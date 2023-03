Die Kinder spielen mit den Brettspielen

Mehr als 30 Jungen und Mädchen kamen zum Spielenachmittag in das Pfarrzentrum St. Michael in Wermelskirchen.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Pia dreht gerade die oberste Karte ihres Stapels um. Die Blicke der Mädels am Tisch fliegen über die Wörter auf der Spielkarte. Johanna ist die Erste, die anfängt, zu singen: „Shine bright like a diamond.“ Die Mädels lachen zufrieden. Die Karte geht an Johanna. Und schon deckt Clara die nächste Karte auf. Wieder stehen fünf verschiedene Wörter auf der Pappe. Wem zuerst ein Lied mit einem dieser Wörter einfällt und es auch gleich anstimmt, der bekommt den Punkt: „Someone like you“. Der Song von Adele klingt leise über den Tisch. Die nächste Karte ist vergeben.

„Wir singen total gerne“, erzählt Clara dann. Deswegen seien sie sich schnell einig geworden, als es um die Spielauswahl ging. Und von Runde zu Runde ist die Gruppe der Mädchen größer geworden, die beim Kartenspiel „Sing it!“ mitmachen. Die Stimmung ist bestens. Schnell haben die Mädchen die letzte Scheu verloren, einfach in die Lieder einzustimmen.

„Miteinander, statt jeder für sich“, erklärt Tatjana Bröker das Motto des Nachmittags. Die Pfarrjugend St. Michael (PJSM) hat Kinder zwischen sechs und 15 Jahren zum Spielenachmittag eingeladen. „In diesem Format ist das eine Premiere“, erklärt Tatjana Bröker. Bisher gab es Spielenächte, bei denen die Kinder und Jugendlichen auch gleich im Pfarrzentrum übernachteten. Aber auch die Version bei Tageslicht kommt bei den Kindern und Jugendlichen gut an. 34 junge Besucher sind gekommen und haben sich schnell einen Platz an einem der zahlreichen Tische gesichert. „Viele der Kinder kennen sich anfangs gar nicht“, sagt die PJSM-Mitarbeiterin, „aber sie finden trotzdem immer schnell einen Mitspieler.“

Das gilt für die Jüngsten genauso wie für die Jugendlichen, die zum Spielenachmittag kommen. Und wenn gerade wirklich mal keiner der anderen Lust hat auf ein bestimmtes Spiel, dann springen die vielen Ehrenamtlichen der Pfarrjugend ein.

Es ist eine Art Kontrastprogramm in Zeiten der virtuellen Realitäten und Computerspiele. Ganz bewusst seien bei den Spieleaktionen und auch beim Pfingstlager Handys und Tablets unerwünscht, erklären die Ehrenamtlichen der PJSM. Stattdessen gehe es darum, Zeit miteinander zu verbringen. Und das wissen die Kinder im Pfarrzentrum zu schätzen. Warum sie hier seien? „Das macht richtig Spaß hier“, sagt Clara, „und es ist schön, dass wir was zusammen machen können.“ Die anderen Mädchen am Tisch nicken. Sie treffe hier eine ganz andere Freundesgruppe als in der Schule, ergänzt dann Johanna. „Wir sind wirklich lustig zusammen“, stellt sie fest. Und wieder nicken die Mädels und stimmen dann einfach mal gemeinsam in das nächste Lied ein. Sich auf ein Spiel zu einigen, das sei keine große Kunst, erzählen sie dann. „Und irgendwie lernt man sich bei so einem Spiel auch kennen“, sagt dann Pia, „man zeigt seinen Charakter beim Spielen.“ Die einen sind temperamentvoll bei der Sache, die anderen fühlen sich in der zweiten Reihe wohler: Aber alle finden mindestens einen Mitspieler.

Die Brettspiele hat die PJSM aus der Katholischen Bücherei ausleihen dürfen. Die Auswahl ist riesig und wartet wie ein heiteres Buffet auf die Kinder. Die Jüngeren finden genauso Brettspiele wie die Älteren. „Und so lernt man auch neue Spiele kennen“, stellt Clara zufrieden fest. Ein Hit des Nachmittags ist das Spiel „Dixit“ – ein besonderes Kartenspiel für Menschen mit viel Fantasie. Sowohl die Jüngsten greifen zu der Schachtel als auch die Älteren. Ohnehin sind die Spiele, die ein bisschen Kreativität von den Kindern und Jugendlichen einfordern, beliebt.

Pfingstlager

Vom 26. bis 29. Mai sind Kinder zwischen sechs und 14 Jahren zum gemeinsamen langen Pfingstwochenende in Schleiden eingeladen. Die Kosten liegen bei 130 Euro.

Anmeldung: Diese ist auf der Homepage der Pfarrjugend möglich:

www.pjsm.de