Die Jesiden feiern ihr Neujahrsfest

Die Stimmung im evangelischen Gemeindehaus in Hilgen-Neuenhaus war gelöst und fröhlich.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Es herrscht reger Betrieb in und um das Gemeindehaus der Evangelischen Stephanus-Gemeinde in Hilgen-Neuenhaus. Allerdings ist es kein klassisches Gemeindefest, das dort stattfindet. Das wird schon beim Blick auf die Kleidung der Anwesenden klar, sowohl der Kinder als auch der Erwachsenen – und vor allem der Frauen und Mädchen. Denn sie sind in lange und farbenfrohe Gewänder gehüllt.

Es sind die Mitglieder der jesidischen Gemeinde in Wermelskirchen, die dort ihr Neujahrsfest feiern. Die Jesiden sind eine ethnische Gruppe, die vor allem seit dem Jahr 2014 einem Genozid durch die terroristische Vereinigung Islamischer Staat (IS) im Norden des Irak ausgesetzt und zum Opfer gefallen sind. Als sogenannte Ungläubige sind sie von den IS-Terroristen gnadenlos verfolgt, getötet oder zur Sklaverei freigegeben worden.

Dabei sind Jesiden schon seit den 60er Jahren in Deutschland. Sie sind damals als Teil des Anwerbeabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei hierhergekommen, kurz gesagt: als Gastarbeiter. Dementsprechend sind viele Jesiden in Niedersachsen und vor allem Nordrhein-Westfalen ansässig geworden. Der Großteil der Jesiden, die nach 2014 nach Europa geflohen sind, sind allerdings nicht aus der Türkei, sondern aus dem Irak, wo der IS neben Syrien seine größte Verbreitung hatte. Auch viele der Menschen, die in Hilgen-Neuenhaus feiern, stammen aus dem Irak. So etwa Alias Mato und Khalef Ibrahim. „Wir kommen, wie die meisten der nach 2014 nach Wermelskirchen gekommenen Jesiden, aus der nordirakischen Stadt Sindschar“, sagt Alias Mato. In dieser Gegend, in der es einen gleichnamigen Berg und einen Höhenzug gibt, findet seit 2014 der heute auch von Deutschland als Völkermord anerkannte Genozid an der jesidischen Bevölkerung statt. „Wir sind 2015 in Wermelskirchen angekommen. Damals hatten wir zuerst Hilfe von ‚Willkommen in Wermelskirchen‘ bekommen“, sagt Khalef Ibrahim.

Aus dieser Zeit stammt auch der Kontakt zur evangelischen Kirchengemeinde in Hilgen-Neuenhaus. Die Wermelskirchener Gruppierung, die sich in der Folge der großen Flüchtlingsbewegungen in Folge des syrischen Bürgerkriegs gebildet hat, hat auch den Jesiden beim Ankommen in der neuen oder auch vorübergehenden Heimat geholfen. „Es ging um die Sprache, es ging darum, Arbeit zu finden, anzukommen und neu anzufangen“, sagt Alias Mato.

Der April für die Jesiden ein heiliger Monat

Und natürlich dann auch darum, feiern zu können, gemeinsam Feste und Jahrestage begehen zu können. „Wir sind etwa 150 Menschen aus Sindschar, die in Wermelskirchen angekommen sind“, sagt Alias Mato. Und der Sonntag, der nach dem gregorianischen Kalender ein ganz normaler Sonntag ist, ist für die Jesiden und nach deren Kalender das Neujahrsfest. „Genau genommen haben wir am vergangenen Mittwoch unser Neujahrsfest gefeiert“, sagt Khalef Ibrahim. Das Neujahrsfest wird immer am zweiten oder dritten Mittwoch im April gefeiert, also dem ersten Mittwoch am oder nach dem 14. April. „Es ist ein großes Familienfest, zu dem möglichst viele Jesiden zusammenkommen und gemeinsam essen, trinken und an die Schaffung der Welt denken“, ergänzt Alias Mato.

Nach der jesidischen Überlieferung hat Gott dem Engel Melek Taus, einer der sieben Erzengel der Jesiden, den Auftrag gegeben, die Welt zu erschaffen. Überhaupt sei der Monat April für die Jesiden ein heiliger Monat. Nasrattin Yildirim ist jesidischer Priester und schon seit vielen Jahren in Deutschland. Er ist zum Neujahrsfest extra aus seinem Wohnort Bielefeld nach Hilgen-Neuenhaus gekommen. „Der April wird auch die ‚Braut des Jahres‘ genannt. Nach unserem Glauben heiraten in diesem Monat die Engel. Und aus diesem Grund ist es uns auch untersagt, im April zu heiraten“, erklärt der Priester. Nicht untersagt ist es indes aber, zu feiern und fröhlich zu sein. Und genau das passiert auch an diesem Nachmittag im evangelischen Gemeindehaus. Und vor allem die Kinder haben ihren Spaß bei dem Fest – nicht nur, weil sie sich so schön bunt und farbenfroh angezogen haben. „Das sind die traditionellen Gewänder, die Mädchen und Frauen zu Festtagen anziehen“, sagt Khalef Ibrahim. Auf dem großen Außengelände hinter dem Gemeindehaus können sie auch gemeinsam spielen – und später bunt gefärbte Eier suchen. Denn das Neujahrsfest der Jesiden wird deswegen von Kindern auch als „unser Ostern“ bezeichnet. Hintergrund ist, dass man anlässlich des Festes auch Hühnereier färbt und die Häuser mit Blumen schmückt. Der Mythologie nach werden die Engel, die bei den Jesiden eine große Rolle spielen, um eine ertragreiche Ernte sowie Schutz und Beistand gebeten.

Hintergrund

Volksgruppe: Die Jesiden stammen aus Nordmesopotamien, und auch wenn es keine offiziellen Zählungen gibt, geht man von etwa einer Million Jesiden aus. Die größte Zahl dieser ethnisch-religiösen Gruppe lebt im Norden des Irak.

Genozid: Das Vorrücken der Terror-Organisation Islamischer Staat, die rücksichtslos gegen die als Ungläubige bezeichneten Jesiden vorgingen, sorgte für einen Genozid. 400 000 Menschen wurden vertrieben, es wurden 5000 bis 10 000 Menschen ermordet und über 7000 Frauen und Kinder entführt. Am 19. Januar 2023 hat die Bundesregierung die Verfolgung der Jesiden als Genozid anerkannt.