unterstraße einen eigenen Betrieb. „Und auch wir haben uns immer wieder verändert“, sagt Eleni Manafa. Zweimal standen große Renovierungsmaßnahmen an – das letzte Mal vor sechs Jahren. „Das Stichwort lautet Modernisierung“, sagt Xenia Dimou. Dafür setzen sich die beiden Generationen an einen Tisch, sagen, was ihnen wichtig ist, und finden eine Einigung. „Das klappt gut“, sagen die Eltern und die Kinder. Und dann ergänzt Waios Dimou: „Wir sind sehr stolz auf unsere Kinder.“

Alle drei können sich vorstellen, irgendwann den elterlichen Betrieb weiterzuführen. Die nächste Generation im Restaurant Dimitra ist also gesichert. Und inzwischen gibt es auch Nachwuchs im Hause Dimou. „Wir gehen neben dem Einsatz im Restaurant auch unseren eigenen Weg“, sagen Rafail und Xenia Dimou. Sie hat Sportmanagement studiert und will demnächst in der Fußballbranche arbeiten. Er ist ausgebildeter Eventmanager und will nun ein Studium der Betriebswirtschaftslehre oben drauf setzen.

Aber ins Restaurant kommen sie immer wieder zurück. „Das hier ist schließlich unsere Familie“, sagt Waios Dimou. Und dann streckt er die Arme weit aus und ergänzt: „Und damit meine ich auch unsere Gäste.“

Ein Dankeschön für die Gäste

Wenn Familie Dimou von ihren Gästen spricht, dann redet sie von „der Familie.“ Es gebe Stammgäste, die seit 40 Jahren ins Restaurant kommen und inzwischen ihre Kinder und Enkelkinder mitbringen. „Wir sind sehr dankbar“, sagt Xenia Dimou, „für das Vertrauen und für die Treue unserer Gäste.“ Zum 40. Geburtstag des Restaurants will sich Familie Dimou deswegen bei ihren Gästen bedanken: Am 18. und 19. August gibt es für Besucher eine kleine Überraschung – „um gemeinsam zu feiern und anzustoßen“, sagt Xenia Dimou.