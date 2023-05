Die Kinder wählen „Platz da, ihr Hirsche“ aus

15 Kindertagesstätten nahmen an der Aktion der Stadtbücherei zum Buchpreis teil.

Wermelskirchen. „Schattenfisch“ von Elisabeth Longridge, „Platz da, ihr Hirsche“ von Stephanie Schneider und „Das große Knuddeln“ von Timon und Julian Meyer sind die Bücher, die am Dienstag den Kindertagesstätten-Kindern aus 15 Einrichtungen vorgelesen wurden. In neun Stationen verteilt in der ganzen Stadtbücherei. Gewonnen hatte zum Schluss das Bilderbuch „Platz da, ihr Hirsche“.

„Die Aktion machen wir schon über zehn Jahre“, sagt die Bücherei-Leiterin Kathrin M. Ludwig. „Mit dem Bücherpreis haben wir schon im Herbst angefangen. In Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Marabu haben wir vier Koffer mit jeweils sieben Bilderbüchern gepackt. Und die sind dann in die Kindertagesstätten gekommen, die den Koffer, wenn sie alle Bücher vorgelesen haben, an eine andere Einrichtung weitergegeben haben.“ Insgesamt 17 von 18 Kindertagesstätten haben dieses Mal mitgemacht. So viel wie noch nie.

Die drei Bücher, die die Kinder vorgelesen bekamen, waren vorher schon von allen Kindern ausgewählt worden. Am Ende des Vorlesevormittags konnten die Kinder ihr Lieblingsbuch auswählen. „Und das Bilderbuch, dem ihr zum Schluss am meisten bunte Klebepunkte auf das Plakat klebt, bekommt den Bilderbuchpreis 2023“, sagt Daniela Wurth, Leiterin der Kinderbuchabteilung der Buchhandlung Marabu. „Zum Glück können wir uns dieses Jahr wieder alle miteinander hier in der Bücherei treffen“, sagt Kathrin M. Ludwig. „Zwei Jahre konnte der Bilderbuchpreis wegen Corona gar nicht stattfinden. Und im vergangenen Jahr fand die Veranstaltung nur via Zoom statt.“

„Ich heiße auch Theo“, sagt Theo aus der Gruppe des Waldkindergartens zu der Vorleserin Nicole Löffler-Schüler, die es sich in einer Ecke bequem gemacht haben. Im Buch „Das große Knuddeln“ ist Theo ein Nashorn. Es liegt krank im Schrank, nichts hilft ihm, auch nicht der Versuch aller Tiere aus dem Wald, ihn wieder gesund zu knuddeln.“ Thorsten, das Stachelschwein, soll dem Nashorn nicht zu nahe kommen, es ist borstig und schuppig und ruppig. Doch zum Schluss kommt alles anders und Thorsten hilft Theo wieder, aus dem Schrank herauszukommen. Mit seinen Borsten kitzelt das Stachelschwein nämlich das Nashorn Theo. „Einen Thorsten kenne ich übrigens auch“, sagt ein anderer Junge der Gruppe.

Nicole Löffler-Schüler liest zum ersten Mal einer Kindergruppe vor. „Eine Buchhändlerin von Marabu hat mich gefragt.“ Nur ein paar Meter weiter sitzt Anke Bublinski auf einem kleinen Stuhl. Die Auszubildende der Buchhandlung Marabu wartet auf die nächste Gruppe. Die erste von der Kindertagesstätte Tente hat gerade ihren Platz verlassen und ist zur nächsten Station aufgebrochen. „Es ist das erste Mal, dass ich dabei bin. Ich finde es aufregend, denn man liest nicht jeden Tag vor so vielen Kindern.“ Sie finde die Aktion Buchpreis sehr schön. „Das führt schon die Kleinsten an Bücher heran und macht durch den Preis und das Mitmachen der Kinder etwas Besonderes daraus.“

Die Gruppen wandern von Station zu Station, bis sie alle drei Bücher vorgelesen bekommen haben. Dann versammeln sich wieder alle im Veranstaltungsraum, wo die Abschlussveranstaltung des Buchpreises begann. Hier werden die bunten Kreise auf die Plakate verteilt. Platz zwei holte „Das große Knuddeln“ vor „Schattenfisch“.