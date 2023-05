Die Firma Tente dreht seit 100 Jahren das große Rad

Peter Fricke (l.) und Andrè Distel führen Tente International und Tente Rollen in die Zukunft.

Zum Jubiläum gibt es ein großes Fest mit 2000 Gästen – für die Mitarbeiter des Unternehmens.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Dass Tente das Rad nicht erfunden hat, weiß Peter Fricke. Und doch: Genau 100 Jahre nach Firmengründung spielt das Unternehmen als Global Player eine bedeutende Rolle auf dem Weltmarkt. „Wir sind einer der drei größten Rollenhersteller weltweit“, sagt Peter Fricke, der mit Tente International seit Ende der 1990er Jahre die Marke quasi über den Globus trägt. Erfolgreich sein mit Rollen, das sei kein Hexenwerk - schließlich rolle ja so vieles: Möbel, Krankenbetten, industrielle Produkte. „Unsere Qualität zeichnet uns indes aus“, betont André Distel, Geschäftsführer von Tente Rollen.

Insgesamt beschäftigt das Unternehmen mit Stammsitz in Wermelskirchen 1600 Mitarbeiter; es gibt 30 Tochtergesellschaften weltweit. Tente bedient mehr als 50.000 Geschäftskunden in über 100 Ländern.

Und immer wieder werde er gefragt, woher denn der Name Tente komme, erzählt Peter Fricke. Er antwortet dann wahrheitsgemäß, dass es der Standort sei, an dem das Unternehmen von der Gründung an beheimatet war.

Chef bewies Risikobereitschaft

Am 5. Juni 1923 gründete der Wermelskirchener Adolf Schulte das Unternehmen. Quasi aus einer Garage heraus handelte Schulte damals mit Gussrollen für die Industrie sowie mit Industrierollen. Das Familienunternehmen war aus der Taufe gehoben.

Dr. Dietrich Fricke, der Vater des heutigen Firmenchefs Peter Fricke, war in den 1950er Jahren ein junger promovierter Betriebs- und Volkswirt. Als 29-Jähriger wurde er Assistent des damaligen Tente Rollen-Geschäftsführers Raymond Schulte, der mit seinem Bruder Paul damals schon die Geschicke des Familien-Unternehmens leitete.

Mit 31 Jahren wurde Dietrich Fricke Prokurist, dann Geschäftsführer des inzwischen von der Schillerstraße nach Herrlinghausen an den heutigen Standort umgezogenen Unternehmens. 1963 erwarb er eine Beteiligung, zahlte die Erben der Firma aus und kaufte den Dabringhauser Mitbewerber Hufa-Rollen (Hugo Faßbender). Dr. Dietrich Fricke scheute es als Firmenchef nie, Risiken einzugehen. Er investierte zum Beispiel in Tochtergesellschaften in Südafrika (1971) und Amerika (1979). Als Chef motivierte er seine Ingenieure stetig zum Kauf neuer, moderner Maschinen. Und der Erfolg des florierenden Unternehmens gibt ihm heute noch recht.

Was würde sein Vater heute zum 100-Jährigen sagen? „Er wäre wohl stolz“, vermutet peter Fricke. Aber nicht unbedingt auf die eigenen Leistung, sondern vor allem auf die seiner Mitarbeitenden. Das zeichnete Dietrich Fricke aus, der Blick auf die Belegschaft, auf die, die das Unternehmen letztlich am Laufen halten. „Das gehört bis heute zu unserer Unternehmensphilosophie, dass wir die Mitarbeitenden buchstäblich mitnehmen, zu ihnen ein offenes, konstruktives Verhältnis pflegen“, unterstreicht der 58-Jährige.

Dass die Belegschaft das zu schätzen weiß, zeigt sich unter anderem an den langen Betriebszugehörigkeiten: „Die Leute arbeiten durchschnittlich 14 Jahre bei uns“, rechnet André Distel vor. Er selbst arbeitet in dritter Generation bei Tente. „Auch das kommt vor“, sagt er lachend.

Unternehmensführungstärkt den Standort

Die Verbundenheit zum Standort zeigt die Unternehmensführung zum einen damit, dass Wermelskirchen bis heute Stammsitz ist. Aber zum anderen auch mit dem Engagement der „Tente-Stiftung Dr. Dietrich Fricke“, die sich für lokale Projekte engagiert.

Dazu gehört zum Beispiel der Schüleraustausch des Städtischen Gymnasiums mit den USA, das finanzielle Engagement für alle Grundschulen und große Spenden für das Wermelskirchener Krankenhaus.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Zu den Wurzeln stehen

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Das Unternehmen Tente hat sich längst zum Global Player entwickelt. Mit Tochtergesellschaften weltweit wird nicht nur die Unternehmensphilosophie über den Globus getragen, sondern vor allem die Qualität der Produkte. Das Gros der Produktion findet am Wermelskirchener Standort statt oder stammt zumindest aus den Händen des Unternehmens.

Bei allem Erfolg haben die Firmenchefs aber eines immer im Blick gehalten: die Mitarbeitenden. Als jene, die maßgeblich zu der inzwischen 100-jährigen Erfolgsgeschichte beigetragen haben. Tente ist bei aller Reichweite ein großes Familienunternehmen geblieben. Eines, bei dem zum Teil Menschen in der dritten Generation arbeiten. Und eines, das nie den Standort Wermelskirchen aus dem Fokus verloren hat. Allein das Krankenhaus konnte dank großzügiger Spenden von Tente bereits viele wichtige Anschaffungen und Investitionen tätigen. Eine Bereicherung für die Stadt.