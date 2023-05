Die Grundschule Tente bleibt bestehen

Stadt Wermelskirchen kann entsprechende Grundstücke erhalten.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Es gibt Hoffnung für den Grundschul-Standort Tente. Wie Bürgermeisterin Marion Lück mitteilt, hat die Stadt die Möglichkeit erhalten, Grundstücksflächen am jetzigen Tenter Grundschul-Areal zu erhalten, womit der zusätzliche Raumbedarf am vorhandenen Standort gedeckt werden kann.

In einer gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Bau sowie des Schulausschusses sollen demnach konkrete Pläne vorgestellt werden, wie „die Flächen genutzt werden können und so die Grundschule Tente zu einem modernen und zukunftsweisenden Schulstandort weiterentwickelt werden kann“, kündigt die Stadtverwaltung an.

Diese Sitzung ist auf Dienstag, 6. Juni, terminiert und findet in der Mehrzweckhalle in Dabringhausen statt, da das Bürgerzentrum in der Innenstadt belegt ist.

Dringenden Handlungsbedarf hatte der Schulentwicklungsplan dem Tenter Standort der Gemeinschaftsgrundschule Am Haiderbach zugeschrieben. Dieser agiert sowieso schon in beengten Verhältnissen. Zusätzlicher Raumbedarf an allen Grundschulen ergibt sich durch das Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschul-Alter. Ab August 2026 sollen zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch darauf haben, in den Grundschulen ganztägig gefördert zu werden. Der Anspruch soll in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden.

Schulneubau erschien im Februar als einzige Alternative

Die Stadtverwaltung hatte in der Sitzung des Schulausschusses im Februar die baulichen Maßnahmen vorgestellt, die notwendig sind, um den Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung an den Wermelskirchener Grundschulen zu realisieren. Zu diesem Zeitpunkt gab es für den Grundschulstandort Tente keine Lösung, da die notwendigen Grundstücksflächen nicht vorhanden waren. Ein kompletter Schulneubau an einem anderen Standort schien zum damaligen Zeitpunkt die einzige Alternative.