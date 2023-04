Die Grillakademie ist umgezogen

Heike und Maik Herr haben in Burg ein eigenes Domizil gefunden.

Von Alexander Riedel

Wermelskirchen/ Solingen. Manche Veranstaltungen begeistern die Teilnehmer derart, dass schon auf dem Heimweg der Entschluss fällt: „So etwas muss ich auch machen.“ Bei Maik Herr war hingegen eher die Unzufriedenheit mit dem Erlebten die entscheidende Triebfeder: „Ich war mit einem Bekannten auf einem Grillkursus, der mich total enttäuschte“, erzählt der gelernte Speditionskaufmann. „Auf der Rückfahrt sprach ich die ganze Zeit davon, was ich alles anders machen würde – und er meinte: Dann mach´ doch.“

So kam es auch: 2016 gründete Maik Herr mit Ehefrau Heike nebenberuflich die „Bergische Grillakademie“. Deren Ziel ist es, in Kursen für bis zu maximal 25 Personen die Kunst des Grillens mit all ihren Tricks und Kniffen zu vermitteln.

„Grillen ist die bessere Küche“, ist Maik Herr überzeugt. Und eine vielfältige: Neben dem Basiskursus gibt es auch spezielle Seminare, die sich unter anderem den Themen Steaks, Burger, Wild, mediterranes Grillen oder Seafood widmen. „Alleinstellungsmerkmal bei uns ist, dass die Teilnehmer alles selbst machen“, erklärt Maik Herr. Dass dabei auch schon einmal etwas schiefgehen könne, sei durchaus einkalkuliert.

Die Hintergründe und Fertigkeiten der Teilnehmer seien recht unterschiedlich. So berichtet Herr von der Begegnung mit einem eigentlich grill-erfahrenen Gast. Der sei zunächst sichtlich verstimmt darüber gewesen, dass man ihm „nur“ den Basiskursus geschenkt hatte – und habe am Ende doch zugegeben, dass der Abend ihm nicht nur Spaß gemacht, sondern auch neue Kenntnisse vermittelt habe.

Ob bei privaten Freundeskreisen oder Firmengruppen zum „Teambuilding“ – die Kurse erfreuen sich offenbar einer regen Nachfrage. Zusätzlich bietet die Grillakademie Tastings und Catering für große Feiern wie Hochzeiten.

Zunächst hatten die Herrs das alles in der Villa Lindenhof in Höhscheid angeboten, die Räume für Veranstaltungen vermietet. „Da mussten wir dann allerdings immer alles auf- und abbauen – das war ziemlich aufwendig“, erklärt Maik Herr. So reifte der Entschluss, sich einen eigenen, festen Standort zu suchen. Fündig wurde das Ehepaar in Unterburg – am ehemaligen Gasthaus „Drei Linden“, das seit längerem leer stand. „Ich habe mich gleich in das Haus verliebt“, schwärmt Herr vom verschieferten Gebäude an der Eschbachstraße, das er im vergangenen Jahr kaufte. An dem wartete, wie bei älteren Häusern nicht ungewöhnlich, eine Menge Arbeit: Küche, Elektronik, Heizung – alles galt es zu erneuern. Und auch der Innenraum hat sich deutlich verändert. Die ursprüngliche Deckenhöhe habe man wiederhergestellt, erklärt Herr.

Eingerahmt von hellen Wänden begrüßt er die Gäste hinter einem kleinen, weißen Holztresen, hinter ihm stehen in einem Regal Teekannen und Kaffeemühlen – und nebenan einige Messerblöcke. Lampenschirme aus mit Blumenmustern bemalter Keramik zieren die Deckenleuchten. „Meine Ehefrau hat gestalterisch sehr viel gemacht“, berichtet Herr. Mit Flutschäden habe man zum Glück nicht zu kämpfen gehabt.

An einer Staffelei lehnt das Logo der „Bergischen Grillakademie“. Das soll bald auch über der Eingangstüre hängen. Den ersten Kursus am neuen Standort gab es bereits Ende Januar, neun weitere folgten bis heute – allesamt mit hoher Auslastung, teilweise sogar ausgebucht, berichtet Herr.

Und für die nähere Zukunft hat das Ehepaar in der neuen Heimat der „Bergischen Grillakademie“ noch einiges vor: Eine Wohnung im Obergeschoss ist bereits vermietet, eine weitere wollen die beiden herrichten – ebenso wie ein Appartement, das zum Beispiel von weiter her angereiste Teilnehmer nutzen können.

Demnächst will Heike Herr an den Wochenenden außerdem ein Café in der ehemaligen Gaststätte öffnen, und auf der Wiese neben dem Haus sollen die Gäste an warmen Tagen ein Strandambiente vorfinden. „Wir haben hier sehr viele Möglichkeiten“, sagt Herr. Auf einen Lieblingskursus will er sich übrigens nicht festlegen: „Mich reizt immer der Umgang mit den Menschen.“

Viele verschiedene Kurse, vom Asia Grillkursus bis zu American BBQ, und zudem Tastings bietet die Bergische Grillakademie in den Räumen an der Eschbachstraße 24 an.

Informationen zu Terminen und anderen Angeboten gibt es online unter:

bergische-grillakademie.de