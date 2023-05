Die Kommunen wappnen sich

Heißere Sommer mit längeren Trockenphasen und häufigerem Starkregen.

Von Timo Sieg

Wermelskirchen. Schon seit dem 20. Jahrhundert beobachtet der Deutsche Wetterdienst die Temperaturen und führt Statistiken. Dabei kam heraus, dass die drei heißesten Sommer hierzulande alle in den vergangenen 20 Jahren liegen: 2019, 2018 und 2003. „Was früher ein extrem heißer Sommer war, ist heute ein durchschnittlicher Sommer“, fasst die Bundesbehörde zusammen. 2022 war in Europa der heißeste Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen. So kompliziert die verschiedenen Folgen des Klimawandels auch sind, eins zeigt sich sehr direkt: Immer mehr Menschen sterben an Hitzetod. Im letzten Sommer waren es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4500 in Deutschland. Der Westen und Süden der Republik waren dabei besonders betroffen.

Deshalb wappnen sich viele Kommunen gegen diese Entwicklung – mit entsprechenden Hitzeschutzkonzepten. Leichlingen plant beispielsweise Flyer mit Tipps zur Vorsorge für Menschen und Untersuchungen zu besserer Isolierung von Gebäuden, besonders in Altenheimen und Kindertagesstätten. Außerdem soll auf einer Karte abgebildet werden, welche Bereiche in der Stadt besonders von hohen Temperaturen betroffen sind. In Wermelskirchen plant die Verwaltung auch, ein Konzept zu erstellen. Das erklärt die Pressesprecherin der Stadt, Kathrin Kellermann. Es müssten aber zuerst die beiden noch ausgeschriebenen Stellen für das Klima- sowie Klimaanpassungsmanagment besetzt werden. Der Rheinisch-Bergische Kreis ist mit seinen Gemeinden im Gespräch. Die würden sich um Fördermittel des Landes NRW bemühen, sagt Hannah Weisgerber von der Pressestelle der Kreisverwaltung. Damit könnten zum Beispiel Trinkwasserbrunnen angelegt werden.

Das ist dringend nötig, denn die Wassermenge, die in Deutschland genutzt werden kann, geht zurück. Das stellt das Umweltbundesamt fest. In der ersten nationalen Wasserstrategie der Bundesregierung, die im März veröffentlicht wurde, steht: „Die Ressource Wasser ist auch bei uns zunehmender Gefährdung ausgesetzt.“ Der Grund liegt in zwei Extremen: Der Klimawandel beschert uns einerseits längere Trockenphasen und andererseits mehr Starkregen oder sogar Hochwasser.

Die Große Dhünn-Talsperre ist eine wichtige Trinkwasserquelle

„Die Summe des Niederschlages ist gleich, aber die Verteilung ist unregelmäßiger“, fasst Susanne Fischer, Pressesprecherin des Wupperverbands, zusammen. Das öffentlich-rechtliche Unternehmen betreibt mit der Großen Dhünn-Talsperre eine wichtige Trinkwasserquelle. Sie stellt sogenanntes Rohwasser bereit, dass von Wasserversorgern weiterverarbeitet wird. Sie fasst 81 Millionen Kubikmeter und ist die zweitgrößte Trinkwassertalsperre Deutschlands, beschreibt der Wupperverband. Außerdem führt die Talsperre Wasser in die Dhünn zurück, damit der Fluss nicht austrocknet.

Diesen Strom habe man in den besonders trockenen Jahren 2019 und 2020 reduzieren müssen, so Fischer. Wegen des Klimawandels müssen solche Anpassungen flexibel getroffen werden können. Bisher brauche es hier Genehmigungen für jeden Einzelfall. Das sei zu aufwendig, stellt die Wupperverband-Sprecherin fest. „Die Regeln für das Betreiben der Talsperren stammen aus den 1980er-Jahren und sind nicht mehr zeitgemäß. Wir sind gerade mit den Behörden dabei, diese Regeln anzupassen.“ Neben dieser Anpassung gebe es wenig, was man als einzelnes Unternehmen tun könne. Man wolle aber durch technischen Fortschritt energieeffizienter werden, zum Beispiel indem Energie „wiederverwendet“ wird: Klärwerke des Wupperverbandes werden zum Beispiel teilweise durch Gas betrieben, das beim Klärprozess entsteht. Das macht der Wupperverband nicht nur aus Klimaschutz-Gründen, sondern auch, weil dadurch die Kosten sinken.

Susanne Fischer bezeichnet die längeren Trockenzeiten durch den Klimawandel als sehr besorgniserregend. Das sei eine große Herausforderung, auch wenn bisher nie Wasserknappheit in unserer Region gedroht habe. Wir hätten zwar einen Standortvorteil gegenüber anderen Gebieten in NRW; trotzdem dürften wir uns nicht zurücklehnen, sagt sie und appelliert: „Wasser ist kostbar. Wir sollten sorgsam damit umgehen.“ In diesen Sommer ist die Voraussetzung laut Wupperverband besser als 2019 und 2020, denn der Winter habe viel Regen gebracht.