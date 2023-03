„Die Katastrophen gehen immer weiter“

Die letzte Jahresversammlung fand wegen der Pandemie 2019 statt.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Es sind die spektakulären Brände, an die sich die Feuerwehrleute lebhaft erinnern können: 2020 war es beispielsweise das Feuer in einer Halle am Höferhof in Dabringhausen, 2021 ein Dachstuhlbrand ebenfalls in Dabringhausen, im vergangenen Jahr das durch Brandstiftung entstandene Feuer auf dem Ziegenhof Deppe in Ketzberg. Dazu kommt die steigende Zahl der Feuerwehr-Einsätze aufgrund von Sturm. Prägend für die Herausforderungen an die Sankt-Florians-Jünger in Wermelskirchen sind genauso die Einsätze rund um das Starkregen-Ereignis im Juli 2021. Doch auch die weniger medial präsenten Einsätze sind Thema bei den Wehrleute. „Wenn wir auf der Autobahn einen verunfallten Pkw-Fahrer tot aus dem Fahrzeug bergen müssen, ist das eine belastende Erfahrung“, sagte Hauptbrandmeister Torsten Raspe, der traditionell auf der Jahreshauptversammlung der Wermelskirchener Feuerwehr den Jahresrückblick hält. Dieses Mal fiel dieser Tagesordnungspunkt etwas länger als zuletzt gewohnt aus, denn Torsten Raspe blickte gleich auf drei Jahre von 2020 bis 2022 zurück. Der Grund: Wegen Corona fand die letzte Feuerwehr Jahreshauptversammlung in 2019 statt. Die Pandemie selbst hielt in diesen Jahren und bis heute die Brandbekämpfer in ihren Fängen, wie Stadtbrandmeister Holger Stubenrauch erinnerte: „Bis heute haben uns 66 Covid-Informationen erreicht, die Verhaltensweise für die Feuerwehr aufzeigen.“ Um stets die Einsatzfähigkeit aufrecht zu erhalten, habe es strengste Vorgaben gegeben. „Es gab keine persönlichen Treffen mehr, was gerade im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr-Arbeit unter schwierigsten Umständen bedeutete.“

Der voll besetzte kleine Saal des Bürgerzentrums feierte den Rückblick auf die vergangenen Jahre von Torsten Raspe, der die inhaltliche Ernsthaftigkeit mit der einen oder anderen humorigen Einlage spickte, mit Standing Ovations und Zugabe-Rufen. Die klare Ansage dabei: Als Chronist für die Jahreshauptversammlung wollen die Brandbekämpfer Torsten Raspe erhalten wissen, denn der betonte, dass er ja in etwas mehr als zwei Jahren in den Ruhestand gehe. Der stellvertretende Wehrleiter Ingo Mueller konstatierte mit Blick auf die Rückblicke auf drei Jahre: „Es gibt den dreifachen Rittberger, wir haben den dreifachen Raspe.“ Die Feuerwehr müsse ihn auf jeden Fall dazu verpflichten, über seine Pensionierung hinaus, den Jahresrückblick zu halten.

Katastrophen häufen sich, also braucht es gute Zusammenarbeit

Vor dem Hintergrund der sich überschlagenden Ereignisse der vergangenen Monate, die auch zur Einrichtung eines Stabes für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) bei der Stadt mit Beteiligung der Feuerwehr geführt haben, rief Bürgermeisterin Marion Lück den Brandbekämpfern zu: „Wenn man nicht den Rückhalt hat, wie ich und die Stadt mit Ihnen haben, dann ist es schwer. Sie sind ein richtiges Pfund.“ Gleichzeitig versprach die Bürgermeisterin: „Der Brandschutzbedarfsplan wird und darf nicht nur Papier bleiben.“

Kreisbrandmeister Markus Müller-Saidowski griff das Fazit von Torsten Raspe „Die Katastrophen, mit denen wir zu tun haben – von Corona, über Sturm und Hochwasser bis hin zu Energiekrise gehen immer weiter“ auf: „Wir müssen ein Stückchen größer denken. Früher war bei der Feuerwehr an der Grenze der Kommune Schluss, weil es jeder irgendwie für sich hingekriegt hat. Die Zeiten sind vorbei, wir müssen enger zusammenrücken und unter allem Umständen unsere Strukturen halten.“

Für das Feuerwehrehrenabzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst zeichnete die Jahreshauptversammlung Oliver Fink und Markus Wiese aus. Das goldene für 35 Jahre aktiven Dienst erhielten Christian Ludwig und Michael Stubenrauch. Für 50-jährige Zugehörigkeit wurden Reinhard Mommer, Hans-Gerd Gerigk und Udo Zdrenka geehrt, seit stattlichen 60 Jahren ist Manfred Heuser bereits bei der Feuerwehr dabei.

Einsätze

2020: Es gab 608 Brandeinsätze, in 80 Fällen war es „blinder“ Alarm. 7239 Mal rückte der Rettungsdienst aus, 1682 Mal mit Notarzt.

2021: Es gab 870 Einsätze im Bereich des Brandschutzes, davon 104 Mal „blinder“ Alarm. Der Rettungsdienst fuhr 6556 Einsätze, 1774 Mal gemeinsam mit dem Notarzt.

2022: Es gab 725 Brandeinsätze, 97 Fällen waren „blinder“ Alarm. 6989 Mal rückte der Rettungsdienst aus, in 1764 Fällen inklusive Notarzt.