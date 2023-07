Die Linie „X24“ saust ins Rheinland

Schnellbus „Flinker Pendler“ öffnet am 7. August für Fahrgäste seine Türen.

Wermelskirchen/Rhein-Berg. Es riecht fast noch neu in dem Bus mit dem etwas kryptischen Namen „X24“. Die Inneneinrichtung des „Flinken Pendlers“, der ab dem 7. August Fahrgäste von Wermelskirchen über Burscheid zum Busbahnhof nach Leverkusen-Wiesdorf bringen soll, ist schick. Dunkler Boden im Holzimitat, frischgrüne Sitze. Und: Es gibt eine Klimaanlage, was besonders bei den sommerlichen Temperaturen angenehm ist.

Die Jungfernfahrt des „Flinken Pendlers“, also quasi die Generalprobe für den Start für offizielle Gäste, geht um 10 Uhr am Busbahnhof in Wermelskirchen los. Und rasch merkt der Fahrgast: Hier geht es wirklich ungewöhnlich schnell voran. Die Haltepunkte sind Tente, Hilgen Raiffeisenplatz und Burscheid-Kaltenherberg. Dann geht es auf die A1 Richtung Leverkusen. Am Raiffeisenplatz möchten schon zwei Wartende in den schmucken Bus einsteigen. Das können sie aber noch nicht.

Zügig geht es später über die A1. Ist es für die Busfahrer nicht ungewohnt, über die Autobahn zu fahren? „Es gibt in unserem Gebiet einige Strecken, die über Autobahnen führen; es ist für die Fahrer deshalb nichts Neues“, sagt Dr. Marcel Frank, Geschäftsführer der RVK, dazu.

So lange braucht der Schnellbus bis zu seinem Ziel nach Leverkusen

Die Fahrgäste stoppen während der zügigen, aber bequemen Fahrt die Zeit. In knapp 40 Minuten erreicht die Linie „X24“ den Busbahnhof in Wiesdorf. Von hier aus wäre es möglich, eine weitere Schnellbuslinie Richtung Köln oder auch eine nach Düsseldorf zu erreichen.

Die Fahrt nach Köln dauert vom Ausgangspunkt in Wermelskirchen nach Aussage der Betreiber der RVK und der wupsi 61 Minuten. Die Fahrt bis Leverkusen je nach Verkehrsaufkommen 30 bis 40 Minuten. Der Bus bleibt bei seiner Jungfernfahrt also im Schnitt. Und soll noch moderner werden, wie Dr. Marcel Frank ankündigt: „Wir werden 2024 noch mal eine ganz neue Flotte des „X24“ bekommen.“

Die neuen Busse sollen möglichst barrierefrei werden

In den neuen Bussen soll dann der Komfort verbessert werden, zum Beispiel in Sachen Barrierefreiheit.“ Derzeit können nicht mobile Menschen, zum Beispiel mit Gehhilfe, zwar natürlich in den „Flinken Pendler“ einsteigen. Vielfach sind die Sitze aber noch mit Stufen versehen und etwas erhöht. „Das wollen wir noch verändern“, sagt Frank.

In Wiesdorf wartet schon Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath, der verrät, dass er mit dem Bergischen Land seit Jahren verbunden ist. Seine Frau betrieb im Allee-Center und auf der Alleestraße in Remscheid jahrelang zwei Modegeschäfte. „Ich freue mich über den Fortschritt, den wir gemeinsam erreicht haben“, spielt Richrath auf das Gemeinschaftsprojekt des Kreises und der Stadt Leverkusen an.

Die Fördersumme beträgt 422.000 Euro

Auf der Rückfahrt nach Wermelskirchen, knapp hinter der Autobahnauffahrt Richtung Nordkreis, wird Christian Pohl, der Technische Beigeordnete Wermelskirchens, etwas melancholisch. Bus gefahren sei er tatsächlich zu Schulzeiten das letzte Mal, gibt er zu. Er sei eher passionierter Radler. Aber mit dem Schnellbus, da könne er sich tatsächlich mal eine Tour ins Rheinland vorstellen. „Das geht ja wirklich fix.“ Gefördert wird der „X24“ durch Geld des Zweckverbandes go.Rheinland in Höhe von rund 422.000 Euro jährlich bis zum Jahr 2028. Für diese Förderung hatte sich Landrat Stephan Santelmann besonders eingesetzt. „Heute ist für alle beteiligten Städte ein besonderer Tag“, findet er.

Der „X24“ fährt ab 7. August an Wochentagen halbstündlich und an Sonn- und Feiertagen stündlich vom Busbahnhof ab.

Hintergrund

Der Bergische Schnellbus ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kreises und der Stadt Leverkusen und ist Teil des Regionale 2025-Projektes „Schnellbusse im Bergischen Rheinland“. Daher sind weitere Akteure, wie wupsi und RVK, die Städte Burscheid und Wermelskirchen, die Regionale 2025 Agentur, der Verkehrsverbund Rhein-Sieg und der Landesbetrieb Straßen NRW an dem Projekt beteiligt.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Einfach mal umsteigen

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Hand aufs Herz: Wann sind Sie denn das letzte Mal mit dem Bus gefahren? Bei vielen, die sich sonst täglich mit dem eigenen Pkw durch die Lande bewegen, ist es womöglich schon recht lange her. Aber die Zeiten der tuckernden und an jeder Haltestelle stoppenden Busse sind eben auch langsam vorbei. Spätestens mit Inbetriebnahme des „X24“ öffnet sich der Busverkehr zumindest auch für Menschen, die es eiliger haben. In der Freizeit, aber vielleicht auch im Berufsleben. Denn in 30 oder 40 Minuten von Wermelskirchen nach Leverkusen-Mitte – das schafft man vermutlich auch mit dem Auto nicht schneller.

Ja, sicher, auch der Bus ist an Verkehrsschwankungen gebunden. Aber als Fahrgast muss man sich immerhin nicht so ärgern wie hinter dem Steuer. Und eine Fahrt zur Shoppingtour in eine der Rheinmetropolen kann mit dem Bus auch noch etwas leicht Nostalgisches haben – und eine Menge Spaß machen.