Die Menschen genießen die Matinee

Der Montag ist ein Höhepunkt der Kirmestage in Wermelskirchen.

Von Lena Spataro

Wermelskirchen. Wer sich am Montag in der Innenstadt aufgehalten hat, konnte es sofort riechen – der süßliche Geruch von Zuckerwatte und Popcorn lag in der Luft. Die Besucher der Wermelskirchener Matinee lockte der einladende Duft bereits ab 11 Uhr in die Eich, zum Loches- und Schwanenplatz und über den Krammarkt bis hin zum Bistro Katt. Woher der Geruch kam war klar: Bereits am Anfang der Eich, die eigens für die Feierlichkeiten vom Wochenende für den Autoverkehr abgesperrt wurde, reihten sich die Essensstände und die Verkaufsbuden aneinander. In deren Mitte schlenderten die zahlreichen Wermelskirchenerinnen und Wermelskirchener zur alljährlichen Matinee entlang.

Bürgermeisterin Marion Lück blickte am Montag voller Begeisterung auf das gelungene Wochenende zurück. „Der Festumzug am Samstag war traumhaft schön“, sagte Marion Lück. Damit konnte das große Stadtjubiläum gebührend gefeiert werden. Inoffiziell sei der Montag jedoch der wichtigste Tag der Woche. „Ich selber habe unsere Matinee bestimmt seit dreißig Jahren nicht verpasst“, meint Marion Lück weiter. Das wäre immer eine gute Gelegenheit, um alte Freunde wiederzusehen.

Während sich die jüngeren Matineebesucher überwiegend auf der Eich aufgehalten und Schlagerlieder gehört haben, verschlug es die ältere Ge-neration entweder auf den Krammarkt oder auf den Park-platz vor dem Bistro Katt. Der wurde am Freitag zum Weindorf umfunktioniert und mit vielen Sitzplätzen ausgestattet, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. In den offenen Zelten waren am Montagnachmittag diejenigen zu finden, die es ein wenig ruhiger bevorzugten. Wer dagegen lieber feiern und tanzen wollte, war einige Meter weiter besser aufgehoben. Somit zog sich die Matinee beinahe durch die komplette Innenstadt und bot unterschiedliche Anlaufstellen für jedes Alter und jede Interessensgruppe.

Vor dem Bistro Katt spielte ab 14 Uhr die Band „Tante Silke“ größtenteils rockige Musik. Anette Koriandt, die Besitzerin des Bistros, war mit dem großen Andrang zufrieden, wusste aber aus Erfahrung, dass das noch nicht alles war: „Abends sind der Weg zum Biergarten und der komplette Glasgarten auch immer voller Menschen. Die Musik spricht einfach die breite Masse an.“ Dabei spielte die Band am Montag erst zum zweiten Mal bei der Matinee. Zuvor trat an ihrer Stelle die Band „Rita Leen“ auf, die sich allerdings vor wenigen Jahren auflöste.

Starke Präsenz der Polizei

Die Polizei zeigte am Montag ebenfalls eine starke Präsenz. Jeweils in Zweiergruppen gingen die uniformierten Männer und Frauen durch die Straßen und über die Plätze. Unterstützt wurden sie wie-der ab 17 Uhr von einer Hundertschaft. „Das ist jedes Jahr so und dient vorrangig der Gewaltprävention“, sagte ein Polizist auf WGA-Nachfrage. Wahrscheinlich diente das Großaufgebot an Einsatzkräften aber auch dazu, eine Wiederholung des Vorfalls vom Wochenende zu vermeiden, bei dem ein 24-Jähriger schwer verletzt wurde.

Der Loches-Platz konnte wieder in die Herbstkirmes integriert werden. „Wir sind genau pünktlich fertig geworden“, berichtete Marion Lück.

Hintergrund

Der Platz an der Eich bot genügend Raum für allerhand Essensstände, Spielbuden und Fahrgeschäfte. Gleichzeitig konnte das Zentrum der Wermelskirchener Herbstkirmes etwas gestreckt werden, so dass sich nicht zu viele Menschen an einem Ort tummelten. Es herrschte natürlich trotzdem Hochbetrieb vom Schwanenplatz bis zum Loches-Platz.

Kommentar von Susanne Koch: Leider eskaliert es

Alkohol gehört in unserer Gesellschaft einfach zu Festen dazu. Gerne wird ein Sekt, ein Wein oder ein Bierchen getrunken. Das alles natürlich auch gerne zur Wermelskirchener Kirmes.

Leider betrinken sich einige so stark, dass es zu Rangeleien oder sogar zur Schlägereien und Verletzungen kommt. Diese Scharmützel am Rande bieten am Ende ein schiefes Bild der Veranstaltung. Denn wenn man sich die große Menge der Menschen ansieht, die Freitag, Samstag, Sonntag, Montag und auch Dienstag in die Innenstadt kommen, um zu feiern, um Freundinnen und Freunde zu treffen, die man lange nicht gesehen hat, dann kann man nur zu dem Schluss kommen, es war wieder ein schönes Kirmeswochenende.

Dieses Jahr noch mit dem Festumzug am Samstag. Der war so friedlich und harmonisch, alles stimmte und sicher wird Wermelskirchen noch Jahre von der 427. Kirmes mit Festumzug zu „150 Jahre Stadtrechte“ sprechen.