Carpe Diem: „Die Leute denken bei uns nur an Pflege“

Carpe-Diem-Gesellschaft klagt über Personalmangel – Mehrere Stellen sind offen

Von Timo Sieg

Wermelskirchen. Wer Informatiker werden will, kann auf der Suche nach potenziellen Arbeitgebern eine lange Liste erstellen. Die Carpe-Diem-Gesellschaft ist dabei wohl bei den wenigsten Jobsuchenden für diesen Bereich auf dem Zettel. Aber Carpe Diem bietet unter anderem auch eine Ausbildung zum Fachinformatiker an. Derzeit sind in der Zentralverwaltung zum Beispiel Stellen im Controlling oder im kaufmännischen Bereich offen.

Es sei allerdings nicht einfach, diese zu besetzen, weiß Verwaltungsleiterin Nicole Münch-Kiene: „Wir merken immer wieder, dass die Leute bei uns nur an Pflege denken und nicht wissen, welche Jobs wir noch anbieten.“ In den Ausbildungen, etwa im kaufmännischen Bereich für das Gesundheitswesen, liegt der Fokus zu sehr auf Krankenhäusern. Pflegeheime kämen da oft zu kurz.

Oft müssen branchenfremde Kräfte eingestellt und dann umgeschult werden. „Das kann mal sechs Wochen und mal sechs Monate dauern“, erklärt Geschäftsführer Thomas Goetz. Er führt als Beispiel einen Finanzbuchhalter an, der vorher in der Steuerberatung gelernt hat. Wie groß die Umstellung zu der Arbeit bei Carpe Diem ist.

Die komplizierten Strukturen in der Finanzierung und der hohe bürokratische Aufwand seien „exotisch“, wie es Münch-Kiene beschreibt. Goetz spricht von einem „Kulturschock“. Gleichzeitig seien diese Bedingungen eine spannende Herausforderung.

Es gibt viele Möglichkeiten,bei Carpe Diem aufzusteigen

„Die Leute aus anderen Branchen wissen noch gar nicht, wie viel Spaß Zahlen machen können“, meint Goetz. Das Gehalt sei dabei ähnlich wie in anderen Berufszweigen. Die Leiterin des Marketings, Julia Günter, sieht bei Carpe Diem darüber hinaus viele Möglichkeiten, aufzusteigen und sich weiterzuentwickeln.

Bürokratische Hürden macht die Verwaltung nicht nur in der eigenen Arbeit aus. Sie merken es auch bei den Sozialämtern, weil dort die Anträge auf Sozialhilfe von Bewohnern teilweise über ein Jahr in der Bearbeitung brauchen. Zum 1. Juli wird eine Reform der Pflegeversicherung in Kraft treten, nach der Eltern ab dem zweiten Kind weniger für die Pflegeversicherung zahlen. Dafür muss die Verwaltung von Carpe Diem Geburtsurkunden von den Kindern aller Angestellten einholen. Es ist diese Art von bürokratischem Aufwand, die Goetz kritisch sieht. Keine der vielen vergangenen Pflegereformen hätten einen wirklichen Wandel gebracht. Sie seien kleine Reparaturen, „damit nicht alle Räder vom Wagen abfallen. Da werden drei Löcher an zwei Stellen geflickt“, meint der Geschäftsführer. Die Verwaltung wünscht sich daher von der Politik in erster Linie eine Reduzierung des bürokratischen Aufwandes.

Die Pflegeversicherung wurde in den 90er Jahren eingeführt. Sie war als entlastende Säule gedacht. „Das Ziel war es, Altersarmut durch einen Pflegefall zu verhindern. Daran ist die Politik meilenweit, Milchstraßen-weit vorbei gerutscht“, findet Goetz. Kleinere ambulante Pflegedienste mit einer Handvoll Mitarbeitern seien aktuell am stärksten betroffen.

Die Carpe-Diem-Gesellschaft hat 3500 Mitarbeiter an 35 Standorten. Der Personalmangel beschränkt sich laut Goetz nicht auf einzelne Regionen, sondern zeige sich im gesamten Gebiet immer wieder abwechselnd. „Wir haben bewusst viele Standorte, die nah aneinander sind, damit zur Not kurzfristig ausgeholfen werden kann“, sagt Goetz.

In der Zentralverwaltung von Carpe Diem in Wermelskirchen ist rund ein Viertel der 80 Angestellten für das Qualitätsmanagement zuständig. „Die sind ständig in den Heimen unterwegs und helfen dabei, dass die zentralen Standards eingehalten werden“, stellt Goetz klar, gibt dann aber auch zu: „Letztendlich ist es ein Mensch, der die Pflege macht. Mit einem Konzept erreicht man nicht zwangsläufig alle.“ Missstände würden allerdings regelmäßig angegangen.