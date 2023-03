Die Gäste haben in der Katt die Qual der Wahl

Kreativmarkt in der Katt zog viele Besucher an – auch aus dem Umland.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. Schmuck, Gemälde, Osterdeko, Frühlings-Blumentöpfe, Kerzen, Taschen, Kinderkleidung, Krimispiele und vieles mehr: Es gab so viel zu sehen und auszusuchen, da fiel es den Gästen des Kreativmarkts gestern in der Kattwinkelschen Fabrik gar nicht leicht, sich zu orientieren. „Ich habe den Kreativmarkt im Kalender gesehen und bin das erste Mal hier“, sagt Besucherin Martina Hörle aus Solingen. „Ich bin mit einer Freundin hier und wir sind sehr überrascht, was es hier alles gibt.“ Es sei sehr, sehr schön.

Von 11 bis 18 Uhr hatte die Katt gestern geöffnet. In drei Sälen waren die Stände aufgebaut. Und wer wollte, der konnte sich zwischendurch mit Waffeln, Kaffee oder Tee stärken. Zwischendurch wurde es richtig knubbelig. Da das Wetter draußen überhaupt keinen guten Eindruck machte, hatten die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher viel Zeit mitgebracht.

Hühner, Tischdekorationen, beschriftete Blumentöpfe und vieles mehr gibt es am Stand von Ann-Kathrin Timm zu kaufen. „Ich komme aus Lüttringhausen und bin schon öfter im Frühjahr und im Winter hier“, sagt sie. „Ein ganzer Schwung Menschen war schon hier und sie haben auch Interesse gezeigt und gekauft.“

Dicht gedrängt stehen die Menschen vor Iris Schüßlers „Heu Deko“. „Ich werde die Wachteleier erst einmal gut verpacken, damit sie nicht kaputtgehen“, sagt die Standinhaberin, die aus Witzhelden nach Wermelskirchen gekommen ist. Bei ihr gibt es Hühner, Hasen und kleine Mäuse aus Gras zu kaufen, aber auch Drahtkörbe mit Eiern.

Julia Hellingrath aus Ennepetal bietet Baby- und Kindermode an. „Die gibt es zusätzlich auch im Ateliersiebenzwerge in Schwelm zu kaufen“, sagt sie. „Dort gibt es darüber hinaus auch einen Weltladen und noch viele andere nachhaltige Waren.“

Auch Krimifans kommen auf ihre Kosten. An einem Stand im großen Saal bietet Marion Kegelbein aus Wuppertal „Dinner ohne Alibi“ an. „Ich habe derzeit fünf Krimis für Erwachsene im Angebot und einen für Kinder“, sagt die Krimi-Gestalterin. „Es sind regionale, historische Geschichten, die alle einen wahren Kern haben.“ Die Titel: „Mord in Müngsten“, „Die Wupperdetektive“ oder „Trassentod“.

Christine Haaf lässt die Farben tanzen. „Ich lasse die Acrylfarbe auf die Leinwand laufen und dann ineinanderfließen und verschwimmen“, sagt sie. „Von den Resten, die darüber stehenbleiben, gestalte ich beispielsweise Kettenanhänger.“

Die Besucher sind zufrieden mit dem, was alles in der Kattwinkelschen Fabrik angeboten wird.

