Die „geheime Welt“ eines Musikgiganten

Mercy Street lässt Peter Gabriels „Secret World“ in der Katt aufleben.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Wer sich als Tribute-Coverband die Kompositionen von Peter Gabriel zur Brust nimmt, begibt sich auf dünnes Eis und muss reichlich kritisch und unterkühlt abwartende Distanz durchbrechen. Der Grund: Der britische Musiker Peter Gabriel zählt zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Popkünstlern der vergangenen 50 Jahre – zunächst als Gründungsmitglied der Progressive-Rock-Pioniere „Genesis“, später im Rahmen seiner einzigartigen Solokarriere.

Als legendär gelten seine Auftritte schon immer, doch im Jahr 1993 setzte Gabriel mit seiner „Secret World“-Tour neue Maßstäbe für Livekonzerte und Bühnenproduktionen. Der nachfolgende Konzertfilm wurde unter anderem mit dem „Grammy“ und dem „Rose d’Or“ ausgezeichnet.

Entsprechend herausfordernd ist es für eine Tributeband dem Meister das Wasser reichen zu wollen und dessen Fans von sich zu überzeugen. Der Tributeband Mercy Street ist dieses Husarenstück gelungen, was sie bereits bei drei Konzerten in Wermelskirchen in der Kattwinkelschen Fabrik unter Beweis gestellt haben.

2015 begann im Katt-Bistro eine Erfolgsgeschichte

Darunter ein ganz besonderer und unvergessener Auftritt: 2015 spielten die Mercy-Street-Musiker ihr erstes Konzert überhaupt im Bistro-Katt und starteten damit in Wermelskirchen ihre Erfolgsgeschichte, die von Berichterstattern gelobt und von Livemusik-Fans gefeiert wird und der Formation den Ruf als beste Peter-Gabriel-Tributeband Deutschlands wenn nicht gar Europas eingebracht hat.

Drei Jahrzehnte nach „Secret World“ widmet sich die Band Mercy Street im Rahmen ihrer aktuellen Tournee, die sie am Samstag, 11. März auch nach Wermelskirchen führt, diesem Werk von Peter Gabriel, das vielen Fans als Höhepunkt seines Schaffens gilt und die Essenz des künstlerischen Schaffens des Musikgiganten widerspiegelt.

Zur Neuauflage von „Secret World“ versprechen die „Mercy Street“ neben dem musikalischen Rückblick mit bekannten Hits wie beispielsweise „Come Talk To Me“, „Solsbury Hill“ oder „Sledgehammer“ weitere musikalische Überraschungen.

Als treibendem Motor der Band, bekennendem Peter Gabriel-Fan und als Mercy-Street-Sänger ist es Ulf Pohlmeier wichtig, einem der innovativsten Künstler der Popmusik-Historie auf der Bühne gerecht zu werden – respektvoll und ausdrucksstark. Verbunden mit einem aufwendigen Videokonzept steht die Kölner Band Mercy Street für eine musikalische Dokumentation, die eine einzigartige Perspektive auf das Leben und das musikalische Werk von Peter Gabriel eröffnet.

Das Konzert am Samstag, 11. März, beginnt in der Katt um 20 Uhr. Als Support tritt die Band Backtronauts auf. Der Eintritt kostet 20 Euro im Vorverkauf, 25 Euro an der Abendkasse.

