Die E-Bikes werden immer leichter

Die Räder mit E-Motor werden immer sportlicher und auch leichter. Lieferschwierigkeiten gibt es kaum noch.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Nach der Pandemie kam es vor, dass Ersatzteile für E-Bikes ein dreiviertel Jahr auf sich warten ließen. Reparaturen wurden langwierig. Und auch, wer ein neues Rad kaufen wollte, musste Geduld mitbringen. „Diese Zeiten sind vorbei“, sagt Achim Lambeck von Zweirad Lambeck.

Die Erleichterung darüber ist ihm ins Gesicht geschrieben. Man habe zur Normalität zurückkehren können. Und das gilt nicht nur für die Lieferzeiten, sondern auch für die Nachfrage. „Während der Pandemie haben ungewöhnlich viele Menschen ein E-Bike gekauft“, erinnert Lambeck.

Die unerwartet hohe Nachfrage sorgte schließlich für Lieferengpässe bei neuen Rädern. Die Zahlen hätten sich bei ihm inzwischen eingependelt. „Aber die Nachfrage reißt nicht ab“, sagt der Fahrradfachmann. Wer im Moment auf der Suche nach einem Fahrrad ist, dürfte sich diesen Wunsch schnell erfüllen können. Das gilt für die City-Bikes mit Motor genauso wie für die sportlichen Varianten.

Auch immer mehr Sportler setzen auf den E-Motor

„Die E-Bikes werden sportlicher und leichter“, erklärt Lambeck und deutet auf das Gravel-Bike in seinem Verkaufsraum. Es gleicht einem Rennrad, setzt allerdings auf etwas breitere Reifen – und hat einen Motor. „Das ist ein ganz anderes Fahrgefühl als auf anderen E-Bikes“, sagt Lambeck und hebt das leichte Rad an, „es fühlt sich fast an, als würde man ohne elektrische Unterstützung fahren.“

Das überzeugt auch viele Sportler, die auf dem Fahrrad unterwegs sind. Zumal die leichten E-Bikes nur noch 17 oder 18 Kilogramm wiegen. Das kommt nicht nur Rennradfahrern, sondern auch Mountainbikern entgegen. Schließlich wiegen die klassischen motorunterstützen Räder auch mal 30 Kilogramm.

Lesen Sie auch: Was Radfahrer im Straßenverkehr wissen müssen – auch sie können zur Kasse gebeten werden

Neben dem Gewicht zählt für viele Käufer die Reichweite

„Das hat auch unsere Arbeit in der Werkstatt verändert“, erklärt Lambeck. Eine kleine Hebebühne bringt die schweren Räder in Position. Die neue sportliche E-Bike-Generation hingegen kann wieder relativ leicht angehoben und so auch leichter transportiert werden. Neben dem Gewicht zählt für viele Käufer vor allem die Reichweite. „Räder werden immer öfter geleast“, erzählt Lambeck. Und so werden für die Kunden auch höherpreisige Räder erschwinglich – die häufig eine deutlich bessere Reichweite haben als die etwas günstigeren Räder der ersten Generation. „Die Akkus schaffen dann 750 Wattstunden“, erklärt Lambeck.

Auf eine Strecke, die Radler mit dieser Unterstützung zurücklegen können, will sich der Fahrradfachmann nicht festlegen. „Darauf wirken zu viele Faktoren ein“, sagt er. Fest steht: Mit einem entsprechenden Akku lassen sich auch längere Touren gut planen und umsetzen. Und darauf würden viele Kunden inzwischen Wert legen und dann zwischen 3500 und 5000 Euro bezahlen – häufig per Leasingvertrag. Und weil der meist auf drei Jahre angelegt ist, suchen sich die Kunden anschließend wieder ein neues Bike mit neuen Möglichkeiten aus.

Die Akkus sind immer unscheinbarer verbaut

„Da tut sich auch viel“, sagt Lambeck und berichtet von smarten Rädern, die mit dem Handy gekoppelt werden und von integrierten Alarmanlagen. Außerdem werden die Akkus immer unsichtbarer. In den leichten Rädern sind sie recht unscheinbar im Rahmen versteckt. Es braucht einen zweiten Blick, um sie zu entdecken. „Wir verkaufen aber auch weiterhin Räder mit weniger Ausstattung“, sagt Lambeck. Dann werden nach wie vor rund 2500 Euro fällig.

Währenddessen ist der Lastenfahrrad-Trend der Großstädte noch nicht in Wermelskirchen angekommen. Achim Lambeck deutet auf das Modell in seinem Verkaufsraum: „Dafür müsste wahrscheinlich das Fahrradwegenetz bei uns noch weiter ausgebaut werden, damit sich die Fahrradfahrer mit so einem Rad auch sicher fühlen“, sagt er.

Jede Sparte hat ihren eigenen Kundenkreis

Jede Sparte hat ihren eigenen Kundenkreis – vom Lastenrad bis zum Sportrad, vom tiefen Einstieg bis zum geländetauglichen Modell „Und weil es immer wieder Neuentwicklungen gibt, gehen wir davon aus, dass E-Bikes sich auch künftig weiter verkaufen“, sagt Lambeck.

An das Aussterben des klassischen Fahrrads allerdings glaubt er nicht. Es gebe immer noch überzeugte „Bio-Biker“, die ein Fahrrad ohne Motor bei ihm kaufen, erzählt er. Und auch dafür gebe es gute Argumente.

Hintergrund

Ein Blick in die Statistik zeigt: 2011 wurden rund 330.000 E-Bikes in Deutschland verkauft. Im ersten Corona-Jahr, 2020, waren es schon 1.950.000. Im vergangenen Jahr zeigt die Statistik 2.200.000 E-Bike-Einkäufe in Deutschland – zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Laut Achim Lambeck spielt die Wetterlage eine Rolle beim Fahrradverkauf. Ist ein schöner, sonniger Sommer prognostiziert, steigen die Zahlen. In verregneten Wochen bleibt es im Geschäft leerer.